İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 26 Aralık 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 26 Aralık 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 26 Aralık 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

26 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8642185

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ sk bölgelerinde 26/12/2021 09:00:00 - 26/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8685331

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah KİTABE sk bölgelerinde 26/12/2021 09:00:00 - 26/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8686316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DELİKLİKAYA mah KİTABE sk bölgelerinde 26/12/2021 14:00:00 - 26/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8641406

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 26/12/2021 02:00:00 - 26/12/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642381

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ, SARI ZEYBEK, ŞEHİT PİYADE ER YAVUZ BAHAR sk bölgelerinde 26/12/2021 09:00:00 - 26/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8676989

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 62. sk bölgelerinde 26/12/2021 00:00:00 - 26/12/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8676992

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672., 673., 675., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah 427., 428., 429., BAĞCILAR, HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 26/12/2021 04:30:00 - 26/12/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8720321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 3., 4., 5., 6., 7., 8., OSMAN PAŞA, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 26/12/2021 09:00:00 - 26/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642191

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., FEVZİ ÇAKMAK, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah KOÇMAN sk bölgelerinde 26/12/2021 09:00:00 - 26/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8641376

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah İSTANBUL sk bölgelerinde 26/12/2021 09:00:00 - 26/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8641356

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1373., 1374., 1376., 1377., 1378., 1379., 1380., 1381., 1382., 1383., 1490., 1491., 1492., 1493., 1494., 1496., BAHAR, CAMİ YOLU, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLBAHAR, KOÇMAN, İSTİKLAL sk / BAĞLAR mah 1., 2., 3., 8., KOÇMAN sk bölgelerinde 26/12/2021 10:00:00 - 26/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8623545

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 938., 941., 942., 943., 944., 945., 946., 947., 948., 951., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 969., 970., 971., 974., 975., 985., 986., BİRLİK sk bölgelerinde 26/12/2021 16:00:00 - 26/12/2021 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8676995

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah KIMIZ sk bölgelerinde 26/12/2021 02:30:00 - 26/12/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8724549

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPAY İZER, LİMON ÇİÇEĞİ, SAYFİYE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 26/12/2021 11:00:00 - 26/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8725754

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah FENER sk / YEŞİLYURT mah EKİN, FENER, YEŞİLYURT İSTASYON sk bölgelerinde 26/12/2021 15:00:00 - 26/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8676976

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 26/12/2021 09:00:00 - 26/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8676973

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 26/12/2021 09:00:00 - 26/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8676972

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AFŞAR, ATA, ATAKAN, BÜYÜK COŞKUN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER E BLOK, DERİCİLER F BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, PINAR, ULUYOL, YENİTAŞ, ÖZDEN, İNAN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk bölgelerinde 26/12/2021 09:00:00 - 26/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8631925

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, GÜMÜŞYOLU, YENİYOL sk / MURATPAŞA mah 101., 102., 103., 104., 105., CUMHURİYET, CİCOZYOLU, DEMİRHİSAR, ERGENE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÖPRÜLÜ sk // ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 2. sk bölgelerinde 26/12/2021 10:00:00 - 26/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642398

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 25. BLOK, 26. BLOK, DÖKÜMCÜLER, MERAM, SOKULLU, İNAN sk bölgelerinde 26/12/2021 13:00:00 - 26/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8721342

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk bölgelerinde 26/12/2021 14:00:00 - 26/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8642396

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah VESİLE ÇIKMAZI sk / TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TALİMHANE , ÇİFTÇİ ALİ, İNCİRLİK sk bölgelerinde 26/12/2021 09:00:00 - 26/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8725401

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk bölgelerinde 26/12/2021 15:00:00 - 26/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8691361

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKSARAY mah sk / ALEMDAR mah sk / BALABANAĞA mah sk / BEYAZIT mah sk / DEMİRTAŞ mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / EMİN SİNAN mah sk / HACI KADIN mah sk / HOCA GIYASETTİN mah sk / KALENDERHANE mah sk / KEMALPAŞA mah sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah sk / MERCAN mah sk / MESİHPAŞA mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / NİŞANCA mah sk / RÜSTEMPAŞA mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / SARIDEMİR mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / TAHTAKALE mah sk / TAYA HATUN mah sk / YAVUZ SİNAN mah sk / YEDİKULE mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 26/12/2021 02:30:00 - 26/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8691358

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah KALECİ ÇIKMAZI sk / BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, KİMYAGER DERVİŞPAŞA, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / BEYAZIT mah AKİKÇİLER, ARABACIOĞLU, AĞA, CEVAHİR BEDESTENİ, DİVRİKLİ, GÜLLAÇ, HACI ARİFBEY, KALPAKÇILARBAŞI, KARAMANLIOĞLU, KAZAZLAR, KESECİLER, KOLANCILAR KAPISI, KOLTUK KAZAZLAR, KUYUMCULAR, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MUHAFAZACILAR, ORTAKAZAZLAR, RESSAM BASMACILAR, SANDAL BEDESTENİ, TAKKECİLER, TAVUK PAZARI, TERZİBAŞI ARALIĞI, TERZİLER, UNCUOĞLU, VARAKÇI, ZENNECİLER, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, İNCİCİLER, ŞEYH HAMDULLAH sk / KEMALPAŞA mah 18 SEKBANLAR, AHMET SELAHATTİN, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, MİMARBAŞI, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI, ŞİRVANİZADE sk / MOLLA FENARİ mah ALİBABA TÜRBE, ATİK ALİPAŞA MEDRESESİ, BİLEYCİLER, DİVANYOLU, HACI ARİFBEY, HÜSEYİNAĞA CAMİİ, KALPAKÇILARBAŞI, KÜRKÇÜLER KAPISI, KÜRKÇÜLER PAZARI, KÜRKÇÜLER ÇARŞISI, MEDRESE ÇIKMAZI, MESİH MEHMETPAŞA, NUR-U OSMANİYE, TAVUK PAZARI, VEZİRHANI, YENİÇERİLER, ÇARŞIKAPI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, İSKENDER BOĞAZI sk / MUHSİNE HATUN mah ALİŞAN, BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, MOLATAŞI, NİŞANCA HAMAMI, SEVGİ, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, ASMAKANDİL, BALİPAŞA YOKUŞU, KADIRGA LİMANI, KURBAN, SUCU BAKİ, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / MİMAR KEMALETTİN bölgelerinde 26/12/2021 02:30:00 - 26/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8691367

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah HAZNEDAR, ORDU, YAKUPAĞA FIRINI sk bölgelerinde 26/12/2021 02:30:00 - 26/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8691359

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk / BEYAZIT mah YENİÇERİLER, ÇADIRCILAR, ÇARŞIKAPI sk / BİNBİRDİREK mah BOYACI AHMET, DİVANYOLU, DİZDARİYE CAMİİ, DİZDARİYE MEDRESESİ, DİZDARİYE YOKUŞU, DİZDARİYE ÇEŞMESİ, GÖKTAŞ, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, PEYKHANE sk / EMİN SİNAN mah CEPHANECİ, DAĞHAN, EMİN SİNAN CAMİİ, EMİN SİNAN HAMAMI, EVKAF, GEDİKPAŞA AKARCASI, GEDİKPAŞA CAMİİ, KARA BABA TÜRBESİ, KATİP SİNAN, NEVİYE, OKUL, ONUR, ONUR ÇIKMAZI, PERTEVPAŞA, PİYER LOTİ, SATIR, SİLAHTAR MEKTEBİ, TAŞDİREK ÇEŞMESİ, TÜLCÜ, YENİÇERİLER sk / HACI KADIN mah ATATÜRK, AZEP ASKERİ, DARÜLHADİS, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, KATİP ÇELEBİ, MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI, MUABBİR, MÜHENDİS, İŞLEK, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah HACI KADIN , İŞLEK sk / KALENDERHANE mah 16 MART ŞEHİTLERİ, AKİFPAŞA, AYNACI ÇIKMAZI, BOZDOĞAN KEMERİ, CEMAL YENER TOSYALI, CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI, CÜCE ÇEŞMESİ, DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, HALLAC-I MANSUR ÇIKMAZI, ISLAH, KALENDER MEDRESESİ, ŞEHZADE CAMİİ sk / KEMALPAŞA mah ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, GENÇTÜRK, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞİRVANİZADE sk / KÜÇÜK AYASOFYA mah DEĞİRMENCİ EMİN ÇIKMAZI, FİDANLIBAHÇE, KATİP SİNAN, KATİP SİNAN CAMİİ, KATİP SİNAN ÇIKMAZI, TAHSİNBEY, ÖZBEKLER, ŞEHİT MEHMETPAŞA YOKUŞU, ŞEHİT MEHMETPAŞA ÇIKMAZI, ŞEHİT ÇEŞMESİ sk / MESİHPAŞA mah AKSA bölgelerinde 26/12/2021 02:30:00 - 26/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8621651

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, MİMAR KEMALETTİN, REŞADİYE, YALIKÖŞKÜ sk bölgelerinde 26/12/2021 08:00:00 - 26/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8692316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah DARÜLFÜNUN, VEZNECİLER sk / MİMAR KEMALETTİN mah HAZNEDAR, ORDU, YAKUPAĞA FIRINI sk bölgelerinde 26/12/2021 12:00:00 - 26/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8641405

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, ÇINARLI sk bölgelerinde 26/12/2021 09:30:00 - 26/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8676618

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah MECİDİYEKÖY YOLU sk bölgelerinde 26/12/2021 10:00:00 - 26/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642411

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah HALASKARGAZİ sk / MEŞRUTİYET mah VALİ KONAĞI sk / TEŞVİKİYE mah FERAH, FULYA, SALKIM, SİNOPLU ŞEHİT CEMAL, VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 26/12/2021 10:00:00 - 26/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.