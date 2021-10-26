İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 26 Ekim 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 26 Ekim 2021 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 26 Ekim 2021 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

26 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 7854342

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah HİLAL, KARATAŞ sk / ÜNİVERSİTE mah KARATAŞ sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7847327

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, MARMARA, TALİMHANE, ÇİĞDEM, ŞAMLI sk bölgelerinde 26/10/2021 10:00:00 - 26/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7855361

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 45., 46. sk bölgelerinde 26/10/2021 02:30:00 - 26/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7855365

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 26/10/2021 05:00:00 - 26/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7854458

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi Osmangazi Caddesi, 2083 Sokak ve Civarı bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7855385

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 26/10/2021 14:00:00 - 26/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 7855351

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah UYGUR sk / TERAZİDERE mah ARA, BAHAR, KARİYE, NEŞELİ, ORTA, OVA, SULTAN MURAT, UYGUR, ÇEŞME sk / VATAN mah EMEK, SAİT EFENDİ, TEL, UYGUR sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7854359

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah AKGÜN, AKŞEMSETTİN, AVASKÖY YOLU, KÖY ÇIKMAZI, PİLOT, SEL, TUNABOYLU, ÖZGECAN, İBRAHİM HAKKI sk bölgelerinde 26/10/2021 10:00:00 - 26/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7855359

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ÖZFİLİZ sk bölgelerinde 26/10/2021 10:00:00 - 26/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 7484341

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah BAŞAK, CEMİL ASLAN GÜDER, FAHRİ GİZDEN, FULYA SİTESİ ÇIKMAZI, GÖNENOĞLU, OVACIK ÇIKMAZI, RÜŞTÜBEY ÇIKMAZI, SÜLEYMANBEY, VEFABEY, YANKI, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIZ POSTA sk / FULYA mah ALİ SAMİ YEN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, VEFA DERESİ, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 26/10/2021 00:00:00 - 26/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7855522

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS, YENİDOĞAN sk / GAYRETTEPE mah BAYINDIR, EMİRHAN sk bölgelerinde 26/10/2021 10:00:00 - 26/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7798785

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, DOLAPLIKUYU, ELÇİ, HAREMEYN, HAREMEYN ÇIKMAZI, KİREÇHANE, LÜTFİYEMEVKİİ, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, VEZİRKÖŞKÜ, ÇELİK sk / BEBEK mah AYAZBOSTANI ÇIKMAZI, BOSTANÜSTÜ, CEVDETPAŞA, ERCÜMENT EKREM TALU, HÜSNÜ KORTEL, KORTEL KORUSU YOLU, LÜTFİYEMEVKİİ, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, VEZİRKÖŞKÜ, VEZİRKÖŞKÜ ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah AŞAĞI KÖRKADI ÇIKMAZI, PALACI, SEKBANLAR, İETT BLOKLARI YOLU sk bölgelerinde 26/10/2021 10:00:00 - 26/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 7855372

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 543., 544., BARBAROS, YILDIRIM sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 7854562

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah 1.MİS, ERCİYES, EVYAP, FATİH SULTAN, KARADUT, KAYA, ŞAFAK sk bölgelerinde 26/10/2021 00:05:00 - 26/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 7830373

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, ARAP KUYUSU, ATİK HAMAMI, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR HAKKI, DEMİRCİ OSMAN, ESKİ KULLUKÇU, FERİDUN KILIÇ, GÜMÜŞ YÜKSÜK, HACI HASANAĞA MEKTEBİ, HACI HÜSEYİN CAMİİ, HACI KADIN ÇEŞMESİ, KADEM, KİLİSE, MARMARA, MERCAN BALIĞI, MERHABA, MÜTESELLİM, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PAMUKÇU, PULCU, ÇAMÇAK, ÇAMÇAK ÇIKMAZI, İMAM AŞİR, İMRAHOR İLYASBEY, ŞARAP, ŞEHİT SELAMİ ÖZBEN sk / MUHSİNE HATUN mah MÜSTEŞAR sk / SÜMBÜL EFENDİ mah HACI KADIN sk / YEDİKULE mah AKSUNGURLU, ALİ EFENDİ, DİKİCİ, ESKİ ÇUBUKÇU, GENÇAĞA, HACI HÜSEYİN ÇEŞMESİ, HACI KADIN, HACI MANAV, HACI MANAV ÇIKMAZI, HALİTEFENDİ, HIDIRELLEZ, KUYULU BAKKAL, KÜHEYLAN, MAHZEN, MERHABA, MUTAF, MÜHENDİS ALİ, NARLIKAPI ÇEŞMESİ, TATLI KAYNAK, TAYYARECİ RIDVAN, YEDİKULE İSTASYONU, YEDİKULE İSTASYONU ÇIKMAZI, İKİYÜZLÜ ÇEŞME, İMAM AŞİR, İMAM HÜSEYİN, İMAM SEFA, İMRAHOR İLYASBEY, İŞKEMBECİ FETTAH, ŞİŞMANAĞA sk bölgelerinde 26/10/2021 00:00:00 - 26/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7852356

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-YEDİKULE mah BUCAKBAŞI ÇIKMAZI, MERMER KULE sk bölgelerinde 26/10/2021 11:00:00 - 26/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 7850315

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 26/10/2021 00:05:00 - 26/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7830550

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1045., 1099. sk / KARADENİZ mah 1151., 1169. sk / MEVLANA mah 911. sk / SARIGÖL mah BEKÇİ, CAMİ, CENGAVER, CEPHANELİK, DEREBOYU, DEREYOLU, HAMAM, LALELİ, MEHMET HIZIR, MEKAN, NAZENİN, NAZLI, NESİM, SÜREYYA, TULUMBA, VATAN, VATANSEVER, YAREN, ÇETİNKAYA, İNCE, İNCİ, İZMİR sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 7855349

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah EMİRGAN KORU, POSTA YOLU, YILDIRIM, ŞİRİN sk / REŞİTPAŞA mah AKSEDİR ÇIKMAZI, AKÇAKAVAK, ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, BAYRAM, BEYAZ GÜL, BOSTANCI, CEYLAN, DOĞAN, DOĞANEVLER, DİCLE ÇIKMAZI, EMİRGAN KORU, ESENGÜL, GÜRSEL, GİRNELİ, KIBRIS, KIRMIZIÇAM, KONGRE, KUBİLAY, MAREŞAL, MAZHAR REŞİTPAŞA, PALMİYE, PAPATYAM, PAŞASUYU, POSTA YOLU, SALİHBEY, SELVİM, SEZAİBEY, TUNCAY ARTUN, YAPINCAK ÇIKMAZI, YEŞİLIRMAK, YUSUFELİ, ÇİLEK, ÖZBAHAR, ŞEHİT BÜLENT KARASU, ŞİRİN sk bölgelerinde 26/10/2021 01:00:00 - 26/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7855358

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah BAHAR, ERDEMLİ, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEDATKENT, ÇALI ÇIKMAZI, ÇOTANAK sk / ÇAYIRBAŞI mah SEDATKENT sk bölgelerinde 26/10/2021 01:00:00 - 26/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7851376

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah MOR SÜMBÜL, ADA, AKDENİZ, AKGÜL, AKPINAR, ALPARSLAN, ARABAYOLU, CEMRE, DUYGU, GONCALAR, GÜLCE, KİREÇBURNU CAMİ, MEHMET ÇIKMAZI, NİDA, PROF. DR. AYKUT BARKA, RAİF BEY, SADE, TABYALAR, ÜLKER, ŞİRİNOĞLU sk / TARABYA mah ARABAYOLU sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7854666

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah FERİHA, KASIMPATI, MAYA VİLLALARI(MURADİ HAMİS SK), MURADİ HAMİS, PAMUK, SAMİ DİNO, SÖĞÜTLÜK, TABİP, YUVA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7818336

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah DAĞLAR YOLU, ERDEMLİ, GÜLBAĞLAR, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAVAKCI ÇIKMAZI, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, LALEFER, ÇUVALCI, ÖZ SÜMBÜL sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7851369

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, CEM, KİREÇBURNU ÇİÇEK, PROF. DR. AYKUT BARKA, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk / TARABYA mah ARABAYOLU, VAHDET, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 7855316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAŞAK, BEDİR, BEREKET, BUĞDAY, BİRLİK, ERTUĞRULGAZİ, HENDEK, HÜRRİYET, KURTULUŞ, MÜCAHİT, NECİP FAZIL, RAHMET, UHUD, YILDIZ, ŞEHADET sk bölgelerinde 26/10/2021 00:05:00 - 26/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7849873

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/1., 1328/2., 1407., 1614., 1618., 1618/1., 1619., 1619/1., 1619/2., 1620., 1621., 1623., 1625., 1626., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, ŞEHİT MURAT CELEP sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.