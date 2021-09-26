İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 26 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 26 Eylül 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 26 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

26 EYLÜL 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ATAŞEHİR

09:00 - 14:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÜSKÜDAR

TUZLA

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MENZİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: FEDAKAR

ÜMRANİYE

10:00 - 13:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KIZILAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AYDEMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUALLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: PERDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURGAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCEYAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KUTLUAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALINTERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KEYAP

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SARMAŞIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖKYÜZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AKDİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: EFRUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DİNÇ Belde/Köy: MERKEZ -

Mahalle: HUZUR - Sokak: EFSANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇETİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SANAYİ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 26 EYLÜL 2021

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.