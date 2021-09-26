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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 26 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 09:21
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 26 Eylül 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 26 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    26 EYLÜL 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    ATAŞEHİR

    09:00 - 14:00 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÜSKÜDAR

    TUZLA

    10:00 - 18:00 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: MENZİL
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: AYDINLI YOLU
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: 100. YIL
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: FEDAKAR

    ÜMRANİYE

    10:00 - 13:00 saat aralığında

    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTİKLAL - Sokak: KIZILAY
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AYDEMİR
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUALLİM
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: PERDE
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: TURGAY
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YAKAMOZ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: İNCEYAY
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: 18 MART
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KUTLUAY
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALINTERİ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: KEYAP
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SARMAŞIK
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: YÜCE
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ACEM
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖKYÜZÜ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AKDİNÇ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: EFRUZ
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BULUT
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DİNÇ Belde/Köy: MERKEZ -
    • Mahalle: HUZUR - Sokak: EFSANE
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF - Sokak: ÇETİN
    • Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SANAYİ

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 26 EYLÜL 2021

    İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

    26 EYLÜL 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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