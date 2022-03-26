İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 26 Mart 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 26 Mart 2022 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 26 Mart 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

26 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 13844740

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844756

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 13762185

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, SIVACI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762188

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah IŞIK sk bölgelerinde 26/03/2022 13:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 13832316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SINIRLI , SUATBEY, TÜRKGÜCÜ, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇIĞ, ŞEHİT GÜROL ALPAGO sk / ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13804316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13804320

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, BOZKIR, HIZIR REİS, NACİ KASIM, PINARLI, PREVEZE, TURGUT REİS, VEZİR sk bölgelerinde 26/03/2022 02:00:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844744

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI, İPEK sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13810438

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 26/03/2022 16:00:00 - 26/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 13872638

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah GENÇLER sk / ZUHURATBABA mah ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 13762089

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762090

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk Aliya İzzet Begoviç Cd.., bölgelerinde 26/03/2022 03:00:00 - 26/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 13850320

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TÜMEN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, LİTROS HASTANE YOLU sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13755454

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah PAK sk / VATAN mah SERDAR sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13627316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 26/03/2022 14:00:00 - 26/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13755460

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ULUYOL sk bölgelerinde 26/03/2022 14:00:00 - 26/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844423

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 26/03/2022 20:00:00 - 26/03/2022 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 13544347

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN, DOĞANAY, FATİH SULTAN, KAYA, KESKİN, KILIÇ, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SÜSLÜ, TEPE ÜSTÜ, ÇINAR, ÖZGÜL, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 13541829

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BAYRAM, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ÇINARLI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541826

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI, BEYZA, CELAL, CEVİZLİ, DAMLA, DERMAN, ERLER, GAZEL, GÜLAĞACI, GÜLDALI, GÜLHATMİ, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYIRLI, KARACAOĞLAN, KÜRE, LOKMAN, LİDER, MADEN, MERASİM, METE, MEVSİM, NİMET, OSMANCIK, POYRAZ, RUMELİ, SENİHA, SERİNPINAR, SULTAN FATİH, SÖZEN, VARAN, YAVAŞ, İNÖNÜ, ŞAHİN sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541828

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 57 ALAY, AKSU, AY, AYAZMA, BATI TRAKYA, BAYRAM, BAĞIMSIZLIK, BAĞLAR, BURGAZ, BİLGE KAAN, BİLGİ, DİDEM, DİKMEN, DİLARA, ERTUĞRULGAZİ, GAFFAR OKKAN, HAVUZ, HUNTÜRK, HİKMET, KADİFE, KANARYA, KAR, KARAMAN, KARLICA, KOÇ, LALEGÜL, MARMARA, NADİDE, OKUMUŞ, SALATİN, ZELİHA, ÇETİK, ÇEŞME, ÇİM, İNKILAP, İSTANBUL, ŞAHİNBEY, ŞİRİN sk / SAHİL mah SEREN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1866. sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 13713430

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, ENLİ YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah MECLİS-İ MEBUSAN sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541827

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, BAKIR, BANKA, BANKALAR, ESKİ TAY ÇIKMAZI, GALATA MAHKEMESİ, KERESTECİ FAZIL, KUTU ÇIKMAZI, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL, ZİNCİRLİ HAN, ÖMERAĞA sk / ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET, YEMENİCİ ABDÜLLATİF sk / BEDRETTİN mah AHIM ŞAHIM, AYNİ ALİBABA, DR. BEDİİ GORBON, HASTAHANE, REFİK SAYDAM, TARİHİ, YAŞMAK SIYIRAN, İAŞE sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BÜYÜK HENDEK, DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MİDİLLİ, OKÇU MUSA, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, AKİK, ANBAR, DEVE DİKENİ, DİK, EFLATUN ÇIKMAZI, EMEK YEMEZ, GÜMÜŞ GERDAN, HARUP, KARTOPU, MÜRDÜM, MÜRVER, NAZLI HANIM, OKÇU MUSA, PORSUK, SARIKÇI, TALAŞÇI, TENHA, TERSANE, TUTSAK, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI, YENİ MERDİVEN, YOLCU HAMAM, YOLCUZADE, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE MEKTEBİ, YOLCUZADE İSKENDER, YÜKSEK MİNARE, ÇAM, ŞİŞHANE sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, KUYTU, MELTEM, MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM, SADİ KONURALP, ŞİMAL sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARANTİNA sk / YAHYA KAHYA mah SİPAHİ FIRINI, ÇİVİCİ sk / ÇATMA MESCİT mah AKARCA, CAMADAN, ELEKTRİK, KÜÇÜK HAMAM, MEHMET PEHLİVAN, SÖĞÜT ÖZÜ, TABUR İMAMI, TAŞÇI KEMAL, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI ÇAMLIK, TOZKOPARAN CAMİİ, TRAFO, YUNUS KAPTAN, ÇATMA MEKTEP, ÇATMA MERDİVEN, ÇATMA MESCİD, ÇATMA MESCİD ÇEŞME, ÇATMA MESCİT ATEŞ AHMET, ÇATMA MESCİT KUYU, ÇİVİCİ, ÇİVİCİ GEÇİDİ sk / ŞAHKULU mah BÜYÜK HENDEK, ERKANI HARP, GALİP DEDE, MEŞRUTİYET, bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 13844486

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK sk / CELALİYE mah ÖZEN sk / GÜZELCE mah ADİL, AKIN 1, ALYANAK, ARZUM, AYDINLAR, BUKET 1, CAN ERİĞİ, CESUR 1, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DESTAN, DORUK, DİKMEN, ESENYEL, ESİN 2, ESİNEL, FEVZİ ÇAKMAK 2, GRUP, GÖKHAN, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GÜZEL, GÜZELCE CAMİİ, GİYİM, HAKAN, HAKİM, HAN, HÜR, KARDELEN, KEMER, KIYI, KUDRET, KİRAZ, MASAL, METİN, MOR, MURAT 1, MÜRŞİT, NAR 1, NEHİR, PTT, RAFETBEY, RENGİGÜL, ROMAN, RÜZGAR 1, SEMA 1, SERAP, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, TAYFUN, TUBA, TURAN, TÜRKÜ, YAVRU, YAŞAR, YENİDOĞAN, YENİÇERİ, YENİÇEŞME, YOĞURTHANE, YÖRÜK, YÜCE, ZİRVE, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, ÖZGENALP, İSTİKBAL 1, ŞARKI sk bölgelerinde 26/03/2022 01:00:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 13713550

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / ÇAKIL mah BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, EKER, ELVAN, EMANET ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERİK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13916316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah ALADAĞ, ANI, AY, AŞİYAN, BALLI, BERNA, CUMA, CÖMERT, CİHANŞAH, EMEK, FERAH ÇIKMAZI, GÜLDESTE, HAFIZ EFENDİ, HAŞİM HOCA, HUZUR, KARACA, KARACAKÖY, KULELİ, KÜLTÜR, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARİN, NEŞELİ, PİRİ REİS, RÜŞTÜ, SADAKAT, SAMANYOLU, SEFER, SERÇE, SULTAN FATİH, TAHA, ULUCAN, ZÜMRE ÇIKMAZI, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 13844526

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., 866., 867., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1007., 1008., 1009., 1022., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844532

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 26/03/2022 02:00:00 - 26/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13470346

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 308., 309., 311., 312., 314., AHMET HAŞİM, EYLÜL, MEHTAP sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 13713464

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN ORDU (ORDU) sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 2.ŞAHİN, ABDULLAH AĞA , ALEYNA, ALPAY ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), ANKA, BABATAŞ, BURÇAK, BÜLBÜL, BİLLUR, CANSEL, ERAY, GEDİZ ÇIKMAZI, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASRET, HAZAN, KANARYA, KEMAL REİS, KÜÇÜK, LALA MEHMETPAŞA, MAKBER ÇIKMAZI, MEHMET TAHİR EFENDİ, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), OSMANLI, PINAR, SAADET, SÖNMEZ, TURGUT REİS, YANIK, YURT, İHTİŞAM ÇIKMAZI, ŞARK, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 26/03/2022 00:05:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13626316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM, SOFULAR BOSTANI, VEZİR TEKKE sk / İSLAMBEY mah EYÜP SULTAN, HALİTPAŞA, HZ. HALİD, TERAZİLİ MASLAK, ZEKAİDEDE sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13801316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, GÖKÇE, KEBAN, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk / YEŞİLPINAR mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13866328

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 2.IHLAMUR, DAMLA, DURU, ESER, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, MANZARA, MARMARA, MUHTAR CAMİİ, MİRALAY, OKUTAN, OLUK, PINAR CAMİİ, RÜZGARLI, SUNGUR, TÜRKAN, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 842., 843., 844., 848., 849., 849/1., 850., 850/1., 852., 937., GİRNE sk bölgelerinde 26/03/2022 09:30:00 - 26/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13797316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13713532

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13755465

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 26/03/2022 16:00:00 - 26/03/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 13371009

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AVCI MASLAĞI, BEŞİRGAZİ, DERVİŞZADE, EBE, EĞRİKAPI, EĞRİKAPI MASLAĞI, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, HOCA ÇAKIR, KANDİLLİ TÜRBE, KANİ EFENDİ, KARAGÖZCÜ, KARİYE İMARETİ, KAVATA, KAZMACI, LİMONCU HÜSEYİN, MERDİVENLİ KAHVE, MUMHANE, MUMHANE ÇIKMAZI, PASTIRMACI ÇIKMAZI, PAŞA HAMAMI, SAKALAR YOKUŞU, SAKLAMBAÇ, SULU, TANDIR, ULUBATLI HASAN, YANBOLU, YATAĞAN HAMAMI, YENİ USÜL, ÂŞIK YUNUS, ÇAKIRAĞA YOKUŞU, ÇETİK PABUÇLU, ŞİŞHANE sk / MİMAR HAYRETTİN mah ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872373

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah CÜCE ÇEŞMESİ, DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, ŞEHZADEBAŞI sk / SÜLEYMANİYE mah BESİM ÖMERPAŞA, BOZDOĞAN KEMERİ, PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY sk bölgelerinde 26/03/2022 14:00:00 - 26/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13713463

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASİL, FERAH, SERHAT sk bölgelerinde 26/03/2022 00:05:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13866328

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 2.IHLAMUR, DAMLA, DURU, ESER, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, MANZARA, MARMARA, MUHTAR CAMİİ, MİRALAY, OKUTAN, OLUK, PINAR CAMİİ, RÜZGARLI, SUNGUR, TÜRKAN, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 842., 843., 844., 848., 849., 849/1., 850., 850/1., 852., 937., GİRNE sk bölgelerinde 26/03/2022 09:30:00 - 26/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 13744317

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah CİHANŞAH, DEVA, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, VATAN, YAYLA, ZENGİN sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13851317

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAŞARAN, FIRIN, SİNANPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah FIRIN ARKASI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:30:00 - 26/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844626

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, BAŞARAN, CAMİ, KANARYA, KAĞITHANE, PAMUK, VATAN, YAYLA, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:30:00 - 26/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13820316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 13595316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah PROF. AZİZ ERGİN sk bölgelerinde 25/03/2022 00:01:00 - 25/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13595320

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 25/03/2022 00:01:00 - 25/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13541694

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah PROF. AZİZ ERGİN sk bölgelerinde 25/03/2022 00:01:00 - 25/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13855350

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13713749

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ARZU, 1.BİRGÜL, 1.ELMALI, 1.EMRE, 1.MİNE, 1.NARLI, 1.YARIMBURGAZ, 2.AKSU, 2.AYDOĞDU, 2.BİLLUR, 2.ERDEM, 2.NERGİZ, 2.ÇIKMAZ, 2.ÇİÇEK, 2422., 2423., 2425., 3.SELVİ, 3.ÇİĞDEM, 3.ŞEN, 4.KANARYA, 4.İNÖNÜ, 5.FATİH, 5.KARANFİL, 6.PAPATYA, 7.YILDIRIM, MENEKŞELER, ÖZGÜL sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 13541832

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah POSTA YOLU, YILDIRIM sk / REŞİTPAŞA mah ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, ESENGÜL, MAREŞAL, YAPINCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13721335

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU sk / PTT EVLERİ mah HACIOSMAN BAYIRI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13879319

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, PETUNYA, ÇAM SAKIZI, ÇAMLIK KORU , ÇAMLIK SİTESİ, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAVDAR, ÇAY sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13836316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13721336

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 38., AOS 39., AOS 40., AOS 41., AOS 42., AOS 43. sk bölgelerinde 26/03/2022 13:30:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 13713678

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah İKTİSAT sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13776340

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, BEDİR, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ERENKAVAK, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARACAÖREN, KARTALBEY, KIZILKURT, NARLIDERE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, TUNCAY, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ZEN, ÖZYURT, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 12087818

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, SADIK ŞENDİL, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, NAKİYE ELGÜN, RİKAPTAR, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13819316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 13866326

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:30:00 - 26/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13797316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 13844425

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13755458

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 26/03/2022 11:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13755463

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 26/03/2022 15:00:00 - 26/03/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872692

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 54/4. sk / VELİEFENDİ mah 74., 75/3A, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk bölgelerinde 26/03/2022 15:00:00 - 26/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13844422

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, HACI EMİN AĞA sk bölgelerinde 26/03/2022 16:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.pılacaktır.