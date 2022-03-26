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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 26.03.2022 - 09:18
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 26 Mart 2022 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 26 Mart 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
26 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
ARNAVUTKÖY
NO: 13844740
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13844756
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AMİR, AY, ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKGÜVERCİN, AZİZİYE, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MECİTÖZÜ, MÜDEBBİR, MÜSLİM, OLTU, TOROS, ÖZKUL, ÜSTÜNER, ŞENER, ŞENOL sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 13762185
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, SIVACI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13762188
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah IŞIK sk bölgelerinde 26/03/2022 13:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 13832316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SINIRLI , SUATBEY, TÜRKGÜCÜ, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇIĞ, ŞEHİT GÜROL ALPAGO sk / ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13804316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13804320
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, BOZKIR, HIZIR REİS, NACİ KASIM, PINARLI, PREVEZE, TURGUT REİS, VEZİR sk bölgelerinde 26/03/2022 02:00:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13844744
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ESKİ LONDRA ASFALTI, İPEK sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13810438
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATATÜRK, BURHANBEY, BİLLUR 2, GAMZE, GÜNEŞLİ YOLU, KARDELEN, KAYALAR, KILIÇ 1, KUŞ, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, TANYERİ, YASEMİN 1, YUSUFAĞA, ÜZEYİRAĞA, ŞEHİT SELİM AYAYDIN sk bölgelerinde 26/03/2022 16:00:00 - 26/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 13872638
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah GENÇLER sk / ZUHURATBABA mah ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR
NO: 13762089
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13762090
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk Aliya İzzet Begoviç Cd.., bölgelerinde 26/03/2022 03:00:00 - 26/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 13850320
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TÜMEN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, LİTROS HASTANE YOLU sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13755454
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah PAK sk / VATAN mah SERDAR sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13627316
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 26/03/2022 14:00:00 - 26/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13755460
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ULUYOL sk bölgelerinde 26/03/2022 14:00:00 - 26/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13844423
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 26/03/2022 20:00:00 - 26/03/2022 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ
NO: 13544347
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN, DOĞANAY, FATİH SULTAN, KAYA, KESKİN, KILIÇ, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SÜSLÜ, TEPE ÜSTÜ, ÇINAR, ÖZGÜL, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 13541829
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BAYRAM, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MARMARA, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇALIKUŞU, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ÇINARLI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13541826
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ASLANAĞZI, BEYZA, CELAL, CEVİZLİ, DAMLA, DERMAN, ERLER, GAZEL, GÜLAĞACI, GÜLDALI, GÜLHATMİ, GİRNE, HASAN TAHSİN, HAYIRLI, KARACAOĞLAN, KÜRE, LOKMAN, LİDER, MADEN, MERASİM, METE, MEVSİM, NİMET, OSMANCIK, POYRAZ, RUMELİ, SENİHA, SERİNPINAR, SULTAN FATİH, SÖZEN, VARAN, YAVAŞ, İNÖNÜ, ŞAHİN sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13541828
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 57 ALAY, AKSU, AY, AYAZMA, BATI TRAKYA, BAYRAM, BAĞIMSIZLIK, BAĞLAR, BURGAZ, BİLGE KAAN, BİLGİ, DİDEM, DİKMEN, DİLARA, ERTUĞRULGAZİ, GAFFAR OKKAN, HAVUZ, HUNTÜRK, HİKMET, KADİFE, KANARYA, KAR, KARAMAN, KARLICA, KOÇ, LALEGÜL, MARMARA, NADİDE, OKUMUŞ, SALATİN, ZELİHA, ÇETİK, ÇEŞME, ÇİM, İNKILAP, İSTANBUL, ŞAHİNBEY, ŞİRİN sk / SAHİL mah SEREN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 1866. sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 13713430
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, BALABANBEY ÇIKMAZI, ENLİ YOKUŞU, MECLİS-İ MEBUSAN, SANATKARLAR MEKTEBİ, İLYAS ÇELEBİ, İLYAS ÇELEBİ CAMİİ sk / PÜRTELAŞ HASAN EFENDİ mah MECLİS-İ MEBUSAN sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13541827
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ARAP CAMİ ÇIKMAZI, BAKIR, BANKA, BANKALAR, ESKİ TAY ÇIKMAZI, GALATA MAHKEMESİ, KERESTECİ FAZIL, KUTU ÇIKMAZI, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, TERSANE, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL, ZİNCİRLİ HAN, ÖMERAĞA sk / ASMALI MESCİT mah MEŞRUTİYET, YEMENİCİ ABDÜLLATİF sk / BEDRETTİN mah AHIM ŞAHIM, AYNİ ALİBABA, DR. BEDİİ GORBON, HASTAHANE, REFİK SAYDAM, TARİHİ, YAŞMAK SIYIRAN, İAŞE sk / BEREKETZADE mah BANKALAR, BÜYÜK HENDEK, DEFNE ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, MİDİLLİ, OKÇU MUSA, İPEK ÇIKMAZI, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, AKİK, ANBAR, DEVE DİKENİ, DİK, EFLATUN ÇIKMAZI, EMEK YEMEZ, GÜMÜŞ GERDAN, HARUP, KARTOPU, MÜRDÜM, MÜRVER, NAZLI HANIM, OKÇU MUSA, PORSUK, SARIKÇI, TALAŞÇI, TENHA, TERSANE, TUTSAK, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI, YENİ MERDİVEN, YOLCU HAMAM, YOLCUZADE, YOLCUZADE MEKTEB, YOLCUZADE MEKTEBİ, YOLCUZADE İSKENDER, YÜKSEK MİNARE, ÇAM, ŞİŞHANE sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI, BEDRETTİN, HOŞCAN ÇIKMAZI, KUYTU, MELTEM, MEŞRUTİYET, REFİK SAYDAM, SADİ KONURALP, ŞİMAL sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KARANTİNA sk / YAHYA KAHYA mah SİPAHİ FIRINI, ÇİVİCİ sk / ÇATMA MESCİT mah AKARCA, CAMADAN, ELEKTRİK, KÜÇÜK HAMAM, MEHMET PEHLİVAN, SÖĞÜT ÖZÜ, TABUR İMAMI, TAŞÇI KEMAL, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI ÇAMLIK, TOZKOPARAN CAMİİ, TRAFO, YUNUS KAPTAN, ÇATMA MEKTEP, ÇATMA MERDİVEN, ÇATMA MESCİD, ÇATMA MESCİD ÇEŞME, ÇATMA MESCİT ATEŞ AHMET, ÇATMA MESCİT KUYU, ÇİVİCİ, ÇİVİCİ GEÇİDİ sk / ŞAHKULU mah BÜYÜK HENDEK, ERKANI HARP, GALİP DEDE, MEŞRUTİYET, bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE
NO: 13844486
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah SARMAŞIK sk / CELALİYE mah ÖZEN sk / GÜZELCE mah ADİL, AKIN 1, ALYANAK, ARZUM, AYDINLAR, BUKET 1, CAN ERİĞİ, CESUR 1, CUMHURİYET 1, DEMİR 2, DESTAN, DORUK, DİKMEN, ESENYEL, ESİN 2, ESİNEL, FEVZİ ÇAKMAK 2, GRUP, GÖKHAN, GÖZÜAYDIN, GÜLTAŞ, GÜN, GÜNEŞ, GÜZEL, GÜZELCE CAMİİ, GİYİM, HAKAN, HAKİM, HAN, HÜR, KARDELEN, KEMER, KIYI, KUDRET, KİRAZ, MASAL, METİN, MOR, MURAT 1, MÜRŞİT, NAR 1, NEHİR, PTT, RAFETBEY, RENGİGÜL, ROMAN, RÜZGAR 1, SEMA 1, SERAP, SEVİNÇ 1, SILA, SİNEM 1, TAYFUN, TUBA, TURAN, TÜRKÜ, YAVRU, YAŞAR, YENİDOĞAN, YENİÇERİ, YENİÇEŞME, YOĞURTHANE, YÖRÜK, YÜCE, ZİRVE, ÖDÜL, ÖLÇÜ, ÖNCÜ, ÖVGÜ, ÖZEL, ÖZGENALP, İSTİKBAL 1, ŞARKI sk bölgelerinde 26/03/2022 01:00:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA
NO: 13713550
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ALİÇAVUŞ sk / ÇAKIL mah BERHUDAR, BERİL, CELAL İLALDI, EKER, ELVAN, EMANET ÇIKMAZI, ERCİHAN ÇIKMAZI, ERDAL, ERYAMAN ÇIKMAZI, ERİK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÇATALCA, ÇAVUŞ, ÜZEYİR COŞKUN sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13916316
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah ALADAĞ, ANI, AY, AŞİYAN, BALLI, BERNA, CUMA, CÖMERT, CİHANŞAH, EMEK, FERAH ÇIKMAZI, GÜLDESTE, HAFIZ EFENDİ, HAŞİM HOCA, HUZUR, KARACA, KARACAKÖY, KULELİ, KÜLTÜR, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARİN, NEŞELİ, PİRİ REİS, RÜŞTÜ, SADAKAT, SAMANYOLU, SEFER, SERÇE, SULTAN FATİH, TAHA, ULUCAN, ZÜMRE ÇIKMAZI, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT
NO: 13844526
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., 866., 867., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003., 1005., 1007., 1008., 1009., 1022., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13844532
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah 1410. sk bölgelerinde 26/03/2022 02:00:00 - 26/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13470346
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 308., 309., 311., 312., 314., AHMET HAŞİM, EYLÜL, MEHTAP sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 13713464
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALTIN ORDU (ORDU) sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 2.ŞAHİN, ABDULLAH AĞA , ALEYNA, ALPAY ÇIKMAZI, ALTIN ORDU (ORDU), ANKA, BABATAŞ, BURÇAK, BÜLBÜL, BİLLUR, CANSEL, ERAY, GEDİZ ÇIKMAZI, GÖÇMENLER, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HASRET, HAZAN, KANARYA, KEMAL REİS, KÜÇÜK, LALA MEHMETPAŞA, MAKBER ÇIKMAZI, MEHMET TAHİR EFENDİ, MUHSİN YAZICIOĞLU, ORDU (GAZİ MUHTARPAŞA), OSMANLI, PINAR, SAADET, SÖNMEZ, TURGUT REİS, YANIK, YURT, İHTİŞAM ÇIKMAZI, ŞARK, ŞEHİTLER sk bölgelerinde 26/03/2022 00:05:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13626316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah HALİTPAŞA, KİTAPÇI KASIM, SOFULAR BOSTANI, VEZİR TEKKE sk / İSLAMBEY mah EYÜP SULTAN, HALİTPAŞA, HZ. HALİD, TERAZİLİ MASLAK, ZEKAİDEDE sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13801316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.SEVHAN ÇIKMAZI, BARBAROS, DARVADİ, GÖKÇE, KEBAN, LEVENT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SEVHAN, TURNA, URFA, YENİ BAYIR, YUNUS EMRE, ÜÇGÜL, İTİMAT sk / YEŞİLPINAR mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13866328
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 2.IHLAMUR, DAMLA, DURU, ESER, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, MANZARA, MARMARA, MUHTAR CAMİİ, MİRALAY, OKUTAN, OLUK, PINAR CAMİİ, RÜZGARLI, SUNGUR, TÜRKAN, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 842., 843., 844., 848., 849., 849/1., 850., 850/1., 852., 937., GİRNE sk bölgelerinde 26/03/2022 09:30:00 - 26/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13797316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13713532
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13755465
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 26/03/2022 16:00:00 - 26/03/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 13371009
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AVCI MASLAĞI, BEŞİRGAZİ, DERVİŞZADE, EBE, EĞRİKAPI, EĞRİKAPI MASLAĞI, HASAN HÜSEYİN YOKUŞU, HOCA ÇAKIR, KANDİLLİ TÜRBE, KANİ EFENDİ, KARAGÖZCÜ, KARİYE İMARETİ, KAVATA, KAZMACI, LİMONCU HÜSEYİN, MERDİVENLİ KAHVE, MUMHANE, MUMHANE ÇIKMAZI, PASTIRMACI ÇIKMAZI, PAŞA HAMAMI, SAKALAR YOKUŞU, SAKLAMBAÇ, SULU, TANDIR, ULUBATLI HASAN, YANBOLU, YATAĞAN HAMAMI, YENİ USÜL, ÂŞIK YUNUS, ÇAKIRAĞA YOKUŞU, ÇETİK PABUÇLU, ŞİŞHANE sk / MİMAR HAYRETTİN mah ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13872373
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KALENDERHANE mah CÜCE ÇEŞMESİ, DARÜLELHAN, DEDEEFENDİ, ŞEHZADEBAŞI sk / SÜLEYMANİYE mah BESİM ÖMERPAŞA, BOZDOĞAN KEMERİ, PROF. DR. CAVİT ORHAN TÜTENGİL, PROF. DR. ÜMİT YAŞAR DOĞANAY sk bölgelerinde 26/03/2022 14:00:00 - 26/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13713463
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASİL, FERAH, SERHAT sk bölgelerinde 26/03/2022 00:05:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13866328
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 1.KARADENİZ, 1.ÜSKÜP, 2.IHLAMUR, DAMLA, DURU, ESER, GENÇLİK, GİRNE, HACI HÜSEYİN, MANZARA, MARMARA, MUHTAR CAMİİ, MİRALAY, OKUTAN, OLUK, PINAR CAMİİ, RÜZGARLI, SUNGUR, TÜRKAN, YILDIZTEPE, ZÜMRE, ÇAY, İLKNUR, ŞEHİT METİN KAYA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 842., 843., 844., 848., 849., 849/1., 850., 850/1., 852., 937., GİRNE sk bölgelerinde 26/03/2022 09:30:00 - 26/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 13744317
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah CİHANŞAH, DEVA, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, VATAN, YAYLA, ZENGİN sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13851317
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAŞARAN, FIRIN, SİNANPAŞA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah FIRIN ARKASI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:30:00 - 26/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13844626
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHTİYAR, BAŞARAN, CAMİ, KANARYA, KAĞITHANE, PAMUK, VATAN, YAYLA, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:30:00 - 26/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13820316
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SULTAN SELİM sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE
NO: 13595316
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah PROF. AZİZ ERGİN sk bölgelerinde 25/03/2022 00:01:00 - 25/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13595320
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 25/03/2022 00:01:00 - 25/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13541694
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah PROF. AZİZ ERGİN sk bölgelerinde 25/03/2022 00:01:00 - 25/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13855350
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13713749
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.ARZU, 1.BİRGÜL, 1.ELMALI, 1.EMRE, 1.MİNE, 1.NARLI, 1.YARIMBURGAZ, 2.AKSU, 2.AYDOĞDU, 2.BİLLUR, 2.ERDEM, 2.NERGİZ, 2.ÇIKMAZ, 2.ÇİÇEK, 2422., 2423., 2425., 3.SELVİ, 3.ÇİĞDEM, 3.ŞEN, 4.KANARYA, 4.İNÖNÜ, 5.FATİH, 5.KARANFİL, 6.PAPATYA, 7.YILDIRIM, MENEKŞELER, ÖZGÜL sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SARIYER
NO: 13541832
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah POSTA YOLU, YILDIRIM sk / REŞİTPAŞA mah ALTIN ÇIKMAZI, BAL ARISI ÇIKMAZI, BAL ÇİÇEĞİ, ESENGÜL, MAREŞAL, YAPINCAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13721335
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU sk / PTT EVLERİ mah HACIOSMAN BAYIRI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13879319
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, PETUNYA, ÇAM SAKIZI, ÇAMLIK KORU , ÇAMLIK SİTESİ, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAVDAR, ÇAY sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13836316
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13721336
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah AHİ EVRAN, AOS 38., AOS 39., AOS 40., AOS 41., AOS 42., AOS 43. sk bölgelerinde 26/03/2022 13:30:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
NO: 13713678
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah İKTİSAT sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13776340
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, BEDİR, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ERENKAVAK, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARACAÖREN, KARTALBEY, KIZILKURT, NARLIDERE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, TUNCAY, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ZEN, ÖZYURT, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ŞİŞLİ
NO: 12087818
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, SADIK ŞENDİL, SİLAHŞÖR, İZZETPAŞA sk / MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, NAKİYE ELGÜN, RİKAPTAR, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR sk bölgelerinde 26/03/2022 00:00:00 - 26/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13819316
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 13866326
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587., 2592., 2594., 2596., 2597., 2598., 2599., 2602., 2603., 2605., 2606., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk bölgelerinde 26/03/2022 09:30:00 - 26/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13797316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 26/03/2022 10:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ZEYTİNBURNU
NO: 13844425
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 26/03/2022 09:00:00 - 26/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13755458
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah SİTE YOLU, ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 26/03/2022 11:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13755463
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 26/03/2022 15:00:00 - 26/03/2022 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13872692
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 54/4. sk / VELİEFENDİ mah 74., 75/3A, ŞEHİT ONBAŞI YÜKSEL KUTLU sk bölgelerinde 26/03/2022 15:00:00 - 26/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 13844422
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU, HACI EMİN AĞA sk bölgelerinde 26/03/2022 16:00:00 - 26/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.pılacaktır.