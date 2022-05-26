İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 26 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 26 Mayıs Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 26 Mayıs Perşembe 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 26 Mayıs Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

26 Mayıs hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 22918316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, GÖKÇEAĞAÇ, HASRET, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, NÜKHET, RÜYA, SEFA, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NURFER, NURPERİ, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 26/05/2022 09:00:00 - 26/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 22486561

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARADUT, LALE, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TURGUT ÖZAL mah 59., 89. sk bölgelerinde 26/05/2022 09:00:00 - 26/05/2022 17:10:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22841316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah DR SADIK AHMET, HUZUR, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, YALI, ÇİMENLİ, İSKELE sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, TEL sk bölgelerinde 26/05/2022 09:00:00 - 26/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22747032

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GÜZEL, MUHTAR KAZIM AKGÜL sk bölgelerinde 26/05/2022 13:00:00 - 26/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 22870462

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1760., 1765., 1766., PAZAR sk bölgelerinde 26/05/2022 09:00:00 - 26/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / OG Hattın Yer Altına Alınması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22487269

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1240., 1241., 1243., 1244., 1251., 1256., 1257., 1268., 1269., 1271., 1272., 1276., 1277., 1286., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 26/05/2022 09:30:00 - 26/05/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22487271

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1600., 1606., 1608., 1612., 1613., 1615., 1618., 1619., 1620., 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., 1644., 1645., 1704., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk bölgelerinde 26/05/2022 12:30:00 - 26/05/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 22709316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET KABAKLI, BAĞLARBAŞI, CANAN, CANLI, CENGİZHAN, CENTİLMEN, COŞARSU, CİHANGİR, DALYAN, KALYON, PIRLANTA sk bölgelerinde 26/05/2022 09:00:00 - 26/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22876317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah DEDEKORKUT, SERBAŞ, SOKULLU sk bölgelerinde 26/05/2022 09:30:00 - 26/05/2022 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 22691316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 26/05/2022 01:00:00 - 26/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 22871231

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 26/05/2022 08:00:00 - 26/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.