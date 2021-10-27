İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 27 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

27 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY:

NO: 7849947

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ANADOLU, ATASEV, AYCAN, AYRANCI, BEHZAD, CEMRE, DANİŞMENT, DENİZCİ, ERAY, ERHAN, GÜLENAY, GÜLRİZ, KARACAOĞLAN, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KIR, KORE, MİRAÇ, SAROĞLU, SEMA, SEVİLAY, TURGAY, UYGAR, YANARSU, YAZICI, YOLDAŞ, ÖKTEN, ÜNSİYET, ÜÇPINAR, İŞTİRAK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1179. sk bölgelerinde 27/10/2021 01:00:00 - 27/10/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7854610

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AKÇA, ALAY, BAYRAK, BİLEN, BİNKAN, DOLMABAHÇE, ERTUNGA, HALKSEVER, HARAÇÇI, HAZAL, MİHRİBAN, SAHABİLER, TEFSİR, VARDAR, YENİHAMAM sk bölgelerinde 27/10/2021 02:00:00 - 27/10/2021 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 7854637 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HARAÇÇI, HARİKA, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN sk / KARLIBAYIR mah SEMA sk bölgelerinde 27/10/2021 03:00:00 - 27/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7853316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah SIRTKÖY sk bölgelerinde 27/10/2021 09:00:00 - 27/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

NO: 7855374

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah LİLYUM, PETUNYA sk bölgelerinde 27/10/2021 09:00:00 - 27/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

NO: 7855438

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2617., 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2629., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 27/10/2021 09:00:00 - 27/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7854590

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1966., 1969., 1970., 1978., 1981., 1984., YANYOL sk bölgelerinde 27/10/2021 09:00:00 - 27/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 7849586 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1913., 1914., 1915., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 27/10/2021 10:00:00 - 27/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 7844340

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah MERİÇ sk bölgelerinde 27/10/2021 00:00:00 - 27/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7844381

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GEDİZ, MAHMUTBEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY, MERİÇ, NİL, SAKARYA , İNCESU sk bölgelerinde 27/10/2021 03:00:00 - 27/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 7855173 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah FEVZİ ÇAKMAK, RÖNTGEN, ÇÖRE OTU sk bölgelerinde 27/10/2021 09:30:00 - 27/10/2021 11:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.