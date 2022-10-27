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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 27 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 27 Ekim Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 27.10.2022 - 11:30
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 27 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ 27 Ekim 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    27 Ekim hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ 26 Ekim 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.. 26 Ekim hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak? BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

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