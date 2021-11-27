İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 27 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 27 Kasım 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 Kasım 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 27 Kasım 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

27 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY:

NO: 8197397

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah AKAĞAÇ, CAMİ, DEFNE, KARAÇAM, KULELİ, OĞUZHAN, SEKOYA, UZUNDERE, YEŞİLBAYIR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 27/11/2021 09:00:00 - 27/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8197432

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1712., ONGÜN, İSTİKLAL sk / KAYABAŞI mah 1718., 1729., 1735., AKALIN, AKAR, ALPAY, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, FUNDA, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, KARTANESİ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, PANAYIR, SARP, SATİN, TOMURCUK, TUTUM, UÇURTMA, UĞURLU, YAPRAK, YİĞİTALP, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk / ŞAMLAR mah 19 KASIM, 19 MAYIS, 23 NİSAN, 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, 2842., 29 EKİM, 29 MAYIS, 30 AĞUSTOS, BOZKARA, CENNETKUŞU, DEĞERMİHİÇ, ESTERGON, FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GİRİT ÇIKMAZI, HANEDAN, HÜRMET, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, KOŞAR ÇIKMAZI, KUZGUNCUK, KİRAZLIBAHÇE, MODANLI, OKUL, PAMUKKALE, PARILTI ÇIKMAZI, RÜZGARLIBAHÇE, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU, TOPÇUOĞLU, TÜRKBÜKÜ, UÇURTMA, YAVUZHAN, YAZICI, ZEYTİNLİBAHÇE, ZİYARET, ÇAMLIBEL, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGÜVEN, İSTİKLAL, İZCİ sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah VOLKAN sk bölgelerinde 27/11/2021 10:00:00 - 27/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8183317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce Yassiören Mahallesi mah Hifa Sokak bölgelerinde 27/11/2021 12:00:00 - 27/11/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

NO: 8186316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÖK, KIZILCIK, ORMANLI, REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 27/11/2021 09:00:00 - 27/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8197376

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BALABAN, BOSTAN, IHLAMUR YOLU sk bölgelerinde 27/11/2021 13:00:00 - 27/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8165511

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 976., 977., 978., 980., 981., 982., 983., 989., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 27/11/2021 09:00:00 - 27/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8165491

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAĞCILAR 1., BEGONYA 1, CİHAN 1, GÜRGEN, KARADUT, KÖYİÇİ, MALAZGİRT, ORKİDE 1, PALMİYE ÇIKMAZI, PAŞA, SEMA, SUBAŞI, SİPAHİ, ÇAYIR 1, ÖZBEK, İNTEPE, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 226., 227. sk bölgelerinde 27/11/2021 00:00:00 - 27/11/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8184323

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SELVİ sk bölgelerinde 27/11/2021 03:30:00 - 27/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8209326

İSTANBUL ŞENLİKKÖY mah DERYA, MEKTEP sk bölgelerinde 27/11/2021 02:30:00 - 27/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217324

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah HAZIRLIK, MEKTEP ARKASI, MUHTAR TAHSİN, REYHAN sk bölgelerinde 27/11/2021 09:00:00 - 27/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8217326

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GÜLAY, KOŞUYOLU, YALÇIN, YENİ CADDE sk / bölgelerinde 27/11/2021 15:00:00 - 27/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.