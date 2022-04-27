İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 27 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 27 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 Nisan Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 27 Nisan Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

27 Nisan hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 16465574

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah AKDEMİR, AYANOĞLU, AZİM, BORAN, BURÇ, COŞKU, DOSTLAR, HADIMKÖY-İSTANBUL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARA ÜZÜM, KATİP, KORULUK, NUSRET ARMAN, OKUTAN, OTAĞ, SÖĞÜTÖZÜ, ŞEHİT ŞABAN AYDOĞAN sk bölgelerinde 27/04/2022 00:00:00 - 27/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 16471316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BAŞAK, BEREKET, BESTE, BUKLE, ESEN, GAFFAR OKKAN, GÜN, HAYAT, OKUL YOLU, ONUR, PAZAR, PETROL, SAĞLIK, SERVİS, TEPE, VATAN, YILDIZ, YOLUÇ, ÇAĞDAŞ, ÖZGÜRLÜK, İSTANBUL sk bölgelerinde 27/04/2022 08:00:00 - 27/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466308

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞDAŞ, GÖKKUŞAĞI, KAZIM KARABEKİR, KOCADERE, PEHLİVAN sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622950

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KÖROĞLU sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 16898316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 16792755 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 27/04/2022 10:00:00 - 27/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16797857

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 27/04/2022 12:30:00 - 27/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16851687

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BOSNA sk / MAHMUTBEY mah 2479., 2480., 2481., 2482., SOĞUKSU, İNÖNÜ sk bölgelerinde 27/04/2022 08:00:00 - 27/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 16851621

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16863317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah DR.SÜREYYA, HÜSEYİN AVNİ BAŞARGAN, KÜLTÜR, RESSAM HALİM, SAKARYA 2 sk bölgelerinde 27/04/2022 12:00:00 - 27/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 16622326

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15524322

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah SİPAHİOĞLU, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 27/04/2022 23:30:00 - 28/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 15533524

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -LEVAZIM mah sk İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -LEVAZIM mah sk bölgelerinde 27/04/2022 00:00:00 - 27/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16466073

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah COŞKUNLAR, FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR NURETTİN sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341431

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, MUSTAFA İZZET EFENDİ, VARNALI sk / LEVAZIM mah IŞIK, KARACA, KORU, ÇAYIR sk / MECİDİYE mah AMBARLIDERE YOLU, BÜYÜKKUYU, DEFNE ÇIKMAZI, IŞIK, MUHTAR, VARNALI, ÇEVİRMECİ sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, AYAYDIN, CUDİEFENDİ, DEREBOYU, KIVANÇ sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16851602

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, FEZA sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15533580

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA, ARNAVUTKÖY DERE, BAKKAL, BEBEK ARNAVUTKÖY, BEYAZGÜL, BOYALIKÖŞK, FRANCALACI, KİREÇHANE ÇIKMAZI, SATIŞMEYDANI, SEBZECİ BAYRAM, SUCUBAHÇESİ, TAYYARECİ SUPHİ sk bölgelerinde 27/04/2022 10:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16851608

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR sk bölgelerinde 27/04/2022 10:00:00 - 27/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15533522

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -ORTAKÖY mah sk bölgelerinde 27/04/2022 13:00:00 - 27/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.