İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 27 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 27 Şubat Pazar 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 şubat Pazar 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 27 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

27 Şubat 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 12206317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah 29 EKİM, AKAĞAÇ, ARDIÇ, BAĞIMSIZLIK, CAMİ, CEVİZ, DEFNE, EMİRHAN, HARMANLIK, HÜRRİYET, IHLAMUR, KARAÇAM, KULELİ, KİRAZLIK, MEŞELER, OĞUZHAN, PELİNSU, POYRAZLI, SEKOYA, UZUNDERE, VATAN, YAKUP, YAPI, YEŞİLBAYIR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah YİĞİTTÜRK sk / KARAAĞAÇ mah BATURHAN, BEYAZLALE, BEYZA, CANSEVER, DENİZGÖREN, DOSTLUK, DÜRÜST, GÜLBAĞ, HARMANDERE, KAHRAMAN, MARAŞ, MATARACI, MÜHENDİS, SADAKAT, SELVA, SEMİH, SEZGİN, SIRTKÖY, TÜRKER, ULUŞAR, YİĞİTTÜRK, ÖZLEYİŞ, ÖĞÜTLÜ, İĞDELİ sk bölgelerinde 27/02/2022 02:00:00 - 27/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251685

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, CEREN, DEMİR, FATİH, FATİH SULTAN, HASRET, METİN, MOR LALE, SEFA, SÜVARİ, TOPHANE, VENÜS, VEZİRTEPE, YAPRAK, YİĞİT, ÖZTÜRK, ÜLKENUR sk / FATİH mah CEREN, DOĞAN, FATİH SULTAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, MADENLİ, NURFER, PALMİYE, RÜYA, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TULUMBA, YAHYA KEMAL, ÇİLEK sk bölgelerinde 27/02/2022 09:00:00 - 27/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251698

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, TOPHANE sk / FATİH mah ADAGÜLÜ, ALPÇETİN, AYNA, BİRGÜL, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, KAYNARCA, MERVE, NURPERİ, PEYKER, SARAYÖNÜ, TAŞLITARLA, TURALP, YEŞİLOBA, ÖYKÜ sk bölgelerinde 27/02/2022 10:00:00 - 27/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251699

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah GÖKÇEAĞAÇ, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, MEŞE TARLA, NÜKHET, RÜYA, TAFLAN, YAHYA KEMAL, ÇARDAK, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah AKGÜN, ALADAĞ, ALIÇ, ATASEVEN, AYŞEN, BAYAR, BAĞDAT, DİLA, DİNÇTÜRK, ERBAY, GÖZCÜ, HİSARTEPE, MAKUL, MEŞE TARLA, TAKDİR, TANSU, URAL, YAHYA KEMAL, YURTSEVER, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah GÜRLÜKDERE, KAVUN sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 27/02/2022 11:00:00 - 27/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 12206322

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AZİM, BARIŞ, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GÜMÜŞPALA, MÜRVET, SAVAŞ, YÖRE, ÇEVRE, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK sk bölgelerinde 27/02/2022 09:00:00 - 27/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12206323

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, CUMHURİYET, GAZETE, LOJMAN sk bölgelerinde 27/02/2022 13:00:00 - 27/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 11630162

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 22., 23. sk / GÜNEŞLİ mah 1327. sk bölgelerinde 27/02/2022 09:00:00 - 27/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12218316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2629., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 27/02/2022 09:00:00 - 27/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 12211321

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 26. BLOK, MERAM, SOKULLU sk bölgelerinde 27/02/2022 10:00:00 - 27/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12254316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ESER, YENİÇERİ sk bölgelerinde 27/02/2022 11:00:00 - 27/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12023316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AFŞAR, ATA, ATAKAN, BÜYÜK COŞKUN, DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER E BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, PINAR, İNAN sk bölgelerinde 27/02/2022 16:00:00 - 27/02/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



