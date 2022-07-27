İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 27 Temmuz 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 27 Temmuz Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 27 Temmuz Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

27 Temmuz hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 25130574

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 27/07/2022 09:00:00 - 27/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 25234318

İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 27/07/2022 10:00:00 - 27/07/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25235316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 27/07/2022 10:00:00 - 27/07/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 25016767

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1685., 1686., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694., 1721., 1722., 1723., 1724., 1725., 1727., 1728., 1729., 1735., 1736., 1737., 1738., 1739., 1740., 1741., 1742., 1743., 1744., BAĞCILAR ASFALTI, VELİOĞLU sk / YENİMAHALLE mah 1590., BAĞCILAR ASFALTI sk bölgelerinde 27/07/2022 09:00:00 - 27/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25362316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2629., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 27/07/2022 09:00:00 - 27/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25186319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1451., 1460., 1461., 1462., 1464. sk bölgelerinde 27/07/2022 09:00:00 - 27/07/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25016768

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 140., 151., 152., 153., 154., 156., 157., 160., 161., CUMHURİYET, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 27/07/2022 10:00:00 - 27/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25016760

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 21., 23., 24., 26., 27., 28., ATATÜRK sk / GÜNEŞLİ mah 1250., KİRAZLI, ÜSKÜP sk / HÜRRİYET mah CUMHURİYET sk bölgelerinde 27/07/2022 13:00:00 - 27/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25016781

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1600., 1606., 1608., 1612., 1613., 1615., 1618., 1619., 1620., 1621., 1622., 1623., 1624., 1625., 1626., 1644., 1645., 1704., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah 2565., 2566., İNÖNÜ sk bölgelerinde 27/07/2022 13:00:00 - 27/07/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25016783

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1651., 1654., MASLAK sk / FATİH mah 1872., 1873., 1874., 1875., VELİOĞLU sk / GÖZTEPE mah 2281., 2282., 2285., 2286., 2293., 2296., 2299., 2300., 2323., 2328., 2330., 2331., 2336., 2337., 2338., 2339., 2340., 2341., 2342., 2343., KARANFİL, MASLAK sk bölgelerinde 27/07/2022 14:00:00 - 27/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25016764

STANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 27/07/2022 14:00:00 - 27/07/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 24875684

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERASLAN, PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BERGAMA, CAMİ, CEVAHİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, HİLAL, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 27/07/2022 00:00:00 - 27/07/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 24875690 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah BUKET, DENİZLER, DEVRAN, DEVREN, DUMLU 2, GÜNEŞ 2, SEHER, TUNÇ, UYSAL, UĞURLU, VADİ sk bölgelerinde 27/07/2022 03:00:00 - 27/07/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25016758

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ERASLAN, PAPATYA sk / ZAFER mah AHMET YESEVİ, BERGAMA, CAMİ, CEVAHİR, DAMLA, DARCAN, DARICA, DEMET 3., DEMET 4., DENİZLER, DEREBOYU 2, DEVRAN, DUMLU 2, DİZDAR, ERGUVAN, GÖKTEPE, GÜLBAHAR, GÜNEŞ 2, HİLAL, KARLI, TEPE, TOMRUK, UĞURLU, VADİ, VADİ ÇIKMAZI, YADİGAR, YEŞİL, ÇATAK, ŞAMDAN 1 sk bölgelerinde 27/07/2022 09:00:00 - 27/07/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25016759

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KEREM 1 sk / ZAFER mah AKARSU 1, AKARÇEŞME, AKATLAR, AKYOL, ALTINTAŞ, AYDINLIK, AYŞEÇAVUŞ, AZİMKAR, BAHARİSTAN, BALÇIK, BAĞLARBAŞI, BULUT 1, BİLGİLİ, EMİR SULTAN, MARSAN, SİTE 3, TEBRİZ, ÖZLEM sk bölgelerinde 27/07/2022 10:00:00 - 27/07/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.