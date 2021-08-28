İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 28 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 28 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BEYKOZ

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KALECİK ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KABATAŞ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: LAZANYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: EMİR ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: ELMALI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİNİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: EMİROĞLU ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: NASİP ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: İKSİR ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TOYGAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ZERZEVATCI YOLU Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAKÇI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KOCABEY ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CİVAR ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KONTROL ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇAKIL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YAVUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: PEMBEKÖŞK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA

PENDİK

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ONUR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BAHARAT

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ELKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: LODOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: KÜNYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SAHİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MALKOÇOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: YARENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: PERÇEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: HAYDAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ELKA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: AKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ALINTERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: KAİNAT

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: İMAME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KUDÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ÇETİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: MÜBAREK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: GÜMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: MUTLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: SULTAN SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HİDAYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ÇILDIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: BOSNA

SANCAKTEPE

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: TAVŞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KUMRAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: SALİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: PIRLANTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ZÜMRÜT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALTUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ELMAS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KELKİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MALATYALILAR

ŞİLE

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: YELDA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: TEKE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: NAHİYE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: AYGÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: GÜR

SULTANBEYLİ

10:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: AHLAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BAYRAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: DOĞAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TANBURİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TOPTAŞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜMRÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE

ARNAVUTKÖY

NO: 6464487

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6462547

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6464359

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, TURGUT REİS, İSTASYON sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 6465329

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 27/08/2021 22:00:00 - 28/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443425

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-223, G-224, G-771, GALATA, MANDIRA1 sk bölgelerinde 28/08/2021 00:00:00 - 28/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6443427

İSTANBUL AVCILAR ilce -YEŞİLKENT mah Tevfik Fikret Caddesi., bölgelerinde 28/08/2021 03:00:00 - 28/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6441659

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DAMAT, MİCAN, YÜKSEL, ÇAMLIK, ŞULE sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6447721

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ARDIÇ, DENİZKÖŞKLER, REŞİTPAŞA, ÜNER sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6463159

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 28/08/2021 00:00:00 - 28/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6463176

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 28/08/2021 03:30:00 - 28/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442603

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., 333., 335., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6465053

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 28/08/2021 10:00:00 - 28/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442604

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 675., 676., 677., 683., İSTANBUL sk bölgelerinde 28/08/2021 13:00:00 - 28/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6442606

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 201., 208., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 246., 256., 257., 262., 263., 264., 282. sk bölgelerinde 28/08/2021 19:00:00 - 28/08/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.