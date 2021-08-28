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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 28 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2021 - 08:50
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 28 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    BEYKOZ

    09:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KALECİK ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KABATAŞ ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: LAZANYA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: EMİR ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: YAVUZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: ELMALI YOLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİNİ ÇIKMAZI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: EMİROĞLU ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: NASİP ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: İKSİR ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TOYGAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ZERZEVATCI YOLU Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAKÇI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KOCABEY ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CİVAR ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KONTROL ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇAKIL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YAVUZ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: PEMBEKÖŞK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA

    PENDİK

    10:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ONUR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BAHARAT

    09:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ELKA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: LODOS
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: KÜNYE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SAHİL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MALKOÇOĞLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: YARENLER
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: PERÇEM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: HAYDAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ELKA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: AKPINAR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ALINTERİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: KAİNAT

    09:00 - 17:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: İMAME
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KUDÜS
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ÇETİN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: MÜBAREK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: GÜMÜŞ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: MUTLU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: SULTAN SELİM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HİDAYET
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ÇILDIR
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: BOSNA

    SANCAKTEPE

    10:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: TAVŞAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KUMRAL
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: SALİM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: PIRLANTA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ZÜMRÜT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALTUN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ELMAS
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KELKİT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MALATYALILAR

    ŞİLE

    09:30 - 14:30 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: YELDA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: TEKE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: NAHİYE
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: AYGÜN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: GÜR

    SULTANBEYLİ

    10:00 - 18:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: AHLAT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BAYRAKLI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: DOĞAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TANBURİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TOPTAŞI
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜMRÜK
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE

    İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama #1

    ARNAVUTKÖY

    NO: 6464487

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6462547

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6464359

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, TURGUT REİS, İSTASYON sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    AVCILAR

    NO: 6465329

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 27/08/2021 22:00:00 - 28/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6443425

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-223, G-224, G-771, GALATA, MANDIRA1 sk bölgelerinde 28/08/2021 00:00:00 - 28/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6443427

    İSTANBUL AVCILAR ilce -YEŞİLKENT mah Tevfik Fikret Caddesi., bölgelerinde 28/08/2021 03:00:00 - 28/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6441659

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DAMAT, MİCAN, YÜKSEL, ÇAMLIK, ŞULE sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6447721

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ARDIÇ, DENİZKÖŞKLER, REŞİTPAŞA, ÜNER sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAĞCILAR

    NO: 6463159

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 28/08/2021 00:00:00 - 28/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6463176

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 28/08/2021 03:30:00 - 28/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6442603

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., 333., 335., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6465053

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 28/08/2021 10:00:00 - 28/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6442604

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 675., 676., 677., 683., İSTANBUL sk bölgelerinde 28/08/2021 13:00:00 - 28/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 6442606

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 201., 208., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 246., 256., 257., 262., 263., 264., 282. sk bölgelerinde 28/08/2021 19:00:00 - 28/08/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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