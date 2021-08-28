- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 28.08.2021 - 08:50
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 28 Ağustos 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
BEYKOZ
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KALECİK ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: KABATAŞ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: LAZANYA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: EMİR ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: ELMALI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALI - Sokak: TOYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇİNİ ÇIKMAZI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: EMİROĞLU ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: NASİP ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TEPE TARLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: İKSİR ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: TOYGAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ZERZEVATCI YOLU Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAKÇI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: BAYRAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KOCABEY ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: CİVAR ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: KONTROL ÇIKMAZI Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: ÇAKIL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: YAVUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÖRNEKKÖY - Sokak: PEMBEKÖŞK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: PROF. DR. AZİZ SANCAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTŞEVKETPAŞA - Sokak: MAHMUTŞEVKETPAŞA
PENDİK
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ONUR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BAHARAT
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYNARCA - Sokak: ELKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: LODOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: KÜNYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: SAHİL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: MALKOÇOĞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: YARENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: PERÇEM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: HAYDAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ELKA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: AKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: ALINTERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜZELYALI - Sokak: KAİNAT
09:00 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: İMAME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: KUDÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ÇETİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: MÜBAREK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: GÜMÜŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: MUTLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: SULTAN SELİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: HİDAYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: ÇILDIR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SANAYİ - Sokak: BOSNA
SANCAKTEPE
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: TAVŞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KUMRAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: SALİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: PIRLANTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ZÜMRÜT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ALTUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: ELMAS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: KELKİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANGAZİ - Sokak: MALATYALILAR
ŞİLE
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: YELDA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: TEKE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: NAHİYE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: AYGÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEKE - Sokak: GÜR
SULTANBEYLİ
10:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: AHLAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: BAYRAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: DOĞAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TANBURİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: TOPTAŞI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: YAKUPHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: GÜMRÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADİL - Sokak: HAMİDİYE
İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ARNAVUTKÖY
NO: 6464487
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, MUSTAFA İNAN sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6462547
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6464359
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, TURGUT REİS, İSTASYON sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 6465329
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, DOĞU, GÜNEY, MEZARLIK ALTI, MEZARLIK ÜSTÜ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / ÜNİVERSİTE mah BAĞLARİÇİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK sk bölgelerinde 27/08/2021 22:00:00 - 28/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6443425
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-221, G-222, G-223, G-224, G-771, GALATA, MANDIRA1 sk bölgelerinde 28/08/2021 00:00:00 - 28/08/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6443427
İSTANBUL AVCILAR ilce -YEŞİLKENT mah Tevfik Fikret Caddesi., bölgelerinde 28/08/2021 03:00:00 - 28/08/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6441659
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah DAMAT, MİCAN, YÜKSEL, ÇAMLIK, ŞULE sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6447721
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ARDIÇ, DENİZKÖŞKLER, REŞİTPAŞA, ÜNER sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 6463159
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah GÜLBAHAR sk bölgelerinde 28/08/2021 00:00:00 - 28/08/2021 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6463176
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -15 TEMMUZ mah sk bölgelerinde 28/08/2021 03:30:00 - 28/08/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442603
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., 333., 335., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 28/08/2021 09:00:00 - 28/08/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6465053
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 667., 669., 670., 672., 673., 675., 676., 683., 684., 685., 686., 704., BAĞCILAR sk / İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 28/08/2021 10:00:00 - 28/08/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442604
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 675., 676., 677., 683., İSTANBUL sk bölgelerinde 28/08/2021 13:00:00 - 28/08/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 6442606
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 201., 208., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 246., 256., 257., 262., 263., 264., 282. sk bölgelerinde 28/08/2021 19:00:00 - 28/08/2021 22:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.