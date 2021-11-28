İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 28 Kasım 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Kasım 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 28 Kasım 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

28 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 8196317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, SIRAEVLER sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, HİLAL, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk / ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk bölgelerinde 28/11/2021 09:30:00 - 28/11/2021 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8223318

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, REŞİTPAŞA, TAVLA sk / MERKEZ mah GENCERİ, POSTACI, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 28/11/2021 13:00:00 - 28/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8069349

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 28/11/2021 09:00:00 - 28/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 8085412

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 28/11/2021 00:01:00 - 28/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8217334

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah CAMİ, FİRUZE, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 28/11/2021 10:00:00 - 28/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227618

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah EYÜP SULTAN, TORNACI sk bölgelerinde 28/11/2021 16:00:00 - 28/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8165524

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah HAVUZBAŞI, HAVUZBAŞI ÇEŞME, KURU GIDA 10., KURU GIDA 11., KURU GIDA 12., KURU GIDA 14., KURU GIDA 15., KURU GIDA 16., KURU GIDA 9., REŞADİYE sk bölgelerinde 28/11/2021 19:00:00 - 28/11/2021 22:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8160601

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah ANKARA, MİMAR KEMALETTİN, REŞADİYE, YALIKÖŞKÜ sk bölgelerinde 28/11/2021 08:00:00 - 28/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8093681

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah CUMHURİYET VE DEMOKRASİ sk bölgelerinde 28/11/2021 01:00:00 - 28/11/2021 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8217360

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ, YÜZBAŞI KAYA ALDOĞAN, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET GÖNENÇ sk bölgelerinde 28/11/2021 10:00:00 - 28/11/2021 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.