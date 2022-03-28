İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 28 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Mart Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 28 Mart Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

28 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 13964477

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AZZAM, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, TARHAN sk / MEHMET AKİF ERSOY mah CANFEDA, MALTEPE, YAZGI sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 13762208

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah KORKMAZ, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964480

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ARI, ASRİ, ATELYE, ATLI, BEKAR, COŞKUN, DEMİRÖREN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), EDALI ÇIKMAZI, GALİP, GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, HATUN, KADER, KILIÇ, KISMET, KURUÇEŞME, KUTLU, KUYU, LİMON, MANOLYA, MERCAN, MESUT, MUTLU, MİNİK, NADİDE, NAİM ATEŞ, OCAK, PALMİYE, PAPATYA, RAFETBABA, RÜZGAR, SUBOYU, TUNCA, UYGAR, VELİ, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, YİĞİT, ZABİT, ZİYA, ÇIKMAZ, ÇIRA, ÇİÇEK, ÜLKÜ, İSKECE, ŞAİR NEDİM, ŞÜKRÜBEY sk / MERKEZ mah TALİMHANE, ÖZARI sk / ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13762212

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BELDE, CUMHURİYET, YANIK, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 28/03/2022 13:00:00 - 28/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 13884351

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 1., İSTOÇ 2., İSTOÇ 3., İSTOÇ 4., İSTOÇ 5., İSTOÇ 6. sk / MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2418., 2419., 2420., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2431., 2432., 2433., 2434., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2442., 2443., 2444., 2445., 2446., 2447., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KAVAK, KAYIN, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖKNAR ÇIKMAZI, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARISALKIM, SEDİR, SEMAZEN, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, Dİ bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13887327

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah İSTOÇ 1., İSTOÇ 2., İSTOÇ 3., İSTOÇ 4., İSTOÇ 5., İSTOÇ 6. sk / MAHMUTBEY mah 2401., 2402., 2403., 2404., 2405., 2406., 2407., 2408., 2409., 2410., 2411., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2418., 2419., 2420., 2421., 2422., 2423., 2424., 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2431., 2432., 2433., 2434., 2435., 2436., 2437., 2438., 2439., 2440., 2441., 2442., 2443., 2444., 2445., 2446., 2447., 2448., 2449., 2450., 2451., 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ABDÜLHAMİTHAN, AKSOY, ALİ SOYLU, ASUDE, DÜŞLER, DİLRUBA, ENSAR, ERTUĞRUL GAZİ, FESLEĞEN, FLAMİNGO, GENÇLER, HÜDAVENDİGAR, IHLAMUR, KANAAT ÇIKMAZI, KANARYA, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, KATİP, KAVAK, KAYIN, KONAK ÇIKMAZI, KUMRU, KÖKNAR ÇIKMAZI, KÖŞK, KİTABE, LADİN, MAKBER, MEKTEP, MELODİ, MENEKŞE, MERKEZ ÇIKMAZI, MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ, MEŞE, MUALLİM, MİMAR SİNAN, MİRAÇ, NASİHAT, NERGİS, ORKİDE, PALMİYE, PELİKAN, REVAN, REYHAN ÇIKMAZI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SAHABE, SAHRA, SARISALKIM, SEDİR, SEMAZEN, SUSAM ÇIKMAZI, TURNA, UYSAL, YEŞİL VADİ, YEŞİLOVA, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAKKUM, ZENCEFİL, ZEYTİN ÇIKMAZI, ÇEŞMİNAZ, İBN-İ SİNA, İHLAS, İMSAK, ŞAİR ZİHNİ, ŞEYH ŞAMİL sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, Dİ bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038401

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1774. sk / KEMALPAŞA mah 1891., 1917., 1918., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965089

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 890., 917., 920., FATİH sk bölgelerinde 28/03/2022 09:00:00 - 28/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 13984316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk Süleyman Demirel Bulvarı bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13985316

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13983317

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah SÜLEYMAN DEMİREL sk bölgelerinde 28/03/2022 00:00:00 - 28/03/2022 08:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 13872338

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 25. BLOK, 26. BLOK, DÖKÜMCÜLER, MERAM, SOKULLU, İNAN sk bölgelerinde 28/03/2022 00:01:00 - 28/03/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872337

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DÖKÜMCÜLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FABRİKALAR, KAMİL, MERAM, RAMİ KIŞLA, SANAYİ, SOFULAR, SOKULLU sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah RAMİ KIŞLA sk bölgelerinde 28/03/2022 00:01:00 - 28/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872340

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah FABRİKALAR, RAMİ KIŞLA, SANAYİ sk bölgelerinde 28/03/2022 06:00:00 - 28/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964953

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, AYGÜN, BAĞ, CEMİYET, FARABİ, MELEK HATUN, MORLALE, SOFULAR sk bölgelerinde 28/03/2022 10:00:00 - 28/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.