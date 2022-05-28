İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 28 Mayıs 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 28 Mayıs 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

28 Mayıs 2022 Cumartesi elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Arnavutköy

NO: 22919316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, TURGUT REİS, İSTASYON sk bölgelerinde 28/05/2022 02:00:00 - 28/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23097316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22870382

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HAKKI İLERİ sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23063807

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 28/05/2022 09:30:00 - 28/05/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22870464

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah KURTİNİ sk bölgelerinde 28/05/2022 14:00:00 - 28/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

NO: 23050317

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22486566

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah BEYOĞLU, CAMİ, MEKTEP sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22930909

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, BALABAN, BEYAZZAMBAK, CUMHURİYET, GAZETE, GÜNGÖR, GÜVEN, HİKMET, PERİ, SEBAT, UĞURLU sk bölgelerinde 28/05/2022 13:00:00 - 28/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 22930800

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2138., 2140., BARBAROS, MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22915316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 28/05/2022 09:30:00 - 28/05/2022 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22916316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah MASLAK sk bölgelerinde 28/05/2022 12:30:00 - 28/05/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 22683923

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah PINARLI sk / SİYAVUŞPAŞA mah AY ÇIKMAZI, CEVİZLİK, EMEK, KARANFİL, KRİZANTEM, KÜÇÜK ÇINAR, MUSTAFA KEMALPAŞA, PINAR, SÜMBÜL 1, YAPRAK, YAPRAK ÇIKMAZI, ZEYTİNLİK, ÇAVUŞPAŞA, ÇAĞLAYAN, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk / ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk bölgelerinde 28/05/2022 00:00:00 - 28/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23063841

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, DELİ HÜSEYİNPAŞA, DEMET, ELVAN, ESER, FERİT SELİMPAŞA, KADER, MELTEM 2, MELTEM ARALIĞI, RÖNTGEN, ZEKİ KARSAN sk / SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bakırköy

NO: 23063812

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 28/05/2022 00:01:00 - 28/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22693316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, DERVİŞZADE TANDIR ARALIĞI, EKİN, PELİN, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 28/05/2022 01:00:00 - 28/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

NO: 23063853

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ERKA BALATA sk bölgelerinde 28/05/2022 16:00:00 - 28/05/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23063857

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 28/05/2022 19:00:00 - 28/05/2022 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

NO: 22601079

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah AZİZ OGAN, PALACI sk / BEBEK mah AZİZ OGAN, BEBEKÖY, HÜSNÜ KORTEL, YALI, YENİYOL ÇIKMAZI sk / KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ESEN, ESRA, KARTAL, PALACI, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SEKBANLAR, SEVİL, TÜRKSAN YOLU, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU, İPEK sk / NİSBETİYE mah AHMET ADNAN SAYGUN sk / ULUS mah AHMET ADNAN SAYGUN, KELAYNAK, ŞEHİT İBRAHİM AKPINAR sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ULUS mah KEMER 1 sk bölgelerinde 28/05/2022 00:00:00 - 28/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23098316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah ALAYBEYİ ÇIKMAZI, ALAYEMİNİ, ARNAVUTKÖY KURUÇEŞME, FİDAN ÇIKMAZI, GÜLÇİMEN, ÇAĞRI sk bölgelerinde 28/05/2022 10:00:00 - 28/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

NO: 22917317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 140., 23., 58., 60., MOHAÇ sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

NO: 22601140

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah ANIT, AYAZMA, AYAZMA ALTI, DEREİÇİ, HİSAR, YILDIRIM, YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/05/2022 10:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

NO: 22930902

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ORMANLI mah BOĞAÇHAN, BİROL, KIŞ, KUMLUK, NAMLI, NASİP, NAZ, NAZDAR, NAZENDE, NAZİF, NAZİLLİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23064123

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KURTULUŞ, SAMYELİ, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANİK, CEREN, CEVİZ, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 28/05/2022 11:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

NO: 22981316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 567., 568., 569., 570., 574., 575., 576., 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., 591., 594., 595., AYDIN, BARBAROS sk bölgelerinde 28/05/2022 00:01:00 - 28/05/2022 01:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22984317

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 528. ÇIKMAZ, 528/1. ÇIKMAZ, 529., 530., 531., 536., 537., 538., 548., 548/1., 555., 556., 557., 562., 566., MARMARA, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT ALİ KARAHAN, ŞEHİT CEVDET sk / TURGUT REİS mah 502. sk bölgelerinde 28/05/2022 01:00:00 - 28/05/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22930780

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 567., 568., 569., 570., 574., 575., 576., 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., 591., 594., 595., AYDIN, BARBAROS sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22988316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 624., ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 21926960

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEVİZ, 1.DERYA, 1.KAHRAMAN, 1.KALE, 1.KARTEPE, 1.NİLÜFER, 1.YONCA, 10.GÜL, 3.ZAMBAK, 5.SÜMBÜL, BİRLEŞİK, CUMHURİYET, GÖKTÜRK, KARLI, PANAYIR ÇAYIRI, RUMELİ, ÇAMLICA, ÇAMLIK sk bölgelerinde 28/05/2022 09:30:00 - 28/05/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 22486681

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI, NECEF, SEZAİ HASAN, YAYLA, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALYANAK, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, BOSTANİÇİ, CEVDETPAŞA, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, ESKİ VEZİR, ESKİ VEZİR ARALIĞI, EVLİYA ATA, HALİDE EDİP ADIVAR, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, MECİTBEY, MİSMARCI 1., ONDALIKÇI, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, UZUN HALİL, UZUN YUSUF CAMİİ, UZUN YUSUF CAMİİ ÇIKMAZI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VEZİR, YAPAĞI, YAYLA, YAYLAK, YONCALI, ZİYA GÖKALP, ÖKSE, ÖMER SEYFETTİN, ŞAİR MEHMET EMİN, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / SİLİVRİKAPI mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KURU SEBİL, ÇEVRE TİYATROSU sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ALİ BABA, BİROL, DR. NÂS bölgelerinde 28/05/2022 02:00:00 - 28/05/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22601167

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALEMDAR, YEREBATAN sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR, AYASOFYA, BAB-I HÜMAYUN, CAFERİYE, MUSTAFADEDE, SOĞUKKUYU ÇIKMAZI, SOĞUKÇEŞME, TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah KUM MEYDANI, NÖBETHANE, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 22601112

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 28/05/2022 10:00:00 - 28/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 22725316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah GEÇİT, KAYMAKÇI, KAYNAK, KIŞLA, KİRAZLI, MADALYA, MEHMETÇİK, MERA, MERHALE, MESLEK, SARDUNYA, YOLCU, İMECE, İNCE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 28/05/2022 02:00:00 - 28/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23063846

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAY, ALAYBEY, FATİH, KAYACIK, LADİN, NAZIM, TAFLAN, YILDIRIM, ZAFER, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22894316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah SAVAŞ, ÇINAR sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 22486604

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ATAKÇİL, AZİMET, BEŞER, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, GÜROL, IŞIL, KEHRİBAR, KUZULU, NİŞANE, OLGUN, TONOZ, TRANDAZ, TUNAHAN, TÜMLEÇ, YUMAK, ZEMHERİ, ÇATALLI, ÇATALLI ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇİFTLİK, İHYA sk bölgelerinde 28/05/2022 10:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 22600582

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.FIRIN, 1.GENÇ OSMAN, 1.MURADİYE, 1.NAMIK KEMAL, 1.YENİ CAMİ, 1412. ÇIKMAZ, 2.ÇINAR, 4.OKUL, BAĞCILAR, BEYAZGÜL ÇIKMAZI, HALKALI İSTASYON, REYHANİYE, SPOR ÇIKMAZI, YABANGÜLÜ ÇIKMAZI, ÇINARLI, ÖĞRETMEN, ÜMRANİYE, ŞEHİT ERDİNÇ DURAN sk bölgelerinde 28/05/2022 00:01:00 - 28/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22600577

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.AYDINLAR, 1.GENÇTÜRK, 1.KEKLİK, 1.YUNUS EMRE, 1.ÇAĞLAR, 1.İNCİ, 1407., 1410., 1422. ÇIKMAZ, 2. ZÜMRÜT, 2.KASIMPATI, 2.MEVLANA, 2.UFUK, 3.ÇAMLIK, 4.LALE, 4.PAPATYA, 5.AKASYA, ALBAYRAK, HALKALI İSTASYON, KARAGÜL, KIVIRCIK, KURUBAYIR, KÖMÜRCÜ YOLU, MİLLET, PARK, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜL TEPE, VOLKAN, YENİ MEKTEP, ÇAYIRDÜZÜ, ÇINARLI, ÇİÇEKLİ, ÖĞRETMEN, ŞAFAK, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 28/05/2022 00:01:00 - 28/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 22930700

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 22647317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK ÇAVUŞLU mah GİRGİN sk / MİMAR SİNAN mah BEYAZIT, BORA, EBRU ELA, EGE, NADİDE, NİLAY, SIRAT, SÜLEYMAN GİRGİN, YETKİN, ÇİĞ, ÖZMEN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 28/05/2022 09:00:00 - 28/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 23063807

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah DÜZLÜK sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2364/3., 2382., 2388., 2388/2., 2389., 2390., 2392., 2393., 2395., 2398., 2417., 2418., 2419., 2420., 2850., 2850/3., 2850/4., 2850/5., 2854., ŞEHİT EYÜP GÖNEN sk bölgelerinde 28/05/2022 09:30:00 - 28/05/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22601112

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk / ŞEMSİPAŞA mah ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2508. sk / MALKOÇOĞLU mah MAHMUTBEY, NAMIK KEMAL sk / İSMETPAŞA mah 101., 105., 126., 81., 86., 87., 88., 89., 91., 92., 94., 95., 96., 97., 98., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 28/05/2022 10:00:00 - 28/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22601114

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., 305., 306/1., 307., 308., 309., 310., 311., 312., MAHMUTBEY, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 28/05/2022 10:00:00 - 28/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23063969

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah CAN, CEVİZ, FESLEĞENLER, FULYA, FİDAN, GALİP ESMER, KUŞBURNU, LALEZAR, MENEKŞELER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, SÜMBÜLLER, YASEMİNLER, YONCA, ÇAM, ÇINARLI, ÇİLEK, ÇİĞDEMLİ sk bölgelerinde 28/05/2022 14:00:00 - 28/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.