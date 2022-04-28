İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 28 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Nisan Perşembe 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 28 Nisan Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

28 Nisan hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 16465577

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UÇURTMA sk bölgelerinde 28/04/2022 00:00:00 - 28/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20574124

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah AK, AKINCI, ALPDEMİR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, KARDELEN, KESTANE, KURŞUNLU, MERA, MEŞE TARLA, MUHABBET, NÜKHET, SAMANTEPE, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TALİP, ULUBATLI, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, ÇİLİNGİR, ÖZGÜR, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk / FATİH mah AKAY, AKKOÇ, AYDIN SAYILI, KAAN, MEŞE TARLA, NARLIK, OKÇU, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 16622951

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT, ÜMİT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106. sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622937

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622932

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16174315

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20582316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-2, G-535, G-660, G-661, G-662, G-665, G-677, G-678, G-686, G-687, G-688, G-689, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G-706, G-707, G-708, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G-727, G-728, G-729, G-730, G-731, G-732, G-734, G-735, G-738, G-743, G-746, G-747, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-757, G-770, G-800, G-810, G-811, G-814, G-819, G-820, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-847, G-849, G-850, G-854, G-855, G-858, G-864, G-868, G-869, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-879, G-882, G-886, G-893, G-901, G-906, G-907, G-911, G-912, G-913, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927, KAZIM KARABEKİR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622928

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, MARTI, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 20573959

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 16866316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, ALİ FUATPAŞA, AYNUR, BARBAROS 3., CEM SULTAN, FETİH, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT, ÇİLEK sk / ŞİRİNEVLER mah FETİH sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16868317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah CEM SULTAN, SULTAN SELİM, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 16622327

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622329

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, ESKİ ÇINAR sk bölgelerinde 28/04/2022 12:00:00 - 28/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 20573873

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AY, CEYHAN, MANYAS sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah FATİH ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 28/04/2022 21:00:00 - 29/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 15486369

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, GÜNEŞ, KARAMAN, OBA, SEMA sk bölgelerinde 28/04/2022 00:01:00 - 28/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16480316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16663319

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk // ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 309., 311., 316., 317., 318. ÇIKMAZ, 319., 320., 322., 323., 326., 345., 358., 359., 361. ÇIKMAZ, 362., İNÖNÜ sk / NİNE HATUN mah 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., 128., 129., 130., 131., 132., 133., 134., 135., 136., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 150., 151., 152., 153., 154., 155., 156., 157., 158., 159., 160., 160/1., 161., 162., 164., 165., 166., 167., 168. ÇIKMAZ, 171., 173., 174., AYAZMA, AZİZİYE, HORASAN, MALAZGİRT, MERCAN, PASİNLER, SEYİT ONBAŞI, ÇİNÇİN DERE, İNÖNÜ sk / TUNA mah 688. sk bölgelerinde 28/04/2022 08:00:00 - 28/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 16622923

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341450

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / MECİDİYE mah ARDIÇ, BESTEKAR AHMET ÇAĞAN, BÜYÜKKUYU, CİBİNLİK, DEREBOYU, HERCAİ, HÜLYA, KIRMIZI, KUMBARACIBAŞI, LOZAN, MEHMET KARACA, MÜVERRİH SADETTİN, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, SAADET, SARI ALİ, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI, ÇARŞIAĞASI, ÇEVİRMECİ, ÇİFTEİMAMLAR, ŞEHİT NURİ PAMİR sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, BULGURCU, CUDİEFENDİ, CUDİEFENDİ ÇIKMAZI, DEREBOYU, GÜLTEKİN, GÜLTEKİNARKASI, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, TERAZİ ÇIKMAZI, TÜFEKÇİ BAHRİ, YUSUF BALİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah TEOMAN sk bölgelerinde 28/04/2022 09:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 1541384

3 ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -DİKİLİTAŞ mah sk bölgelerinde 28/04/2022 10:00:00 - 28/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.