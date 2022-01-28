İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 28 Ocak Cuma 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 28 Ocak Cuma 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 28 Ocak Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

28 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 10101302

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah AŞIK MAHZUNİ, BİREY, DEMET, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİDAN, KAMP, KARANFİL, NERGİS, SELVİ, TÜRKÜ, URAN, ZAKKUM, ÇAYIRBAŞI sk bölgelerinde 28/01/2022 09:00:00 - 28/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10289557

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 28/01/2022 09:00:00 - 28/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10101162

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALO, DR SADIK AHMET sk / DENİZKÖŞKLER mah AKIN, ALTUNER, BASMACI, BAYIR, BAYRAKÇI, DR SADIK AHMET, DİLEK, ERSOY, FESLEĞEN, GÜLDEN, HAL ÇIKMAZI, HALUK, HÜRRİYET, KAZAK, LEYLAK, MERT, MİSKET, ORHAN KEMAL, ORHAN VELİ, REYHAN, SAKSI, SU, ZAFER, ÇALGI, ÇAVUŞOĞLU, İLKEM, İYİBAŞ, ŞEBNEM, ŞEHİT KOM. ER MURAT AVUÇ, ŞEHİT SERHAT ŞANLI, ŞEN sk / MERKEZ mah DENİZKÖŞKLER, ŞAMLI sk bölgelerinde 28/01/2022 09:30:00 - 28/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10289564

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah AYVACI, DALBASTI, DAMATAŞI, HACIBEY, KURUÇEŞME, ÇUKURÇEŞME sk bölgelerinde 28/01/2022 13:00:00 - 28/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10185911

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1779., 1781., 1785., 1786., 1787., 1790., 1791., 1792., 1807., 1808., 1809., 1810., 1811., 1812., 1813., 1814., 1815., 1816., 1818., 1820., 1821., 1822., 1823., 1834., 1835., PAZAR sk / KEMALPAŞA mah 1921. sk bölgelerinde 28/01/2022 00:00:00 - 28/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10185926

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah MAHMUTBEY sk / YENİMAHALLE mah 1517., 1520., 1522., 1523., 1524., 1525., 1526., 1527., 1528., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 28/01/2022 03:00:00 - 28/01/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 10261788

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, AYGÜL, BAYRAKLI, BULUT, DALKILIÇ, DİCLE, EFELER, EŞREFPAŞA, KADİFE, KAMİLPAŞA, KOCA YUSUF, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, MARMARA, NALDÖKEN, NARLIDERE, ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ, OSMANLI, SAKIP SABANCI, YAŞAR DOĞU, ÖĞRETMENLER, İSLAMBEYLİ sk bölgelerinde 28/01/2022 00:00:00 - 28/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10261789

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÖKDERE, KAMER 1, MİMAR SİNAN, ÇERKEZ sk bölgelerinde 28/01/2022 02:00:00 - 28/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10261790

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BEYCAN, BULUT, BİLGEHAN, EFELER, GÖKDERE, KADİFE, KAMER 1, MAHMUTBEY, MARMARA, OSMANLI, TİMURLENK, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 28/01/2022 02:00:00 - 28/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 10232318

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, CENK KORAY, DALGIÇKUŞU, KEMAL SUNAL, SÜZER sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI, LİMAN, MERCAN, OKYANUS, YELKEN sk bölgelerinde 28/01/2022 00:00:00 - 28/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 10101045

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AYDINLIK, BEREN, MANDIRA, MEHMETÇİK, ORTABAYIR, SARMACI, TAVUK ÇIKMAZI, URGANCI, YENİKALDIRIM, İNCİ sk bölgelerinde 28/01/2022 09:00:00 - 28/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 9206838

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah AKİDE, ARAPLIK, ARDA, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, EMİR EFENDİ CAMİ, EMİR EFENDİ ÇIKMAZI, KADI MEHMET, KADI MEHMET ÇIKMAZI, KULAKSIZ, KÜRKÇÜ ŞAHİN, KÜRKÇÜ ŞAHİN ÇIKMAZI, MABUT LİZBUT, MUİT, PİYADE, YENİ, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME MERDİVEN, İBADULLAH sk / KULAKSIZ mah ARDA, EBE HATUN ÇIKMAZI, EYÜP PAŞA, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KADI MEHMET, KULAKSIZ, KULAKSIZ TEKKESİ ÇIKMAZI, KULAKSIZ YAĞHANESİ, KULAKSIZ YAĞHANESİ ARALIĞI, MABUT LİZBUT, NALINCI MEKTEBİ, NİSA MEKTEBİ, SEVGİ, İBADULLAH sk / KÜÇÜK PİYALE mah AĞAÇ KÖPRÜ, CAMCI ÇIKMAZI, FİŞEKHANE DERESİ, KASIMPAŞA AKARCASI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, PİŞMANİYE, TOPRAK TABYA, YENİ YOL ARA sk bölgelerinde 28/01/2022 00:00:00 - 28/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8907320

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah MANSUR, MİMAR SİNAN, YENİYOL, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk bölgelerinde 28/01/2022 09:30:00 - 28/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8905322

STANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BEŞPARMAK, GÜVERCİN, MEHTAP, OK, PAZARALTI, TAŞLIK, YENİYOL, ZAFER, ZAKKUM, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk bölgelerinde 28/01/2022 09:30:00 - 28/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10289649

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah FATİH SULTAN sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇAY, ARDIÇ, ATLAS, AYDIN, DOĞAN, FATİH SULTAN, GÜLŞEN, IŞIKLI, KARADUT, KUZEY, SIRAÇ, ÇAVUŞOĞLU, ŞEN sk bölgelerinde 28/01/2022 10:00:00 - 28/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10289780

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah AZİZ, BACTAR, GAZİ, HASKÖY, HASKÖY FIRINI, KULÜBE, PARÇACI, ÇAMLICA sk / PİRİPAŞA mah BACTAR, GÜL ARALIĞI, HASKÖY, KALAFATÇI HAMAM, KALAYCI BAHÇE, KIRMIZI MİNARE, KÜÇÜK PARMAKLIK ARKA, UĞUR ULUNÇ, YÜKSEK MERDİVEN, ÇAN ÇAN, ÇAN ÇAN ARALIĞI, ÜTÜCÜ FERHAT sk bölgelerinde 28/01/2022 10:00:00 - 28/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10234320

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah DEMİRKIRAN, DEMİRKIRAN ARALIĞI, GENİŞ sk bölgelerinde 28/01/2022 10:00:00 - 28/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



