İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler.

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 29 Aralık 2021 Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 29 Aralık 2021 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

29 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8750326

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAĞLIK, BEYZADE, CİHANMERT, MÜCAHİT, NAMIK, PANAROMA, SERAY sk bölgelerinde 29/12/2021 01:00:00 - 29/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8677245

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-12, G-13, G-14, G-2, G-660, G-661, G-662, G-665, G-678 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8733324

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, KÖSE, LALE 3, MAHMUTBEY, TAVUKÇU, TOMURCUK, ÇİĞDEM 2, ŞEHİT ABDULLAH TEKKAS, ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 29/12/2021 00:00:00 - 29/12/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8742417

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KAVAK, ÇINAR sk bölgelerinde 29/12/2021 00:00:00 - 29/12/2021 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8742423

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 29/12/2021 03:00:00 - 29/12/2021 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8721333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜL 2, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT, YILDIRIM BEYAZIT, ŞAHİN 2 sk / HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, FATİH, GÜL ÇIKMAZI, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ZAFER mah BABİL, CAMİ, GÜNEŞ 2, KANDİL 1, VADİ, ÇAYIRLI sk / ÇOBANÇEŞME mah AKARSU, BOZKURT, MİHRİBAN, NUR, OĞUL, POSTACI AYHAN, REYHAN 1, YILDIZ 3 sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 8719319

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1712., ONGÜN, İSTİKLAL sk / KAYABAŞI mah 1718., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8726298

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ARDAHAN, BOTANİK, EŞREF BİTLİS, GÖLBAŞI, GİZEM, MİLLİYET, TEMEL sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8632029

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 15., 19., 24., 26., 28., 5., 7., 9., KOCATEPE, PAZAR sk bölgelerinde 29/12/2021 12:00:00 - 29/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8739331

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, DOĞUŞ, FURKAN, GALİP ESMER, KARADUT, PEKMEZ, ÖZNUR sk bölgelerinde 29/12/2021 09:00:00 - 29/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642174

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 220., BAHADIR, YURT sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642173

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, GÜLYALI, KAFKAS sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642169

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BİLAL, SULTAN FATİH sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642172

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah TOPÇU, ÇANKAYA sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642171

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah IHLAMUR, KALKAN, KUŞTEPE, OSMANLI, ÇAMBAŞI sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8642167

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, MİLLET, İSTİKBAL sk bölgelerinde 29/12/2021 09:30:00 - 29/12/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.