İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Haziran 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 29 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 29 Haziran Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 29 Haziran Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

29 Haziran hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

AVCILAR

NO: 23756089

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah İLKEM sk / GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ASKER, BAŞARAN, BİÇER, DAMAT, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜMÜŞPALA, HÜSEYİN ÖZKAN, KAYNANA, KAYNATA, KURUÇEŞME, LEVAZIM, MÜGE, MİCAN, SARP, SEYİSOĞLU, TÜRKMEN, YÜKSEL, YİĞİT, ÇAMLIK, ÖREN, ÖZGÜR, ÜÇGEN, ŞULE sk bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23756096

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, KÖROĞLU, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 23755319

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk / MAHMUTBEY mah DEVEKALDIRIMI CADDESİ. bölgelerinde 29/06/2022 00:00:00 - 29/06/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23756072

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 675., 692. sk / YILDIZTEPE mah 491., 492., 493., 494., 496., 497., 500., 501., 503., 507., 510., 512., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 534., 536., 537., 548., 549., 550., 551., 552., 556., 557., 558., 559., 580., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/12. sk bölgelerinde 29/06/2022 00:01:00 - 29/06/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23755321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah 2623.sk bölgelerinde 29/06/2022 03:00:00 - 29/06/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23789316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 23756235

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah MİHRİBAN, MİTHATPAŞA, OĞUL, REYHAN 1, YILAN sk bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23783531

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah MİMAR SİNAN, SAKIZ sk / SOĞANLI mah AZİZLER, CAHİT SITKI TARANCI, GÜR, HALİDE EDİP ADIVAR, KAYA 2, KIBRIS, MUSTAFA KEMALPAŞA, MİMAR SİNAN, NECATİ ÜÇLER, NECATİBEY, NECATİBEY 1, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAYLA, YAYLA DEMET, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLAR 1, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, ŞEHİT OSMAN YILDIZ sk bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23756232

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah MİHRİBAN, MİTHATPAŞA, NUR sk bölgelerinde 29/06/2022 09:00:00 - 29/06/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23801682

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah GÜZİDE HANIM, İLİM sk bölgelerinde 29/06/2022 09:30:00 - 29/06/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.