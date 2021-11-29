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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 29 Kasım 2021 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler Telegram ile paylaş Google News'de takip et İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, 29 Kasım 2021 Pazartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 29 Kasım 2021 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler... 29 KASIM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK? AVCILAR NO: 8227556 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-14, G-535, G-688, G-689, G-694, G-696, G-697, G-698, G-699, G-700, G-702, G-703, G-704, G-720, G-721, G-722, G-723, G-727, G-728, G-729, G-730, G-732, G-734, G-735, G-738, G-748, G-749, G-750, G-751, G-753, G-755, G-800, G-811, G-819, G-821, G-823, G-838, G-839, G-846, G-849, G-850, G-855, G-858, G-864, G-870, G-871, G-872, G-874, G-876, G-882, G-886, G-893, G-906, G-907, G-911, G-914, G-915, G-916, G-917, G-920, G-921, G-922, G-925, G-927 sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8224316 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, GÜLDEN, TURNA sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8280317 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah REŞİTPAŞA sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8227559 İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah HASAN ÖNEL, TÜTÜN sk / YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, G-10, G-11, G-14, G-17, G-5, G-535, G-6, G-658, G-672, G-675, G-676, G-678, G-679, G-680, G-681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-691, G-692, G-693, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-718, G-719, G-725, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-742, G-745, G-754, G-755, G-756, G-770, G-813, G-814, G-815, G-816, G-817, G-836, G-837, G-842, G-847, G-852, G-856, G-857, G-859, G-865, G-867, G-873, G-883, G-894, G-897, G-904, G-908, G-924, G-926, G-928 sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah CEBECİ sk bölgelerinde 29/11/2021 11:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BAĞCILAR NO: 8228080 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BATIŞEHİR sk bölgelerinde 29/11/2021 00:00:00 - 29/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8260317 İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk / GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 29/11/2021 00:01:00 - 29/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEŞİKTAŞ NO: 8208317 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CENGİZ TOPEL, GÜLAL, HİLAL, MİNELİ ÇIKMAZI, SARIOBA, ÖZDEN sk // SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah BEBEK YOLU, FERŞAT, ÖZDEN sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8228227 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah UZUNCAOVA, ZAFER sk / TÜRKALİ mah MUHTAR MOLLA, UZUNCAOVA sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8093660 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah ÖZTOPUZ sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ESENLER NO: 8227592 İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 873., 874., 875. ÇIKMAZ, 876., 877., 878., 879., MEHMET AKİF İNAN sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8227593 ISTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk İSTANBUL ESENLER ilce -HAVAALANI mah sk bölgelerinde 29/11/2021 13:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. EYÜPSULTAN NO: 8227481 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, BAYIR, HÜRRİYET, KARADENİZ, KEŞAP, KUĞU, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİRAÇ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ÇAVDAR, ŞAİR sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 8.LALE, BENEK, BERFİN, BERRAK, BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BURÇAK, HASRET, KADİR YOKUŞU, KARADENİZ, KEMAL REİS, MEHMET TAHİR EFENDİ, MERAL YOKUŞU, UĞUR, YENİYOL, İKİZLER YOKUŞU, ŞARK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 29/11/2021 09:30:00 - 29/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8227471 İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, SELİN, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI sk / KARADOLAP mah 1.ŞENÇALAR ÇIKMAZI, 2.YASEMİN, 2.ZÜMRÜT, 2.ÇİĞDEM, 3.YILDIZ, 3.ŞAHİN, ARKA, ASMALI, ATLAS, AYDIN, AYÇİÇEK, BAHAR, DİREK, FİLİZ, GAZİOSMANPAŞA, GÜLİN, KIZILTUNÇ, KUDRET, KUMRU MERDİVEN, MARTI, NAMIK KEMAL, ORTAOKUL, SÜMBÜL, TANYERİ MERDİVEN, VARDAR, ÇEKİRDEK, ŞENÇALAR sk bölgelerinde 29/11/2021 11:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. FATİH NO: 8237349 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BİNBİRDİREK mah DİVANYOLU, PEYKHANE sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8237335 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah ATİK HAMAMI, FERİDUN KILIÇ, HACI HÜSEYİN CAMİİ sk bölgelerinde 29/11/2021 13:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8237348 İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-SÜMBÜL EFENDİ mah ALİ FAKİH, KEMANCI SİTELERİ, YAZICILAR sk bölgelerinde 29/11/2021 15:00:00 - 29/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. GAZİOSMANPAŞA NO: 8227360 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1055., 1056., 1057., 1058., 1071., 1072/1., 1073/1., 1074., 1075., 1076., 1077., 1092., 1110., 1110/1., 1110/2., 1111., 1112., 1112/1., GENERAL ALDOĞAN, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk / KARADENİZ mah 1103/1., 1103/2., 1105., 1155., 1157., 1162., 1163., GENERAL ALDOĞAN sk bölgelerinde 29/11/2021 00:05:00 - 29/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8229325 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2033., 2036., 2037., 2038., 2047., 2048., 2049., 2050., 2051., 2189., 2190., A, B, C sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SARIYER NO: 8176319 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, GÜVERCİN, KAHRAMANLAR, KASIM, POLİGON, SABAH sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8196324 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah GİRNE LİMANI, KAYA, MECİDİYE, MÜHENDİS, OSMANBEY ÇIKMAZI, PETUNYA, SİTE, YALÇIN, YENİBAHAR ÇIKMAZI, ÇADIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇANAK ÇIKMAZI, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8237350 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ASIR, BAHADIR, KISMET AĞACI sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8217351 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 29/11/2021 10:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8196327 İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AKARSU, AYDIN, BUDAK ÖZÜ, DENİZ., ERCİYES, MUHTAR, RÜZGARGÜLÜ, YUMAK sk bölgelerinde 29/11/2021 14:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. ŞİŞLİ NO: 8208316 İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FERİKÖY mah DUYGU ÇIKMAZI, GEDİZ, HİLAL, OZAN, PINAR, SEVGİ sk / PAŞA mah BATI, CİVELEK, KAHRAMANBEY, YAY MEYDANI sk / YAYLA mah 2. ORTAKIR, BADEM, BAKIR, BEGONYA, CİN DERESİ, DOLUNAY, ECZACI, ERDEM, GÖKÇE, HİLAL, ILGAZ, KONACIK, KORANTİ, SEBAHATTİN DELİCE, SELVİ, SEVGİ, TALİMHANE, YAY MEYDANI, ÇEŞME, ÜNAL, İKİNCİ YOL sk bölgelerinde 29/11/2021 09:00:00 - 29/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. SULTANGAZİ NO: 8227340 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2548., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 29/11/2021 00:05:00 - 29/11/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8229331 İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk / ESENTEPE mah 2385. sk bölgelerinde 29/11/2021 11:00:00 - 29/11/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

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