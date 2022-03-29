İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 29 Mart 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 29 Mart 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 29 Mart 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

29 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 13965132

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 29/03/2022 01:00:00 - 29/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038383

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ATATÜRK, ERDAL, ESATPAŞA, GÜZELYALI, HAMAMÖZÜ, KRİSTAL, MANDIRA, MEDİNE, MEYAN, NERMİN, SAADETTİN, SEYİT ONBAŞI, TOPAÇ, YADİGAR sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, AZİZE, BAĞLARBAŞI, CANDANER, DALKILIÇ, ENSAR, GÖKHAN, ILICA, KARABURUN, MERDİVEN, MERMER, MERYEM, MESCİT, MOR LEYLAK, MİNİ, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, SELAM, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, ÖZVATAN, İYİ NİYET, ŞEYDA sk bölgelerinde 29/03/2022 02:30:00 - 29/03/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14115319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BENNUR, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, OSMANLI, ŞİMŞEK sk / HARAÇÇI mah KANDIRA sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 13964481

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah İLKEM sk / GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ALSANCAK, ASKER, AYVACI, AZİM, BARIŞ, BAŞARAN, BİÇER, CANDAN, DALBASTI, DALTABAN, DAMAT, DAMATAŞI, DÖNERTAŞ, DİK, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GELİN, GEZEGEN, GÖRÜMCE, GÜLİZAR, GÜMÜŞ, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HAZİNE, HÜSEYİN ÖZKAN, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, KAYNANA, KAYNATA, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, LEVAZIM, MELİK HANIM, MÜGE, MÜRVET, MİCAN, NALAN, NİLGÜN, OBA, PAŞA, RIZABEY, SAMANYOLU, SARP, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, SEZABEY, TÜRKMEN, YÖRE, YÜKSEL, YİĞİT, ÇAMLIK, ÇAPARİ, ÇEVRE, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, ÇİROZ, ÖREN, ÖZGÜR, ÜÇGEN, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY, İNCİ, İPEK, İSKECE, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM, ŞEHİT SERHAT ÖNDER, ŞULE sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AY sk / MARMARA mah AVRASYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1. sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13860316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÇELİK sk / DENİZKÖŞKLER mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872626

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ŞAMLI sk bölgelerinde 29/03/2022 13:00:00 - 29/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 13981316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2173., BARBAROS sk // ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 528. ÇIKMAZ, 528/1. ÇIKMAZ, 529., 530., 531., 536., 537., 538., 548., 548/1., 550., 551., 555., 556., 557., 560., 561., 562., 563., 564., 565., 566., 566/1., 567., 568., 569., 570., 574., 575., 576., 577., 578., 578/1. ÇIKMAZ, 579., 590., 591., 594., 595., 612., AYDIN, BARBAROS, MARMARA, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT ALİ KARAHAN, ŞEHİT CEVDET sk / TURGUT REİS mah 423., 498., 502., 503., 503/1., 504., 505., 506., 506/1., 513., 514., 518., 519., 520., 521., 522., 523., 523/1., 524., 525., 526., 527., ADEM YAVUZ, KARAOSMANOĞLU, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 29/03/2022 01:00:00 - 29/03/2022 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038391

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1680., 1681., 1682., 1683., 1684., 1685., 1686., 1687., 1688., 1689., 1691., 1693., 1694., 1695., 1696., 1697., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1543., 1545., 1560., 1563., 1564., 1566., 1567., MEVLANA sk bölgelerinde 29/03/2022 03:30:00 - 29/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038411

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672. sk bölgelerinde 29/03/2022 08:30:00 - 29/03/2022 10:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965092

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 886., FATİH sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038410

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 672., BAĞCILAR sk bölgelerinde 29/03/2022 09:30:00 - 29/03/2022 14:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873202

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184., 2185., 2235., 2240. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk / MİMAR SİNAN mah 81., 85., 86., 93., 94., ATATÜRK, RUMELİ sk bölgelerinde 29/03/2022 12:00:00 - 29/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038402

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674. sk bölgelerinde 29/03/2022 14:00:00 - 29/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038400

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 680. sk bölgelerinde 29/03/2022 14:00:00 - 29/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 14038385

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHMET KOPUZ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1542., 1548., 1549., 1550., 1551., 1552., 1553., 1554., 1555., 1556., 1557., 1558., 1559., 1560., 1561., 1562., BAĞCILAR ASFALTI, MEVLANA, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 29/03/2022 00:00:00 - 29/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13968324

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, AKÇAY, ALARA, BEYLERDERESİ, DALAMAN, DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI, EŞEN ÇAYI, FIRAT, GÖKSU, MERİÇ, SAKARYA, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, YEŞİLIRMAK, ÇORUH sk bölgelerinde 29/03/2022 00:00:00 - 29/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 13873120

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah KUZU, ŞELALE sk bölgelerinde 29/03/2022 14:00:00 - 29/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 13964930

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADA, BÜYÜK COŞKUN, ERİK, FERUZAY, KALAMAN, VİŞNE, YAVUZ, ÖZTUNÇ, ÜSTÜN, İLHAN sk bölgelerinde 29/03/2022 00:01:00 - 29/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964932

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN, METAL, ULUYOL sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CANER, ULUYOL sk bölgelerinde 29/03/2022 00:01:00 - 29/03/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964933

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah BÜYÜK COŞKUN, METAL, ULUYOL sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CANER, ULUYOL sk bölgelerinde 29/03/2022 02:00:00 - 29/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 13964962

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 13967316

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BÜLBÜL mah HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE, KAPANCA sk / ŞEHİT MUHTAR mah CEVZA, HÜSEYİN AĞA KİREÇHANE sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 13965143

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARI, ARSLAN, BALABAN 1, BAŞAR 3, D-100 KARAYOLU, EFKAN, EGE 1, ELA, FEVZİ ÇAKMAK 2, GAZİ, GÜNTEKİN, ITIR, KARABATAK, KETENKUŞU, KORKUT, KOTAN, LEYLEK 1, MELDA, NARİN 1, PANTER, REYHAN, SONER, TRAKYA, TÜRKOBA, UĞURLU 1, YAZICI, YENİKÖY, İCLAL, İSKENDERUN sk bölgelerinde 29/03/2022 01:00:00 - 29/03/2022 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13594333

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AŞIK VEYSEL, KILIÇ ALİPAŞA sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13594326

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BARBAROS 1 sk / PINARTEPE mah AKARCA, ASU, AYYILDIZ 1, BAŞAR 1, CAN 2, FUAT BİLGİN, GÖZTEPE, LEYLAK 4, MEHMET AKİF ERSOY, NİSA 1, REVAN, SÜMBÜL 5 sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038369

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah İLTER sk / TÜRKOBA mah KOOPERATİFLER sk bölgelerinde 29/03/2022 09:30:00 - 29/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 13980316

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 571., 571/1., 572/1., 573., 574., 574/1., 575., 576., 576/1., 578., 592., 624., AYDIN, OĞUZHAN, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 498., 499., 500., 501., 502., 503., 504., ADEM YAVUZ, ÇENGEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 13873290

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3019., 3021., 3023., 3025., 3116., HALİL FAHRİ ORMAN sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14047703

İSTANBUL-YENİMAHALLE mah 1548. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1137., 1140., 1142., 1145., 1146., 1148. sk bölgelerinde 29/03/2022 10:00:00 - 29/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14071317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÖRNEK mah 1373., 1374. sk bölgelerinde 29/03/2022 12:00:00 - 29/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 13895316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ADNAN KAHVECİ, BÂLİPAŞA, FEVZİPAŞA, FEYZULLAH EFENDİ, HALICILAR, MUHTAR HÜSNÜ, OKUMUŞ ADAM, SARIGÜZEL, VATANPERVER, ÇİFTE KUMRULAR sk / KEMALPAŞA mah ATATÜRK, AĞA YOKUŞU, DEFTER EMİNİ, GENÇTÜRK, SELİMPAŞA, YEŞİLTULUMBA, ÇUKUR ÇEŞME, ÖMER YILMAZ, ŞİRVANİZADE sk / İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, AÇIKLAR, AİLE, BÂLİPAŞA, BİNA EMİNİ, DEĞNEKÇİ, ESKİ SARAÇHANE, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, KAMİLPAŞA, KIZANLIK, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MUHTAR HÜSNÜ, PAZARYERİ, SARIGÜZEL, SOFULAR, VATANPERVER, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÇİFTE KUMRULAR, İSKENDERPAŞA sk bölgelerinde 29/03/2022 00:00:00 - 29/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 13964935

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah KEHRİBARCI, ONUR, RAMİ KIŞLA, SALİHPAŞA, TUNA, YADİGAR ÇIKMAZI, YÜKSEK, ŞEHİT NECMETTİN BAYHATUN, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 29/03/2022 04:00:00 - 29/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873164

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 29/03/2022 10:00:00 - 29/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 13965114

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah CEVİZ, FATİH, YÜKSEL sk bölgelerinde 29/03/2022 00:00:00 - 29/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965124

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah AKÇAY, ALAYBEY, FATİH, KAYACIK, LADİN, NAZIM, TAFLAN, YILDIRIM, ZAFER, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 29/03/2022 02:00:00 - 29/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 13965099

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk bölgelerinde 29/03/2022 01:00:00 - 29/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872670

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BODUR, SEMERKANT sk / ORTABAYIR mah HÜNKAR, ŞAİR ÇELEBİ sk / ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARPACIK, ASLI, ASMALI, BAŞARI, BODUR, BURAK REİS, DERCAN, ELÇİ, ELİF, FATİH SULTAN MEHMET, GÜLCAN, GÜLÇİN, HALİM, HAYAT, IŞIK, KAHRAMANLAR, KIYIBOYU, KOCA SİNAN, KUBİLAY, MOHAÇ, PİRİ REİS, SEMERKANT, SULTAN MURAT, SUR, TUNABOYU, TURGUT REİS, VARDAR, ZİYAPAŞA, ÇALDIRAN, ÇAĞ, ÖZVER, İNCİ, İSMET İNÖNÜ, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk bölgelerinde 29/03/2022 10:00:00 - 29/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13957320

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah ALİBEY sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, DESTAN, ECE, GAMZE, HİMMET, KORU, LİSE, OSMANPAŞA, ÇINAR sk / NURTEPE mah ALİBEY, AYLİN, BİRGÜL, DRAM, KARDEŞLER, MESKEN, MEYAN, NASİP, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, ZAMAN, ÇAM, ÇAPRAZ sk bölgelerinde 29/03/2022 10:00:00 - 29/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 13873267

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 29/03/2022 00:01:00 - 29/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873265

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 231. sk bölgelerinde 29/03/2022 00:01:00 - 29/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873266

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 231. sk bölgelerinde 29/03/2022 00:01:00 - 29/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964359

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 20 TEMMUZ sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13872720

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.KIZILKAYA, 3.OKUL, ALAGEYİK, BEYAZEL, CENK, ERLER, HABİL, MUAMMER AKSOY, OKAY, SEDA sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038342

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah 27 MAYIS, HATBOYU sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 14047604

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AKBURÇAK, DAĞLAR YOLU, EMEKÇİ, ESER, KAZIM KARABEKİR PAŞA CAMİ, KOCATAŞ, KÜÇÜK, PAZAR, SULUDERE, TURGUT AKAN OKULU, ÖZ SÜMBÜL, ÖZ TEPEÜSTÜ, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah ELÇİ, KILIÇPINAR, KUMRU, PORTAKAL sk / MERKEZ mah PORTAKAL sk bölgelerinde 29/03/2022 11:00:00 - 29/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14047609

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah KOCATAŞ, KÜÇÜK, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah AKÇAM, ARGUN ÇIKMAZI, DOLUCA, DÜNYA ÇIKMAZI, DÜRÜST ÇIKMAZI, DÜZEN, DİLEK AĞACI, ELÇİ, HAZİNE ÇIKMAZI, KARABEKİR, KILIÇPINAR, KOCATAŞ, MAREŞAL ÇAKMAK, MUHSİN BATUR, YANKI, YAZAN ÇIKMAZI, YENİ BOĞAZİÇİ, YENİ ŞEN, İKBAL ÇIKMAZI, İLKNUR, İMECE ÇIKMAZI, İNCE sk / MERKEZ mah KILIÇPINAR sk bölgelerinde 29/03/2022 13:00:00 - 29/03/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14047572

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah ÇOTANAK sk bölgelerinde 29/03/2022 13:30:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14047603

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ŞÖLEN sk / KAZIM KARABEKİR PAŞA mah AĞAÇCIK ÇIKMAZI, CUMHURİYET, DAĞLAR YOLU, DEREİÇİ BAĞLAR YOLU, ESER, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAKTÜS, KALEPARK, KESTANE SUYU, KOCATAŞ, KİRAZLI ÇIKMAZI, PAPATYA-, SEYRAN, TURGUT AKAN OKULU, YALNIZTEPE, ÇOTANAK, ÖZ SÜMBÜL, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah BAĞLAR YOLU., CUMHURİYET , ERGİN ÇIKMAZI, KOCATAŞ, SEMİH SANCAR, YAKUT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14047571

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah KİLYOS.. sk / ZEKERİYAKÖY mah AKSAK, FIRAT., KİLYOS. sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964363

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR., BAŞAK, BURCU, SARIKAYA, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13903317

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah DEMİRBAĞ ÇIKMAZI, KARAHAN ÇIKMAZI, LİMAN, MASLAK, SULAKBOSTAN sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 13964402

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BEDİR, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ERENKAVAK, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARACAÖREN, KARTALBEY, KIZILKURT, NARLIDERE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, TUNCAY, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ZEN, ÖZYURT, ŞEHZADE MEHMET sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965030

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah AHKAM, AKARSU, CENGİZ TOPEL, GÜLLÜCE, İLHAN sk bölgelerinde 29/03/2022 09:00:00 - 29/03/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038380

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ADAKALE, ALADAĞLAR, AYAZMA, CELAL BAYAR, HANDEGÜL, HARBİYE, HARUN ÇORBACIOĞLU, HOŞSOHBET, HÜMAYUN, HİSARYANI, MORSÜMBÜL, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, SEZER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TAVŞAN, TEZER sk bölgelerinde 29/03/2022 09:30:00 - 29/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13965032

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ- MİMAR SİNAN mah AKARSU, AKŞAMSEFASI, AĞAOĞLU, OTLUKBELİ, ÇIRAĞAN, İLHAN sk bölgelerinde 29/03/2022 13:00:00 - 29/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 13866342

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 157., 158., 159., 159/1., 160., 160/1., 161., 162., 167., 169., 170., 172., 175., 178., 180., 181., 182., 183., 185., 187., 188., 190., 203., ŞEHİT NECATİ ÖZGEL sk bölgelerinde 29/03/2022 00:05:00 - 29/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13866351

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2421. sk / İSMETPAŞA mah 116., 119., 120., 121., 122., 124., 125., 126., 127., 128., 140., 142., 143., 144., 145., 149., 154., 155., 91., ORDU sk bölgelerinde 29/03/2022 00:05:00 - 29/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13873164

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1204. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1340. sk / İSMETPAŞA mah 146., 147., 148., 150., 151., 154., 45/1., 46., 47., 48., 48/1., 49., 50., 51., 52., 54., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk bölgelerinde 29/03/2022 10:00:00 - 29/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.