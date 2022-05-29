İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 29 Mayıs Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 29 Mayıs Pazar 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 29 Mayıs Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

29 Mayıs hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 23146594

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 29/05/2022 09:00:00 - 29/05/2022 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23146792

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 29/05/2022 09:00:00 - 29/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23146828

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BEDESTEN, CANDAŞ, CANSU, DEMİRKAN, EFELER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, MELEK, MENTEŞE, NADİDE, NÜKTE, ONAY, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SEVDA, YAHYA, YOLCU, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, CİHANMERT, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 29/05/2022 10:00:00 - 29/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23146592

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HASTANE mah HADIMKÖY-İSTANBUL sk bölgelerinde 29/05/2022 11:00:00 - 29/05/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23146595

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 29/05/2022 16:00:00 - 29/05/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 22930910

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah EĞİTİM, RÜZGARLI, ZAFER sk / DENİZKÖŞKLER mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 29/05/2022 09:00:00 - 29/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22930914

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FEVZİ ÇAKMAK, HASAT, HİNDİ, ŞAHİN sk bölgelerinde 29/05/2022 13:00:00 - 29/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 22930851

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2243., 2244., 2245., FETİH sk bölgelerinde 29/05/2022 09:00:00 - 29/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 22931029

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah OKUL sk bölgelerinde 29/05/2022 09:00:00 - 29/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.