İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 29 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 29 Nisan Cuma 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 29 Nisan Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

29 Nisan hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

AVCILAR

NO: 20726317

İSTANBUL AVCILAR ilce -ÜNİVERSİTE mah sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20646011

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ARDIÇ, DENİZKÖŞKLER, REŞİTPAŞA, ÜNER sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16622952

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah LALE, YILDIRIM BEYAZIT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 106., 93. sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20714316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AKIN, BİLGİÇ, DENİZKÖŞKLER, KAZAK sk / MERKEZ mah ŞAMLI sk bölgelerinde 29/04/2022 12:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 16843316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 16852316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah Mimar Sinan cd bölgelerinde 29/04/2022 12:30:00 - 29/04/2022 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 16598316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah CEMAL ULUSOY sk bölgelerinde 29/04/2022 08:00:00 - 29/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20625316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AŞİYAN, BİLGE, HALİDE EDİP ADIVAR, HIZIR, NEVRUZ, SERAY, SERBAŞ, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 16622330

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah AÇIK DENİZ, DEFNE, UĞUR MUMCU sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20747317

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPAY İZER, LİMON ÇİÇEĞİ, SAYFİYE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 29/04/2022 09:30:00 - 29/04/2022 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 16485316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah TOPKAPI MALTEPE sk bölgelerinde 29/04/2022 04:00:00 - 29/04/2022 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20645919

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, MANİSA sk bölgelerinde 29/04/2022 09:00:00 - 29/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20645938

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, BAHÇELİ, CEMİYET, SİPAHİ sk bölgelerinde 29/04/2022 10:00:00 - 29/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20645945

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah FİLİZ, OYA, SELVİ sk / TERAZİDERE mah AYVALI DERE 1., AYVALI DERE 2., FİLİZ sk bölgelerinde 29/04/2022 11:00:00 - 29/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.