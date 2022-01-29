İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 29 Ocak 2022 elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 29 Ocak 2022 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 29 Ocak 2022 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

29 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 10290083

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 29/01/2022 09:00:00 - 29/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10241317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1189., 1193., 1195., 1196., 1197., 1198., 1199., 1201., 1204., 1205., 1206., 1208., 1209., 1210., 1211., 1216., 1218., 1224., DÖKÜMCÜLER, MERKEZ, ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 29/01/2022 00:00:00 - 29/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10241318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1277., ANAFARTALAR, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah 1217., 1218., 1219., 1220., 1221., 1222., 1223., BELEDİYE, DÖKÜMCÜLER, MAHMUTBEY, MERKEZ sk bölgelerinde 29/01/2022 03:00:00 - 29/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10253338

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 500., 501., 556. sk bölgelerinde 29/01/2022 09:00:00 - 29/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 10261794

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARDIÇ, MİMAR SİNAN, NAZLI, PELİT, ÇİÇEK sk bölgelerinde 29/01/2022 00:00:00 - 29/01/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10273317

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/01/2022 02:00:00 - 29/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10261799

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 29/01/2022 02:00:00 - 29/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10253341

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU 1. sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 206., 212., 213. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 6/4. sk bölgelerinde 29/01/2022 09:00:00 - 29/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10406903

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, BARBAROS 3., ŞAKAYIK sk bölgelerinde 29/01/2022 09:30:00 - 29/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10406906

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah 500.YIL, GÜLTER HANIM, KİRAZLI 1, RÖNTGEN sk bölgelerinde 29/01/2022 11:00:00 - 29/01/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 10406691 İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ / ŞENLİKKÖY mah ORMAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YEŞILYURT, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/01/2022 10:00:00 - 29/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 10289812 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 25. BLOK, 26. BLOK, DÖKÜMCÜLER, MERAM, SOKULLU, İNAN sk bölgelerinde 29/01/2022 15:00:00 - 29/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 9206858

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAYRAM YERİ, DEREBOYU, HAKİM, HOCA AHMET, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA MESCİT, KIZILAY MEYDANI, MUTFAK KAPISI, ÇAYDANLIK sk / EMEKYEMEZ mah HARUP, KARTOPU sk / KADIMEHMET EFENDİ mah AKBABA YOKUŞU, AKİDE, ARAPLIK, ARDA, BABA DAĞI YOKUŞU, BAHRİYE HASTANESİ ARKA, DEĞİRMEN ARKASI, EMİR EFENDİ CAMİ, EMİR EFENDİ ÇIKMAZI, KADI MEHMET, KADI MEHMET ÇIKMAZI, KULAKSIZ, KURT ÇELEBİ CAMİİ, KÜRKÇÜ ŞAHİN, KÜRKÇÜ ŞAHİN ÇIKMAZI, MABUT LİZBUT, MUTFAK KAPISI, MUİT, PAŞA YOKUŞU, PAŞA ÇEŞMESİ, PİYADE, SERİN, YENİ, YENİ ÇEŞME, YENİ ÇEŞME MERDİVEN, İBADULLAH, ŞEN BÜLBÜL, ŞEYH VELİ sk / KULAKSIZ mah ARDA, DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, EBE HATUN ÇIKMAZI, EYÜP PAŞA, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KADI MEHMET, KULAKSIZ, KULAKSIZ TEKKESİ ÇIKMAZI, KULAKSIZ YAĞHANESİ, KULAKSIZ YAĞHANESİ ARALIĞI, KULAKSIZ ÇEŞME, LAMİ ÇELEBİ ÇIKMAZI, MABUT LİZBUT, NALINCI BAYIRI, NALINCI MEKTEBİ, NİSA MEKTEBİ, NİSA MEKTEBİ ÇIKMAZI, OKÇU YÜCEL, PAŞA YOKUŞU, SEVGİ, SEYİD ALİ MESCİDİ, İBADULLAH, ŞİMAL YILDIZI sk / KÜÇÜK PİYALE mah AĞAÇ KÖPRÜ, BAHÇE İÇİ, BAYRAM YERİ, BOSTAN ÇIKMAZI, CAMCI ÇIKMAZI, DEREBOYU, DEĞİRMEN ARKASI, FİŞEKHANE DERESİ, HAKİM, KASIMPAŞA AKARCASI, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, KIZILAY MEYDANI, MAKARACI ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, PİŞMANİYE, PİŞMANİYE CAMİİ, TAHTA KADI, TOPRAK TABYA, YENİ YOL ARA, YOLCU, ZİNCİRLİKUYU CAMİİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/01/2022 00:00:00 - 29/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10234322

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah BÖĞÜRTLEN, DOĞANAY, FATİH SULTAN, KAYA, KESKİN, KILIÇ, OKÇULAR YOLU, PAPATYALI, SÜSLÜ, TEPE ÜSTÜ, ÇINAR, ÖZGÜL, ŞEHİT ER MURAT CELEP sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, AYDIN, FATİH SULTAN, KUZEY, OKUL sk bölgelerinde 29/01/2022 10:00:00 - 29/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 10101283

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ, KUMSU sk bölgelerinde 29/01/2022 12:00:00 - 29/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 10052877

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah KABASAKAL sk / MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALTIMERMER, ALTIMERMER ÇIKMAZI, ALYANAK, DR. ŞÜKRÜBEY, EVLİYA ATA, HACI YUSUF, LALEZAR CAMİİ, MECİTBEY, MUSTAFA NÂFİ, MİRALAY HASAN KAZIMBEY, MİRALAY HASAN KAZIMBEY ÇIKMAZI, NÂİBBEY, RAİFPAŞA, SEYFULLAH EFENDİ, SEYFULLAH EFENDİ ÇIKMAZI, SU YOLCU, SİLİVRİKAPI, UZUN YUSUF MEKTEBİ, VANİ DERGAHI, VANİ DERGAHI ÇIKMAZI, YEDİ EMİRLER 1., ZİKİRCİ, ŞEYH HÜSAMETTİN sk / SİLİVRİKAPI mah KARAKULAK, SIRMAKEŞ, SİLİVRİKAPI sk bölgelerinde 29/01/2022 09:00:00 - 29/01/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 10256316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah CENDERE sk bölgelerinde 29/01/2022 01:00:00 - 29/01/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8907330

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/01/2022 09:30:00 - 29/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8910317

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ATA, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HALİÇ, HASDAL, HİLAL, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞEHİT DURSUN BAKAN sk bölgelerinde 29/01/2022 09:30:00 - 29/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8907331

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/01/2022 09:30:00 - 29/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8907326

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKAR, ATA, DEMİRCİ, DİLAVER, DİRLİK, FERMAN, GÜNAL, GİRNE, HASDAL, KAYMAK, KEMERBURGAZ, SEZER, SOĞUKSU, YAKACIK, YAZGI, YAZGI ÇIKMAZI, ÇAYELİ, ÇAĞRI, ÖZDEMİR, İNCİÇİÇEĞİ, ŞAFAK, ŞEHİT HASAN KAYA sk / MERKEZ mah DEMİRCİ, DESTAN, DESTE, KAYALAR, KUMRAL, SERPİL, YAZGI, ŞAFAK sk bölgelerinde 29/01/2022 09:30:00 - 29/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 10252325

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah KUĞU sk bölgelerinde 29/01/2022 08:00:00 - 29/01/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10186110

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKGÜL, ALPARSLAN, BAYRAK, MEHTAP, SEFARET, TABYALAR, YAMAN, ÜLKER sk / TARABYA mah AHİ ÇELEBİ, ALACA SARMAŞIK, DEFNEDALI ÇIKMAZI, HAZİRAN 1, HAZİRAN 2, KALPAKÇI HASAN, MİNE, TOPARLAK FENER, YENİ FİDAN, ÇIRA, ÇOBAN, ÇOBAN ÇEŞME ÇIKMAZI sk bölgelerinde 29/01/2022 09:00:00 - 29/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.