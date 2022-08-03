İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 3 Ağustos Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 3 Ağustos Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

3 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 25840472

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah AHUDUDU, AKKOYUN, DEFİNE, DURUSU PARK, ERİKLİ, GARDENYA, GÜNEBAKAN, ILGIN, KENDİR, MELTEM, SANCAK, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ZENCEFİL sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 25873091

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ERSOY, ORHAN VELİ sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25932317

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KARADUT, KÖROĞLU, MEKTEP sk / ÜNİVERSİTE mah MEKTEP sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 25540634

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 591., 592., 593., 598., 599., 605., 606., 611., 612., 614., 618. sk bölgelerinde 03/08/2022 00:01:00 - 03/08/2022 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25654316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 591., 592., 593., 598., 599., 605., 606., 611., 612., 614., 618. sk bölgelerinde 03/08/2022 00:01:00 - 03/08/2022 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25655316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 589., 590., 591., 592., 593., 598., 599., 605., 606., 611., 612., 614., 618. sk bölgelerinde 03/08/2022 03:00:00 - 03/08/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25658316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 03/08/2022 03:30:00 - 03/08/2022 04:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25656316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 283., 284., 285., 286., 287., HOCA AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 03/08/2022 04:00:00 - 03/08/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 25964316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1988., 1990., 1991., 1997., 1998., 1999., 2002., FATİH, OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 03/08/2022 09:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 26061940

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1491., 1493., 1494., 1496., CAMİ YOLU sk bölgelerinde 03/08/2022 10:00:00 - 03/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.