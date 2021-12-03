İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 3 Aralık 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 3 Aralık 2021 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 3 Aralık 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

3 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8309324

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, ALİÇAVUŞ, ASLIHAN, AYTEN, BİLGİLİ, CENGİZ, DEMİRALP, EGENUR, ENİSE, ESENKAYA, FEHİME, GÖKMEN, GÜLTEKİN, GÜVERTE, HANZADE, HAVUZ, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, HİCAZ, KARTEPE, KAİME, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, KÜLHAN, OLİMPİYAT, SAFFET, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, TECELLİ, YAKINSU, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMLIBEL, İLKER sk / İSLAMBEY mah BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, ERTUĞRUL, GÜNGÖRMÜŞ, KAVACIK, RAST, RİSALE, TRUVA, YAMANER, YASA, YAYLA DAĞI, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAYBAŞI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 03/12/2021 10:00:00 - 03/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8327333

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 03/12/2021 11:00:00 - 03/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8330316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KÖROĞLU, LALE, MEKTEP, MİMARSİNAN, ORHAN GAZİ, ÇETİN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 03/12/2021 08:30:00 - 03/12/2021 18:30:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8327324

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİDAN, MAREŞAL, NERGİS, YILDIRIM BEYAZIT sk / ÜNİVERSİTE mah KANARYA sk bölgelerinde 03/12/2021 09:00:00 - 03/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8266325

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, BALCIBÜK, EMEK, EMİN, HASAN ÖNEL, KARAGÖZ, POYRAZ, SEYİR, TOKER, TURAN, YONGACI, ÇETE, ÇOLAK sk bölgelerinde 03/12/2021 09:00:00 - 03/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8357616

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ASRİ, MUTLU, SUBOYU, İSKECE sk bölgelerinde 03/12/2021 10:00:00 - 03/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8172322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2271., 2295., 2341., 2343., 2346., 2347., 2348., 2350., 2360., 2361., 2363., 2364., 2365., 2366., 2367., 2368., 2369., 2370., 2371., 2372., 2373., 2375., BOSNA, KARANFİL sk bölgelerinde 03/12/2021 09:00:00 - 03/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8328423

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 115., 116., 117., 121., 122., 123., 125., 127., 134., 135., 136., 137., 138., 139., 140., 143., 144., 145., 146., 147., 148., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 03/12/2021 09:00:00 - 03/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 8328408 İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 03/12/2021 09:00:00 - 03/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8304232

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2629., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 03/12/2021 14:00:00 - 03/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8344327

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, SANAYİ sk / ÇOBANÇEŞME mah ALTAY , BİLGE 1, MİTHATPAŞA, SELVİ , SÜLÜN, TOPTAŞI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 03/12/2021 01:00:00 - 03/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8343333

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah ALTAY , BİLGE 1 sk bölgelerinde 03/12/2021 01:00:00 - 03/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8367330

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 03/12/2021 09:30:00 - 03/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8318316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS, YENİDOĞAN sk / GAYRETTEPE mah BAYINDIR, EMİRHAN sk bölgelerinde 03/12/2021 10:00:00 - 03/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8247327

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah KURUÇEŞME ÇIKMAZI, YOL, ÇAĞRI, ÇEŞMEÇINAR, ÇINARLIÇEŞME sk bölgelerinde 03/12/2021 10:00:00 - 03/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8328390

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS, YENİDOĞAN sk / GAYRETTEPE mah BAYINDIR, EMİRHAN sk bölgelerinde 03/12/2021 10:00:00 - 03/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.