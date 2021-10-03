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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 3 Ekim 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 08:51
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 3 Ekim 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 3 Ekim 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

    3 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

    TUZLA

    09:00 - 15:00 saat aralığında

    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: MERYEM
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: PİRİ REİS
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: DUA
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: HATBOYU
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINTEPE - Sokak: BAĞDAT
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: SELVİ
    Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İSTASYON - Sokak: HATBOYU

    İLÇE İLÇE AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama #1

    BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 3 EKİM 2021

    İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.

    Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

    3 EKİM 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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