İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 3 Eylül Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 3 Eylül 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

3 Eylül hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 29085317

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 03/09/2022 09:00:00 - 03/09/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29011937

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKYAR, CENAP, FELAK, TILSIM, TINAZ sk bölgelerinde 03/09/2022 09:00:00 - 03/09/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28568251

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah KURTULUŞ, SÜLEYMANİYE, TOPUZ sk bölgelerinde 03/09/2022 09:00:00 - 03/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29011938

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 03/09/2022 11:00:00 - 03/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29085319

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DENİZ KIZI sk bölgelerinde 03/09/2022 13:00:00 - 03/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 29069321

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARADUT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1., 106., 109., 2., 82., 84., 85., 86., 87., 88., 92., 93., 94., 95., 96., ABDİ İPEKÇİ, GAZİ ABDULLAH ANADOLU, MARMARA, PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah 109., 53., 90., 91., 92., OKTAY RIFAT, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 03/09/2022 10:00:00 - 03/09/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 28770366

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk 1364 SK, 1365 SK, 1371 SK bölgelerinde 03/09/2022 00:00:00 - 03/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28770367

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1360., 1363., ÜSKÜP sk bölgelerinde 03/09/2022 03:00:00 - 03/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 29091386

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1029. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-ÇIRPICI mah MODABAĞ 1, RÜSTEM BALKAN sk bölgelerinde 03/09/2022 11:00:00 - 03/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29091388

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 58. BULVAR, 58/7., MERV sk / YENİDOĞAN mah 237., 238., 46/2., 46/3., 48., 50., 50/1., 50/4., 50/5., 50/6., 50/8., 50/9., 58. BULVAR sk bölgelerinde 03/09/2022 15:00:00 - 03/09/2022 20:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.