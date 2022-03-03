İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 3 Mart 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 3 Mart 2022 Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 3 Mart 2022 Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

3 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 12431787

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BİRDAL, DR SADIK AHMET, TOPRAK sk / DENİZKÖŞKLER mah REYHAN, SEÇKİN sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12338319

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKDENİZ, AKGÜL, ARPACI, AVARE, AVCIBAŞI, AYIK, BAĞ, BEBE, BURNAZ, BURSA, CİVA, DAMLA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EGE, EMEKÇİ, FISTIK, GÜNER, HARDAL, KAPLICA, KAPTAN, KARACAOĞLAN, KARADENİZ, KAYIN, KERAMET, KIMIZ, KINALI, KONAK, KİLLİ, MANDALİNA, MERİH, MORLALE, NAMIK KEMAL, ORMANLI, PORTAKAL, PİYALE, SEBZECİ, SUSUZBAĞ, TALATPAŞA, TIPATAN, YAMAÇ, YAZICIGİL, YEŞİLIRMAK, ZİRAAT, ZİRAAT ÇIK. 1, ZİRAAT ÇIK. 2, ZİRAAT ÇIK. 3, ZİRAAT ÇIK. 4, ZİRAAT ÇIK. 5, ZİRAAT ÇIK. 6, ÇAPRAZ, ÇİĞDEM, ÜZENGİ, İĞDE, ŞEFTALİ, ŞENLİK, ŞİRİN sk / MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, ASKI, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN, ESTİM, GÜLİSTAN, KERAMET, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, PINAR, SANCAK, TERZİ, TIPATAN, YAKAR, YEŞİL, ÇİĞDEM, ŞABAN, ŞİRİN sk bölgelerinde 03/03/2022 09:30:00 - 03/03/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 12363316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah MEHMET AKİF sk bölgelerinde 03/03/2022 00:00:00 - 03/03/2022 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12364317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 52., 54., 56., 57., 58., MEHMET AKİF, MİMAR SİNAN sk bölgelerinde 03/03/2022 01:30:00 - 03/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12333316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2172. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 44., 45., 46., 47., 49., 50., 51., 51/1., 52., 53., 54., AKDENİZ, ATATÜRK, NAMIK KEMAL, NİĞBOLU, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 97., 98., 99., ATATÜRK, İSTANBUL sk / NAMIK KEMAL mah 18., 39., 40., 41., 43., AKDENİZ, MOSTAR, NAMIK KEMAL, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah MELEK, MELTEM, İSTANBUL sk bölgelerinde 03/03/2022 04:00:00 - 03/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12382316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1694., 1715., 1717., 1720., 1722., 1723., 1726., 1735. sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12442322

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1717., 1720. sk bölgelerinde 03/03/2022 10:00:00 - 03/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 12317714

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah AKDENİZ, GURBET, HABİB ÖZHAN, HÜLYA, KARADENİZ 1, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA, İKBAL sk bölgelerinde 03/03/2022 00:00:00 - 03/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317715

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah MANOLYA, OKUL 3 sk bölgelerinde 03/03/2022 02:00:00 - 03/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12367316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, AVCI, AYVAZ, AYVAZ CAMİ, BURHANBEY, DEĞİRMENBAHÇE, GELGEÇ ÇIKMAZI, KONUŞUK, KÖYALTI, MOLLA HÜSEYİN, SANAYİ, SEMERCİ, SINIRLI , ŞEHİT ATAKAN YILMAZ sk bölgelerinde 03/03/2022 05:00:00 - 03/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317664

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah HACI ARİFBEY, HAFIZ BURHAN, ITRİ, YALÇIN KOREŞ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12446372

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah KOÇ sk bölgelerinde 03/03/2022 09:30:00 - 03/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 12251806

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇALIKUŞU sk / KOCATEPE mah 18., 22., 26., 32., 33., 35., 36., 50. YIL, 55., CİCOZ YOLU, KOCATEPE, ŞEHİR PARKI sk bölgelerinde 03/03/2022 10:00:00 - 03/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 12317462

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, DUTLUBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MUHTAR MOLLA, SALNAMECİ, TÜRKÇEŞME sk bölgelerinde 03/03/2022 10:00:00 - 03/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12464316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah BADE, DİLHAYAT sk bölgelerinde 03/03/2022 10:00:00 - 03/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 12431789

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 23., 27., 50., 70. sk bölgelerinde 03/03/2022 13:00:00 - 03/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 12348363

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah GÜMRÜK, HALİL PAŞA, KEMANKEŞ, RIHTIM sk bölgelerinde 03/03/2022 10:30:00 - 03/03/2022 18:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 12431691 İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÜMÜŞPINAR mah ATASOY ÇIKMAZI, AYDINLIK, AŞKIN, BESTEGÜL ÇIKMAZI, BİLLUR, GÜLDEN ÇIKMAZI, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, HALİS, HAMZA, HAMİDİYE ÇIKMAZI, HAMİT, HAMİYET ÇIKMAZI, KÖY KONAĞI, RAZGIRAT, SALKIM ÇIKMAZI, TEKİRDAĞ, TÜMSEK, ULUBATLI, VAKİT ÇIKMAZI, YUDUM ÇIKMAZI, ZİVER, ÖNDER ATATÜRK, ÖZYURT ÇIKMAZI, ŞEFFAF, ŞÜHEDA, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 03/03/2022 10:00:00 - 03/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 12332317

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 20., KOCAYUSUF sk / ÇİFTE HAVUZLAR mah CESUR, ESEN, ESER, HAN, HÜNER, KAAN, KARLI, KIVANÇ, KOCAYUSUF, OSMANLI, SARIGÖL, SEBİL, TÜRKSEL, YILDIZ, ÇAĞRI sk bölgelerinde 03/03/2022 00:01:00 - 03/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 12265316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 648., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 606., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 03/03/2022 00:00:00 - 03/03/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12265317

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 03/03/2022 02:00:00 - 03/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12318261

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AHMET ARİF, G-63, G-64, G-76, G-80, G-81 sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 12265323

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER sk bölgelerinde 03/03/2022 00:05:00 - 03/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251866

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AHMET AYIK, BİLGİÇ, GÜZEL, KAR, MOSTAR, NİHAL, ZENGİN, ZUHAL, ŞEKER, ŞENLİK sk bölgelerinde 03/03/2022 09:30:00 - 03/03/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 12193591

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, HANIMELİ, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, HOCAHANI, KÖPRÜCÜ sk / SURURİ mah HOCAHANI, MACUNCU, RÜSTEMPAŞA sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU, ÇARKÇILAR sk bölgelerinde 03/03/2022 00:00:00 - 03/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 12446383

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ASALET, GEYİK, KAYIK, KUMRU sk / SANAYİ mah ASALET, KİTAPÇI sk bölgelerinde 03/03/2022 11:00:00 - 03/03/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 12345321

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ARANIR, AYNUR, AYTAÇ, BAHA ÇIKMAZI, BAHÇELER, DENİZMEN, ESENLİK, FESTİVAL, GÜFTE, IŞIKLI, NAME, NİL, SARP, SEREN, SERKAN, SEĞMEN, YELKEN, YENER, ZEMHERİ, ÇAYIRCIK, ÇIKRIK, İCLAL, ŞENLİK sk / HÜRRİYET mah ALİM, AYSUN, CAMİALTI, DR. CEMİL BENGÜ, EGEMEN, ERMAN, ESİN, EĞİTİM, EĞİTİM ÇIKMAZI, FULYA, FUNDA, HEDİYE, KURŞUN, KÜBRA, MANOLYA, MÜJDE, OCAK, PARK, REÇİNE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SEVİM, TAŞOCAĞI, VAKAR, YURT sk / ÇAĞLAYAN mah OCAK, PARK, TAŞLIK, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 03/03/2022 01:00:00 - 03/03/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12345328

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YURT sk / ÇAĞLAYAN mah VATAN sk bölgelerinde 03/03/2022 10:00:00 - 03/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 12345335 İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah YURT sk / ÇAĞLAYAN mah VATAN sk bölgelerinde 03/03/2022 11:00:00 - 03/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317652

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYAR, BADEM, BALCI, BALDIRAN, BALMUMU, BALÖZÜ, BARIŞÇI, BARUT, BAYRAKTAR, BAĞCI, BAĞIMSIZ, BAĞLANTI, BELİRLİ, BENT, BEREKET, BESTEKAR, BEYZADE, BORA, BORAN ÇIKMAZI, BOZKIR, BULUT, BURÇİN, BUYRUK, BUZBAĞ, BUĞU, BÜKÜM, BÜLENT, BİLECİK, BİLGİN, BİLGİÇ, BİLİNÇ, EMİR, GÖKDAĞ, GÜLDALI, KELEŞLER, SADAK, SEVECEN, SULTAN SELİM, TANIK, YILDIZTEPE, YOLGÖSTEREN, YİĞİT sk / ÇELİKTEPE mah AYBEY sk bölgelerinde 03/03/2022 17:00:00 - 03/03/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12317651

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah EMEL, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, İLKE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF, ALPER, ALİBEY, ARALIK, ARI, AYLİN, AYYÜZLÜ, BİRGÜL, CEMAL, DARGIN, FEDAKAR, GÜVEN, HAVADAR, HÜSNÜHAL, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KARASU, KUBAN, KUTLU, MESKEN, NAR ÇİÇEĞİ, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, SEDEF, SOKULLU, TAHİR, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZEN, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk bölgelerinde 03/03/2022 17:00:00 - 03/03/2022 21:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 12251807

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KASIMPATI, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖZEN, 1.ÖZGÜR, 1222. ÇIKMAZ, 2.MENEKŞE, DEREBOYU, MELİKE, OZAN, PEMBEGÜL, TIĞILAY, YAĞIZ, YAĞMUR, YONCA, ÇALIŞKAN, ÖZDEN, ÜDER ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/03/2022 00:01:00 - 03/03/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 12251915

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BALABANDERE, BATI, DIŞBUDAK, DUT, FİDE, FİKRİ, HİLAL, KARAGÜL, KARTOPU ÇIKMAZI, KEKLİK, KERVAN, KISMET AĞACI, MUHTAR ŞABAN ÇIKMAZI, NEHİR, NİSAN, SAHİL ÇAMI, SAMYELİ, SEDİR, SUSAM, TURGUT REİS, YOSUN, ÇAMLIBEL, İNCİR, İĞDE sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY İĞDE, HAZİRAN sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12251812

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AK ÇİĞDEM, AVCILAR, AYDOĞAN , ELMALIK, FAHRETTİN ASLAN OKULU, GÖNÜL, GİZEM, IHLAMUR AĞACI, NAZARLIK, OKUL , SELVİ ÇAMI, TANYERİ ÇIKMAZI, TOPOYAN, UYGUR, ŞALCIKIR sk / KİREÇBURNU mah AKINCILAR sk / TARABYA mah AKINCILAR, AYYILDIZ, MUTLU, NAZARLIK, SEVGİ LEYLAK, ŞALCIKIR sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 12207335

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk bölgelerinde 03/03/2022 01:00:00 - 03/03/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431816

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah EBRAR, ECLA, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12453316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah AFŞİN, ATABEY, BAĞDAT, BAŞYAYLA, FIKIH, HAYDAR ALİYEV, KİRİŞHANE, SARIHAN, SERRA, SÜMEYRA, TUNAY, VARLI, YENİBAHAR, ÇANAKKALE, ÇOLAK, ÜRETKEN, ÜÇPINAR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY, ŞEYH EDEBALİ sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431712

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-HALLAÇLI mah AFŞİN, AKINCILAR, AYDIN, BAŞKUMANDAN, CANER ÇIKMAZI, ERGÜN, HACI YILMAZ, KADI, KARA TREN, KARA ÇIKMAZI, KARABAĞ, LAMBA TARLA, METİN, MUCİZE, MUHABBET, MUHARREM ÇIKMAZI, MUHLİS ÇIKMAZI, MUHTEREM, MUKADDES, MURAT, MUTEBER, MUTLU, MUZAFFER, MÜBAREK, MÜCEVHER, MİLLİ ŞAİR, SAYAN, SEBAT, SERBEST, SEZER, VATAN, YUNUS, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12318249

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DERE, HAMDİ LAMA, HAYAL, KANAL, NİMET, NİZAM, SALKIM, SEVCİHAN, TENZİLE sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12408316

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah GURBET ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk bölgelerinde 03/03/2022 09:00:00 - 03/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431822

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, DÖRTKUYU, EMİR, FATİH, GÜRHAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KALENDER, KİRİŞHANE, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TEVFİK FİKRET, TUTUM, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, ZAĞNOSPAŞA, İNKILAP sk bölgelerinde 03/03/2022 13:00:00 - 03/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12431566

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET, VARNALI sk bölgelerinde 03/03/2022 13:00:00 - 03/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 12087768

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DARÜLACEZE, KARATAŞ, NAMZET, YARINCA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah DARÜLACEZE, HALİT ZİYA TÜRKKAN sk bölgelerinde 03/03/2022 00:00:00 - 03/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12276316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-YAYLA mah ÖZDEN sk bölgelerinde 03/03/2022 10:00:00 - 03/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12345338

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 03/03/2022 12:00:00 - 03/03/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 12251667

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2977., 2982., 2983. sk bölgelerinde 03/03/2022 00:05:00 - 03/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 12282316

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2592., 2594. sk bölgelerinde 03/03/2022 10:00:00 - 03/03/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 12251809

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah AİLE BAHÇESİ LİTROS YOLU, LİTROS YOLU sk bölgelerinde 03/03/2022 19:00:00 - 03/03/2022 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.