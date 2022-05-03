İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 3 Mayıs 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 3 Mayıs 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 3 Mayıs 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

3 Mayıs 2022 Salı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler

Fatih

NO: 20964316

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, CAĞALOĞLU HAMAMI, HACI BEŞİR TEKKESİ ÇIKMAZI, HÜKÜMET KONAĞI, ZEYNEPSULTAN CAMİİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR, TAYAHATUN sk / DEMİRTAŞ mah AYRANCI, FETVA YOKUŞU, HOCA GIYASETTİN, KATİP ŞEMSETTİN, KATİP ŞEMSETTİN CAMİİ, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, NAMAHREM, NAZIR İZZETEFENDİ, ODUN KAPISI YOKUŞU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, YÜKSEKLER sk / HACI KADIN mah TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOBYAR mah ANKARA, ARPACILAR, AŞİREFENDİ, BANKACILAR, BÜYÜK POSTANE, CELALBEY, DERVİŞOĞLU, EMİRLER HANI, EMİRNAME, FINDIKÇI REMZİ, HAMİDİYE, HAMİDİYE TÜRBESİ, HANIMELİ, HEKİM ÇIKMAZI, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, HOCAHANI, KAFKAS GEÇİDİ ÇIKMAZI, KÖPRÜCÜ, MUHZIRBAŞI, MİMAR KEMALETTİN, MİMAR VEDAT, POSTANEYANI, PİRİ REİS, RAHVANCI, REŞADİYE, SULTAN HAMAMI, VAKIF HANI, YALIKÖŞKÜ, YENİ CAMİİ, ZAHİRE BORSASI, ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, DİVANEFENDİ, HOCA GIYASETTİN, KASNAKÇILAR, KATİP ŞEMSETTİN, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, MESLEK, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TAVANLI MASLAK, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk / HOCAPAŞA mah ALEMDAR, ANKARA, DARÜSSAADE, DERVİŞLER, EBUSSUUD, ERDOĞAN, HOCAPAŞA, HOCAPAŞA CAMİİ, HOCAPAŞA HAMAMI, HÜDAVENDİGAR, KARGILI, KARGILI ÇIKMAZI, MEHMET MURAT, MURADİYE, NÖBETHANE, NÖBETHANE ÇIKMAZI, ORHANİYE, SAFVETİPAŞA, SERDAR, SİRKECİ İSTASYON, TAYAHATUN, VEZİR CAMİİ ÇIKMAZI, İBN-İ KEMAL, İSTASYON ARKASI sk / MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILA bölgelerinde 03/05/2022 02:00:00 - 03/05/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 20963317

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / CİBALİ mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 03/05/2022 03:00:00 - 03/05/2022 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 20991447

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATATÜRK, BUKET, BİLDİK, BİLGİ, CENGAVER, CENNET ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, CÖMERT, DERE YOLU, DEĞER BİLİR, DOKU ÇIKMAZI, DÖNÜŞÜM, FERHAT, GÜLEY, KUZGUN, KÜPELİ, LATİF, MERKEZ CAMİİ, MERT, MOTİF, NARLI, NİŞAN ÇIKMAZI, OLTU , PAPAĞAN ÇIKMAZI, SAKİN ÇIKMAZI, SAZ, SEREN, ÇAĞLAR, ÇİÇEK KİRAZI sk bölgelerinde 03/05/2022 01:00:00 - 03/05/2022 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.