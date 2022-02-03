İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 3 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 3 Şubat Perşembe 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 3 Şubat Perşembe 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 3 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

3 Şubat 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 10766481

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah AFACAN, ANADOL, AYDINLIK, BEKÇİ, BURNAZ, CENGİZ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ENGİN sk bölgelerinde 03/02/2022 09:00:00 - 03/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451704

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKGEYİK, AKKOYUN, AKKUZU, ARA, ARKA, ASMA, AVİZE, BABACAN, BİLEN, CEVAHİR, CİVCİV, DENİZ, DENİZKÖŞKLER, DERYA, DR SADIK AHMET, DİLAVER, DİŞÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EFE, ER ÇIKMAZI, ERİŞİR, EĞİK, FİKRET, FİLİZ, GEMİCİ ÇIKMAZI, GÜRAY, GÜZEL, KARACA, KARAMAN, KARTAL, KEMAL SUNAL, KINA, KOPAN, KORU ÇIKMAZI, KULAÇ, KUZU, LEVENT, MEHTAP, MIZRAK, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MUZAFFER, MÜMTAZ, MİNE, NANE, ORHAN VELİ, PANTER, PİLİÇ, SALKIM, SARI LALE, SEDA, SEHER ÇIKMAZI, SERÇE, SET, TAVLA, TEKİN, TİLKİ, VAİZ, YAKAMOZ, YARASA, YASİN, YAY, YEŞİL ÖRDEK, YOSUN, ZAFER, ZEYBEK, ZÜMRÜT, İSTEK, ŞADIRVAN, ŞANLI, ŞEHİT P. ER YAŞAR ATEŞ sk bölgelerinde 03/02/2022 09:30:00 - 03/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10597346

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1021., 1024., 1025., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., HOCA AHMET YESEVİ sk / İNÖNÜ mah 354., 418., 422. sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 26/3., 26/4. sk bölgelerinde 03/02/2022 00:01:00 - 03/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10597347

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1963., 2005., 2095., 2098., 2100., 2101., 2102., 2103., 2104., 2105., 2106., 2107., 2108., 2109., 2110., 2111. sk bölgelerinde 03/02/2022 04:00:00 - 03/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10599323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1792., 1793., 1794., 1795., 1796., 1797., 1798., 1799., 1800., 1801., 1803., 1805., 1807., 1823., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1901., 1903., 1904., 1905., 1907., 1908., 1909., 1910., 1966., 1968., NAMIK KEMAL, YANYOL sk bölgelerinde 03/02/2022 04:30:00 - 03/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10687316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1242., 1243., 1244., 1245., 1246., 1247., 1249., 1250., 1257., 1258., 1259., 1268., 1269., 1271., CUMHURİYET, KİRAZLI sk bölgelerinde 03/02/2022 10:00:00 - 03/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 10451836

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, BADEM, DENİZ 1, GÜNEŞLİ, HAN, HARPUT, KANDİLLİ 1, KEBAN, KIZILELMA, KIZILIRMAK, KOŞUCU, KUŞÇU, PAŞA, PINAR 1, TEYYARE, UZAY, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YILDIRIM, YILDIZ 1, ZAFER, ÇAN, ÇELTİK, İNÖNÜ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116. sk bölgelerinde 03/02/2022 09:00:00 - 03/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533734

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE, MOLLA HÜSEYİN, SEMERCİ, ŞEHİT ATAKAN YILMAZ sk bölgelerinde 03/02/2022 09:00:00 - 03/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451803

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah KARADENİZ, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 03/02/2022 09:30:00 - 03/02/2022 13:53:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 10451805 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, TUNCAY sk bölgelerinde 03/02/2022 11:00:00 - 03/02/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10569316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah 1.MURAT, MURAT sk bölgelerinde 03/02/2022 12:00:00 - 03/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451837

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah IHLAMUR 3, KAVAK, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 03/02/2022 13:00:00 - 03/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 10611342

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKLEYLEK, ALBATROS, ARDIÇ, ATMACA, AĞAÇKAKAN, AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, CENK KORAY, EBABİL, KEMAL SUNAL, SÜZER, ÜVEYİK sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT sk bölgelerinde 03/02/2022 00:00:00 - 03/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 10734096

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah AKYOL, ATA, AYGÜN, BAĞ, BEYAZ GÜL, CEMİYET, DÖKÜMCÜLER, FARABİ, GÜLHAN, KAMİL, KARAKOL, MELEK HATUN, MERAM, MERKEZ, MORLALE, SERİN, SIRAEVLER, SOFULAR, SOKULLU, SİPAHİ, TAN, UĞURLU, ÇAYIR, ÖZÜM, İNAN, İPEK, ŞEHZADEBAŞI, ŞEREF sk bölgelerinde 03/02/2022 10:00:00 - 03/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10766482

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ADALET, KUŞ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 03/02/2022 10:00:00 - 03/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10734098

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-CEVATPAŞA mah AMİRAL SADIK ALTICAN, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, GİRNE, MEHMET AKİF, MİLLET, NAMIK KEMAL, SARAYBOSNA, SELANİK, SELİMİYE, SERÇE, TEVFİK FİKRET, ŞÜKRÜ KANATLI sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah SELANİK sk bölgelerinde 03/02/2022 13:00:00 - 03/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



