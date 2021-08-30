İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 30 Ağustos 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 30 Ağustos 2021 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

30 AĞUSTOS 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

SULTANBEYLİ

09:30 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ŞEREF

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 30 AĞUSTOS 2021

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.