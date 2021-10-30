İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 30 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 30 Ekim 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 30 Ekim 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 30 Ekim 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

30 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 7860093

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 30/10/2021 09:00:00 - 30/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7860099

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BEHRA, BEY, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURSEDA, NİL, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AYSİMA, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KARLITEPE, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTEPLİ, MODERN, MİHRAP, PAMUKKALE, PEKER, SAADET, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, UFUK, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGENÇ, ŞEBBOY sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk bölgelerinde 30/10/2021 14:00:00 - 30/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7867376

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, REŞİTPAŞA, TAVLA sk / MERKEZ mah GENCERİ, POSTACI, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 30/10/2021 09:00:00 - 30/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7860118

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENGİZ, FIRIN, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, SPOR, ÇİĞDEM, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 30/10/2021 09:00:00 - 30/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7865616

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1404., 1405., 1406., 1418., 1420., 1421., 1422., 1423., SABİA sk bölgelerinde 30/10/2021 05:30:00 - 30/10/2021 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7854515

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 30/10/2021 14:00:00 - 30/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 7865607

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GÜRGEN, KIZILELMA, MAHMUTBEY, ORKİDE 1, PAŞA, SEMA, SUBAŞI sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 202., 205., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 30/10/2021 00:00:00 - 30/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 7865615 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, BADEM, DENİZ 1, GÜNEŞLİ, HAN, HARPUT, KANDİLLİ 1, KEBAN, KIZILELMA, KIZILIRMAK, KOŞUCU, KUŞÇU, PAŞA, PINAR 1, TEYYARE, UZAY, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, YILDIRIM, YILDIZ 1, ZAFER, ÇAN, ÇELTİK, İNÖNÜ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116. sk bölgelerinde 30/10/2021 00:00:00 - 30/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867847

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKGÜN, TUNCAY sk bölgelerinde 30/10/2021 10:30:00 - 30/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. NO: 7867852 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah FINDIK, ÇAMLIK sk bölgelerinde 30/10/2021 12:00:00 - 30/10/2021 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7867853

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah RESSAM NAMIK İSMAİL, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 30/10/2021 13:30:00 - 30/10/2021 15:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



