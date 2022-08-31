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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 31 Ağustos Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
    • 31.08.2022 - 10:21
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    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

    İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

    AYEDAŞ ve BEDAŞ, 31 Ağustos Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

    31 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

    ARNAVUTKÖY

    NO: 28568234

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah İHSANGAZİ sk bölgelerinde 31/08/2022 01:00:00 - 31/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 28812316

    İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALTINDAL, ALİCENAP, AZADE, CANBERK, ERGİN, GAZEL, HASAN TAHSİN, SERDAR, TUTKU, UĞURLU, YAZI, ÇARŞIBAŞI, ŞAKİR ÇEŞME sk bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    AVCILAR

    NO: 28730316

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 28585316

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah RIFAT sk bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 28738316

    İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, TALİMHANE sk bölgelerinde 31/08/2022 13:00:00 - 31/08/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAĞCILAR

    NO: 28770316

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1404., 1405., 1406., 1418., 1420., 1421., 1422., 1423., SABİA sk bölgelerinde 31/08/2022 00:00:00 - 31/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    NO: 28770318

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., 1419., 1442., 1448., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1459., 1460., 1461., 1462., 1464., İSTİKLAL sk bölgelerinde 31/08/2022 03:00:00 - 31/08/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BAHÇELİEVLER

    NO: 28567930

    İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1488. sk bölgelerinde 31/08/2022 09:00:00 - 31/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

    BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

    AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA


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