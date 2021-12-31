İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 31 Aralık 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 31 Aralık 2021 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 31 Aralık 2021 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

31 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BAHÇELİEVLER

NO: 8721343

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 31/12/2021 09:00:00 - 31/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 8803317

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 31/12/2021 08:00:00 - 31/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8772328

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 255., 257., 258., 259., 260., 262., 280., 281., 282., 283., 284., 306., 308., 308/1., 309., 310., 311., 312., 500 EVLER, AKDENİZ, BAŞARAN, PAŞAÇAYIRI, RUMELİ sk bölgelerinde 31/12/2021 10:00:00 - 31/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 8744052

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah DOĞANDERE, DÜNÜR, ESKİ BEŞİKTAŞ, FASIL, HARPUT, NİŞANE, PINAR, TESTİ, TOPRAKBASTI, TÜMLEÇ, UMERA, YADİGAR, ÇAĞLAR sk / TALATPAŞA mah AKIŞLI, AKÇALI, ALEYNA, ANKA, ASLANGAZİ, AYGÜL, BAYINDIR, DÜNÜR, DİŞÇİ, EMİRGAZİ, FERHAT, GÜNYOLU, REİS, SARITAŞ, TANYELİ, YAŞARLI, ZÜMRE, ÖZVEREN, İPEKKUŞAĞI, ŞİRİNCE sk bölgelerinde 31/12/2021 01:00:00 - 31/12/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8805316

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAGÖZ, ASLANGAZİ, AYDOĞAN, GÜNEŞTAŞI, SARITAŞ, SULTANŞAH, YAŞARLI, ÇATALÇEŞME, ŞÖLEN sk bölgelerinde 31/12/2021 09:30:00 - 31/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8814142

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah IŞIK, KARTAL, KUBİLAY, LADİN, OKUL, PAPATYA, TARÇIN sk / MİTHATPAŞA mah 1.ÇİĞDEM, AYDINLIK, BOZKURT, FIRIN, IŞIK, KARTAL, KAYNAK, KUBİLAY, PAPATYA, SAFİR, ŞAHİN sk bölgelerinde 31/12/2021 10:00:00 - 31/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.