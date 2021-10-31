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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Ekim 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 08:50
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 31 Ekim 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 31 Ekim 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
31 EKİM 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
ARNAVUTKÖY
NO: 7866711
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, BÜŞRA, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/10/2021 05:00:00 - 31/10/2021 06:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7866722
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AREL, EBRULİ, IŞILAY, KISMET, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, SARI ZEYBEK, SEVDA, TİMUR, VAHİD, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM, ŞARK sk / YUNUS EMRE mah ELİAÇIK sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7866731
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALPSOY, BAYSAN, BAĞIŞCAN, BİRDAL, CEVİZLİBAĞ, EFELER, EFTELYA, IŞILAY, KUVVETLİ, MENTEŞE, MERTCAN, MİLLİ EGEMENLİK, NEŞENUR, NURAN, NÜKTE, NİGAR, SELÇUK, SEVDA, SUBOYU, VAHİD, YEŞİLÇAY, YILDIZÇİÇEĞİ, YOLCU, YUVAM, ÇIRAĞAN, ÇUKURDERE, ÖZBEY, ÖZGÜNER, ŞAMDAN, ŞARK, ŞİRİNLER sk bölgelerinde 31/10/2021 10:30:00 - 31/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7866732
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah 30 AĞUSTOS, ALTINBAŞAK, AREL, AYBARS, AYSUNAY, AYTEPE, BARIŞSEVER, BEDESTEN, CANDAŞ, CANSU, DEMİRKAN, EFELER, FALİH RIFKI ATAY, GAYRET, GEZEGEN, GÜLCAN, GÜLTEPE, KALDIRIM, KOZLUK, MENTEŞE, NADİDE, NÜKTE, ONAY, PELİN, POLİS, RAUF, REFAH, SALUR, SEVDA, YAHYA, YOLCU, ZEYCAN, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM sk / YUNUS EMRE mah 30 AĞUSTOS, BAHADDİN, BAYER, BAĞLIK, BAĞÇEŞME, BEYAZ GÜL, ELİAÇIK, FALİH RIFKI ATAY, FATMANUR, MÜJDAT, MÜSTESNA, NEBİ, OKUL YOLU, PANAROMA, TEOMAN, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU, ŞECAAT sk bölgelerinde 31/10/2021 11:30:00 - 31/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 7867527
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah YİĞİT, ŞÜKRÜBEY sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 7866459
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -ESENLER ASKERİ BÖLGE mah sk / GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 31/10/2021 00:00:00 - 31/10/2021 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7865427
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2120., 2121., 2125., 2126., 2127., 2128., 2129., 2131., 2132., 2137., 2138., 2141., 2173., KIŞLA, MATBAACILAR, MATBAACILAR 5. sk bölgelerinde 31/10/2021 04:00:00 - 31/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7830561
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -MAHMUTBEY mah sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
NO: 7865425
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -ALTINTEPSİ mah sk bölgelerinde 31/10/2021 00:01:00 - 31/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7868004
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 60. YIL, DENİZCİ, PAK, SAMYELİ sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
NO: 7865426
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 528. ÇIKMAZ, 528/1. ÇIKMAZ, 529., 530., 531., 532., 533., 536., 537., 538., 548., 548/1., 555., 556., 557., 562., 566., MARMARA, TEPE, YILDIRIM, ŞEHİT ALİ KARAHAN, ŞEHİT CEVDET sk / TURGUT REİS mah 502. sk bölgelerinde 31/10/2021 04:00:00 - 31/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN
NO: 7865424
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah BOSTAN sk / NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU, AHMET ÇELEBİ, AMCAZADE HÜSEYİNPAŞA, BABA HAYDAR, BABA HAYDAR CAMİİ, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BABAHAYDAR MEKTEBİ, BALCI YOKUŞU, GÜLSUYU, HANIMOĞLU YAŞAR, MAGRİBİ, MUSTAFA RAKIM, NAZIRAĞA YOKUŞU, NAZPERVER, SELAHİ MEHMETBEY, SELAHİ ÇIKMAZI, ZALPAŞA, ÖVGÜ sk bölgelerinde 31/10/2021 00:01:00 - 31/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7868111
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgelerinde 31/10/2021 10:00:00 - 31/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
NO: 7863058
KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah sk // FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah sk / BEYAZIT mah sk / DEMİRTAŞ mah sk / HACI KADIN mah sk / HOBYAR mah sk / HOCA GIYASETTİN mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / MERCAN mah sk / MOLLA FENARİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / NİŞANCA mah sk / RÜSTEMPAŞA mah sk / SARAÇ İSHAK mah sk / SARIDEMİR mah sk / SURURİ mah sk / SÜLEYMANİYE mah sk / TAHTAKALE mah sk / TAYA HATUN mah sk / YAVUZ SİNAN mah sk bölgelerinde 31/10/2021 01:00:00 - 31/10/2021 01:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7863087
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, SELİM SABİT, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ sk bölgelerinde 31/10/2021 02:00:00 - 31/10/2021 02:30:00 saatleri arasında Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7855362
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MEVLANAKAPI mah KALBURCU MEHMET CAMİİ, KARANFİLLİ ÇAVUŞ sk / MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, DEDEPAŞA, HALICILAR KÖŞKÜ, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, KAÇAMAK, KİLİMCİ, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, RAHMET ÇIKMAZI, SARAY HAMAMI, SARI MUSA, SELİM SABİT, SOFTA SİNAN, SİGORTACI, SİGORTACI ÇIKMAZI, SİMSAR, TOMRUKÇU, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ sk / TOPKAPI mah ADIVAR, ADNAN MENDERES VATAN, ALİ BABA, BİCAN BAĞCIOĞLU YOKUŞU, DR. NÂSIRBEY, DULLAR ÇIKMAZI, EMECE, EMİN MOLLA, ETHEM EFENDİ, ETHEM EFENDİ ÇIKMAZI, FATMA SULTAN CAMİİ, HALLAÇ HASAN, HAMAM ODALARI, HAMAM ODALARI ARALIĞI, HAMAM ODALARI ÇIKMAZI, KAHALBAŞI, KAYNATA, KOLTUKÇU TAHİR, KÜRKÇÜ BOSTANI, MARİFETNAME, MÜNECCİM KUYUSU, PAZAR TEKKESİ, PAZAR TEKKESİ ARALIĞI, PAZAR TEKKESİ ÇIKMAZI, SEFA BOSTANI, SEFA HAMAMI, SULUKULE, TATLIPINAR, TOPKAPI, TURGUT ÖZAL MİLLET, UN DEĞİRMENİ, URBAN, ŞEYHÜLİSLAM sk / ŞEHREMİNİ mah TURGUT ÖZAL MİLLET sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA sk bölgelerinde 31/10/2021 03:00:00 - 31/10/2021 04:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7867488
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah AKDENİZ, BATTALGAZİ, BÂLİPAŞA, CAZİP, FEVZİPAŞA, HACI FİDAN, HALICILAR, HEMDEM, HEVESKAR, HOCA EFENDİ, HÜSREVPAŞA, KARAMUK, KORKUTATA, NEYZEN İHSAN, OCAKLI, SARIGÜZEL, VATANDAŞ, YARAN, ZÜLALİ ÇEŞMESİ, ÖKSÜZLER, ŞEHİT TEĞMEN MEHMET SARPER ALUS, ŞEMSETTİN SAMİ sk / ALİ KUŞÇU mah AKSARIKLI, BAŞHOCA, BAŞMÜEZZİN, BAŞİMAM, BOYACI KAPISI, DARÜŞŞAFAKA, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH, FATİH TÜRBESİ, FERAİZCİ, FEVZİPAŞA, HACI NECİPBEY, HAFIZPAŞA, HALİÇ, KESERCİLER, MALTA ÇARŞISI, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, MUSANNİF, MÜKERRİR, MÜSTAKİMZADE, MİSVAK, TESTERECİLER, TETİMMELER, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, YEŞİL SARIKLI, YUSUF ZİYAPAŞA, İSLAMBOL sk / ATİKALİ mah BAKKALZADE, ESKİ ALTAY, FATİH, FEVZİPAŞA, HAFIZPAŞA, ISPANAKÇI, MEYMENET, MÜSTAKİMZADE, NİŞANCA, SERİN, SİLİSTRE, YAVUZ SELİM, YEDİ EMİRLER, ÇARŞAMBA, ÇELEBİ SÜLEYMAN sk / BALAT mah MANYASİZADE ÇIKMAZI sk / HIRKA-İ ŞERİF mah FEVZİPAŞA, MEVKUFATÇI sk / MOLLA GÜRANİ mah SOFTA SİNAN sk / SEYYİD ÖMER mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah MÜFTÜ HAMAMI, ŞEBNEM sk / ZEYREK mah DERS VEKİLİ, GELENBEVİ, HALİÇGÖREN, HATTAT NAFİZ, HATTAT İZZET, KADI ÇEŞMESİ, TETİMMELER, YENİ DOĞAN, YESARİZADE, İHTİYAR, İHTİYATLI, İHVAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 31/10/2021 05:00:00 - 31/10/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7867491
KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / BALAT mah sk / CANKURTARAN mah sk / CİBALİ mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / MERCAN mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / MİMAR HAYRETTİN mah sk / MİMAR KEMALETTİN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 31/10/2021 05:00:00 - 31/10/2021 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA
NO: 7867347
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 568. sk bölgelerinde 31/10/2021 12:00:00 - 31/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
NO: 7867344
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2850., 2852., 2853., 2854., 2855., 2869., 2869/1., 2870., 2870/1., 2872., 2873., 2874., 2875., 2959., 2960., 2961., 2962., 2965., 2966. sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7862459
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2317., ATATÜRK, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 31/10/2021 09:00:00 - 31/10/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7867346
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2129., 2130., 2131., 2132., 2133., 2134., 2135., 2288., 2324., I, MUHSİN YAZICIOĞLU, N sk bölgelerinde 31/10/2021 11:00:00 - 31/10/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7867348
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2592., 2594. sk bölgelerinde 31/10/2021 13:00:00 - 31/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA
AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA