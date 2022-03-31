İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Mart 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 31 Mart Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 31 Mart Perşembe 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 31 Mart Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

31 MART 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 14196319 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, BANU, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURSEDA, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, DAĞDELEN, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KARLITEPE, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MEDENİ, MEDENİYET, MODERN, MİHRAP, PEKER, SAADET, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, UFUK, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ŞEBBOY sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk bölgelerinde 31/03/2022 09:00:00 - 31/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 14198327

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA sk bölgelerinde 31/03/2022 09:00:00 - 31/03/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14150313

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 31/03/2022 09:00:00 - 31/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964484

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah CAN, CİVAN, DERMAN, DİLBER, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERGUVAN, FİRUZKÖY BULVARI, KALENDER, KOMİSER, KİRAZ, SELVİ, SIHHİYE, ZAMBAK, ÇARDAK, ÇİMLİ, ŞEHİT DOĞAN ÇABUK, ŞİFA sk bölgelerinde 31/03/2022 09:00:00 - 31/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 13964485

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah AKGÜL, AYIK, DAMLA, DEFNE, DEVA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GİYİM, KAMAROT, KAPTAN, KIMIZ, KİLLİ, ORMANLI, PİYALE, SEYLAP, SUSUZBAĞ, TALATPAŞA, TRUVA, YELKEN, YOĞURTÇU sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, FIRIN, MARMARA, MENEKŞE, MERKEZ CAMİ, NAMIK KEMAL, NUREL, REŞİTPAŞA, ÇİĞDEM, İNCESU sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 31/03/2022 09:00:00 - 31/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 14038434

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1823., 1835. sk bölgelerinde 31/03/2022 00:00:00 - 31/03/2022 02:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14038438

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1817., 1821., 1822., 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1835., 1838., 1839., 1840., 1841. sk bölgelerinde 31/03/2022 03:30:00 - 31/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14198438

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 110., 115., 116., 117., 127., MENDERES sk bölgelerinde 31/03/2022 09:00:00 - 31/03/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 14073316

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -BAHÇELİEVLER mah sk // GÜNGÖREN ilce -MERKEZ mah sk bölgelerinde 31/03/2022 03:00:00 - 31/03/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14150177

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah GÜNAYDIN, HÜDAVERDİ, KAAN, SOKULLU sk bölgelerinde 31/03/2022 09:30:00 - 31/03/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 14199550

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah HAKSEVER, TATLINAR sk bölgelerinde 31/03/2022 15:00:00 - 31/03/2022 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.