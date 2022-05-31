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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 31.05.2022 - 08:55
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 31 Mayıs 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 31 Mayıs 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
31 Mayıs 2022 Salı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Arnavutköy
NO: 23241564
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYVALIK, AYŞE, BERİL, BOZKURT, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EGELİ, ELANUR, EMANET, ERKUT, FAZIL, GAZANFER, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, HACIBEY, KAHYA, KAYISI, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NADİR, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SUSAM, SİBEL, TARİH, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, TÜTÜNCÜ, ULUBATLI HASAN, ULUÇINAR, UZUNER, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YORGANCI, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ÜSTÜN, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 31/05/2022 01:00:00 - 31/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23241534
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2829., GONCA, GİRİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Avcılar
NO: 23064065
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, MARTI, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 31/05/2022 13:00:00 - 31/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar
NO: 22930853
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 761. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 229., 231., GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
NO: 23363317
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 31/05/2022 09:30:00 - 31/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23364316
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GÜLHATMİ, ULUBATLI HASAN, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 31/05/2022 11:00:00 - 31/05/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23146569
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKYEL ÇIKMAZI, GAZİ, KARAYEL ÇIKMAZI, KAYA, MAHMUTBEY, MALKARA, SUBAŞI, SİPAHİ, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ÖZBEK, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk bölgelerinde 31/05/2022 13:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bakırköy
NO: 23277316
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, K. BAĞLAR MEVKİİ, KENDİRLİ, TEZ, YILDIZ TEPE sk / OSMANİYE mah FABRİKALAR, FABRİKALAR C, KÖY ALTI, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ÜMRANİYE sk bölgelerinde 31/05/2022 01:00:00 - 31/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bayrampaşa
NO: 23063844
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 31/05/2022 00:01:00 - 31/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23063848
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CANER sk bölgelerinde 31/05/2022 00:01:00 - 31/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23241409
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FEZA, FUNDA, OBA, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 31/05/2022 19:30:00 - 31/05/2022 21:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beşiktaş
NO: 23063817
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KASAP sk bölgelerinde 31/05/2022 10:00:00 - 31/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22601147
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, ÇEŞME YOKUŞU sk bölgelerinde 31/05/2022 10:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü
NO: 23064064 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 23., 27., 50., 70. sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Büyükçekmece
NO: 23241407
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, BAHARDALI, BARBAROS 1, DERAN, FUNDA, KORDONBOYU, MELTEM 1, ZENGİN, ÖMER FARUK UĞURLU sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çatalca
NO: 23242011
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah AYVALIDERE, BETÜL, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GÜLGÜN, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt
NO: 23241399
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2638. sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23241390
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, HALİDE EDİP ADIVAR, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23241405
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah KÜÇÜK AYAZMA sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23241401
İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23241396
İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23272327
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1216., 1217., 1218., 1224., 1226., 1240., AHMET ARİF sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan
NO: 23207316
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 3.AKASYA, 7.LALE, BAHÇEKÖY, BARTU, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, KORU, KUBİLAY, MİHMANDAR, İNCİ sk bölgelerinde 31/05/2022 01:00:00 - 31/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Fatih
NO: 23146693
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / KEMALPAŞA mah AĞA YOKUŞU, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23064105
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk / SARIDEMİR mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 31/05/2022 10:00:00 - 31/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa
NO: 23146791
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 545. sk bölgelerinde 31/05/2022 00:05:00 - 31/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23146793
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1007., 1012., 1086., ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 268., 269., 270., 271., 272., 273., 275., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 31/05/2022 00:05:00 - 31/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güngören
NO: 23297317
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah HALDUN TANER, KORU, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23299316
İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk / TOZKOPARAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 31/05/2022 02:00:00 - 31/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kağıthane
NO: 23017329
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah SOĞUKSU sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Küçükçekmece
NO: 23146778
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 1511., 1512., 1513., AKBABA, DERE KUŞU, KARABATAK, MUHABBET KUŞU, PİLİÇ, TARLA KUŞU, İNCİR KUŞU sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.ATATÜRK, 2.FİDAN, 2.SELVİ, 4.ÇINAR, 6.GÜL, COŞKUNER, GÖKNAR, HUZUR, KAVAK sk bölgelerinde 31/05/2022 00:01:00 - 31/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23146776
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.GÖL, 1.ÇALIKUŞU, 3.DENİZ, AKBABA, FLORYA, ÇAYKUŞU sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.BÜLENT, 1.FATİH, 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, 1.OĞUZHAN, 2.BARBAROS, 2.SÜMBÜL, 4.KARTAL, 5.HÜRRİYET, HUZUR, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 31/05/2022 00:01:00 - 31/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23241549
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ORTA, ER, KANAL, TURAN, ZEYBEK sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23241535
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23241532
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.MERİÇ, 1.YAYLA, 1.ÇAPRAZ, ŞAŞKIN BAKKAL sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer
NO: 23241566
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah BOĞAZİÇİ PARK EVLER sk bölgelerinde 31/05/2022 01:00:00 - 31/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23241568
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah KORKMAZ, KİPTAŞ VADİ EVLERİ, TATAR sk bölgelerinde 31/05/2022 03:00:00 - 31/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22930704
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BİLGE, GELİNCİKLER, KAYA OCAĞI, MEYAN ÇIKMAZI, YETKİN, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ÜRÜN ÇIKMAZI, İSPİNOZ sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 22930825
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, KOSOVA, OZANLAR, SANCAKTAR, TAŞHAN sk bölgelerinde 31/05/2022 09:30:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23241565
ISTANBUL SARIYER ilce -ÇAMLITEPE (DERBENT) mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -ÇAMLITEPE mah sk bölgelerinde 31/05/2022 10:00:00 - 31/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri
NO: 23309316
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DEVRİM, HAMLE, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SEVGİ, UĞUR DÜNDAR sk bölgelerinde 31/05/2022 01:00:00 - 31/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23242274
İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah GENERAL ALİ İHSAN, MÜJDAT GÜRSÜ, KURU CADDESİ bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23361317
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 23242159
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi
NO: 23280317
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2197., 2198., D, E sk bölgelerinde 31/05/2022 10:00:00 - 31/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.