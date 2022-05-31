İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 31 Mayıs 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 31 Mayıs 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 31 Mayıs 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

31 Mayıs 2022 Salı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Arnavutköy

NO: 23241564

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, BATIKENT, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, NESİM, TAHA, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk / YAVUZ SELİM mah AKTUĞ, AKTÜRK, ALTINOK, ALYILDIZ, AYTUNA, AYVALIK, AYŞE, BERİL, BOZKURT, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EGELİ, ELANUR, EMANET, ERKUT, FAZIL, GAZANFER, GÜRBÜZ, GÜRSU, HACER, HACIBEY, KAHYA, KAYISI, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NADİR, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, NİDA, ORUÇ, PAPATYALI, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SUSAM, SİBEL, TARİH, TRAKYA, TURA, TÜRKİYE, TÜTÜNCÜ, ULUBATLI HASAN, ULUÇINAR, UZUNER, VAKAR, YAYLA, YELPAZE, YEŞİLÇINAR, YORGANCI, YÖN, YÜRÜYÜŞ, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ZİYA ÜLHAK, ÇAMLIK, ÇÖMLEK, ÜSTÜN, ŞEFFAF sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF sk / İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk bölgelerinde 31/05/2022 01:00:00 - 31/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23241534

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2829., GONCA, GİRİT ÇIKMAZI sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

NO: 23064065

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, MARTI, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 31/05/2022 13:00:00 - 31/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

NO: 22930853

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 761. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 229., 231., GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

NO: 23363317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER sk bölgelerinde 31/05/2022 09:30:00 - 31/05/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23364316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah GÜLHATMİ, ULUBATLI HASAN, ZEYTİNLİK sk bölgelerinde 31/05/2022 11:00:00 - 31/05/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23146569

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKYEL ÇIKMAZI, GAZİ, KARAYEL ÇIKMAZI, KAYA, MAHMUTBEY, MALKARA, SUBAŞI, SİPAHİ, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ÖZBEK, ŞEHİT ÖZKAN ŞAHİN sk bölgelerinde 31/05/2022 13:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bakırköy

NO: 23277316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah AKIN YOLU, K. BAĞLAR MEVKİİ, KENDİRLİ, TEZ, YILDIZ TEPE sk / OSMANİYE mah FABRİKALAR, FABRİKALAR C, KÖY ALTI, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ÜMRANİYE sk bölgelerinde 31/05/2022 01:00:00 - 31/05/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

NO: 23063844

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk bölgelerinde 31/05/2022 00:01:00 - 31/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23063848

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, CANER sk bölgelerinde 31/05/2022 00:01:00 - 31/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23241409

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, FEZA, FUNDA, OBA, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 31/05/2022 19:30:00 - 31/05/2022 21:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş

NO: 23063817

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah KASAP sk bölgelerinde 31/05/2022 10:00:00 - 31/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22601147

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, ÇEŞME YOKUŞU sk bölgelerinde 31/05/2022 10:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

NO: 23064064 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 23., 27., 50., 70. sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

NO: 23241407

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ATATÜRK, BAHARDALI, BARBAROS 1, DERAN, FUNDA, KORDONBOYU, MELTEM 1, ZENGİN, ÖMER FARUK UĞURLU sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

NO: 23242011

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah AYVALIDERE, BETÜL, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GÜLGÜN, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

NO: 23241399

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2638. sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23241390

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2617., AÇELYA, BAHÇIVAN, BARIŞ MANÇO, FESLEĞEN, FİLİZ, HALİDE EDİP ADIVAR, KÜÇÜK AYAZMA, MADIMAK, PAZAR, TAYFUN, TIRPAN, YELKEN sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23241405

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah KÜÇÜK AYAZMA sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23241401

İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23241396

İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23272327

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1216., 1217., 1218., 1224., 1226., 1240., AHMET ARİF sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

NO: 23207316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 3.AKASYA, 7.LALE, BAHÇEKÖY, BARTU, BEGONYA, DAL, FIRAT, KARAÇAM, KEMER, KORU, KUBİLAY, MİHMANDAR, İNCİ sk bölgelerinde 31/05/2022 01:00:00 - 31/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih

NO: 23146693

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk / KEMALPAŞA mah AĞA YOKUŞU, FETHİBEY, FEVZİYE, GENÇTÜRK, MAHMUDİYE ÇEŞMESİ, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ÇUKUR ÇEŞME, ŞEHZADEBAŞI sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23064105

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk / SARIDEMİR mah RAGIP GÜMÜŞPALA sk bölgelerinde 31/05/2022 10:00:00 - 31/05/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa

NO: 23146791

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 545. sk bölgelerinde 31/05/2022 00:05:00 - 31/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23146793

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1007., 1012., 1086., ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk / HÜRRİYET mah 268., 269., 270., 271., 272., 273., 275., 500 EVLER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ŞEHİT MUSTAFA YEŞİL sk bölgelerinde 31/05/2022 00:05:00 - 31/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

NO: 23297317

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah HALDUN TANER, KORU, ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN sk bölgelerinde 31/05/2022 00:00:00 - 31/05/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23299316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah E-5 KARAYOLU, GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk / TOZKOPARAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN sk bölgelerinde 31/05/2022 02:00:00 - 31/05/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

NO: 23017329

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah SOĞUKSU sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

NO: 23146778

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 1511., 1512., 1513., AKBABA, DERE KUŞU, KARABATAK, MUHABBET KUŞU, PİLİÇ, TARLA KUŞU, İNCİR KUŞU sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.ATATÜRK, 2.FİDAN, 2.SELVİ, 4.ÇINAR, 6.GÜL, COŞKUNER, GÖKNAR, HUZUR, KAVAK sk bölgelerinde 31/05/2022 00:01:00 - 31/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23146776

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.GÖL, 1.ÇALIKUŞU, 3.DENİZ, AKBABA, FLORYA, ÇAYKUŞU sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.BÜLENT, 1.FATİH, 1.GAZİ OSMAN PAŞA, 1.MENDERES, 1.OĞUZHAN, 2.BARBAROS, 2.SÜMBÜL, 4.KARTAL, 5.HÜRRİYET, HUZUR, TURAN SEÇKİN, TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 31/05/2022 00:01:00 - 31/05/2022 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23241549

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.ORTA, ER, KANAL, TURAN, ZEYBEK sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23241535

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 1.ÇALIKUŞU, 1505., ATMACA, GÜVERCİN, PELİKAN sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23241532

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.MERİÇ, 1.YAYLA, 1.ÇAPRAZ, ŞAŞKIN BAKKAL sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

NO: 23241566

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah BOĞAZİÇİ PARK EVLER sk bölgelerinde 31/05/2022 01:00:00 - 31/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23241568

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah KORKMAZ, KİPTAŞ VADİ EVLERİ, TATAR sk bölgelerinde 31/05/2022 03:00:00 - 31/05/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22930704

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BİLGE, GELİNCİKLER, KAYA OCAĞI, MEYAN ÇIKMAZI, YETKİN, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ÜRÜN ÇIKMAZI, İSPİNOZ sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 22930825

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah AKÇAY, BESTEGÜL, BESTEKAR, BEZİRGAN, GÜLSÜM ÇIKMAZI, GÜMÜŞDERE, KOSOVA, OZANLAR, SANCAKTAR, TAŞHAN sk bölgelerinde 31/05/2022 09:30:00 - 31/05/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23241565

ISTANBUL SARIYER ilce -ÇAMLITEPE (DERBENT) mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -ÇAMLITEPE mah sk bölgelerinde 31/05/2022 10:00:00 - 31/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

NO: 23309316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah DEVRİM, HAMLE, NURETTİN ÇAMLIDAĞ, PROFESÖR MUAMMER AKSOY, SEVGİ, UĞUR DÜNDAR sk bölgelerinde 31/05/2022 01:00:00 - 31/05/2022 04:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23242274

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -YENİ mah GENERAL ALİ İHSAN, MÜJDAT GÜRSÜ, KURU CADDESİ bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23361317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ARAÇ, BEKİR SITKI SAY, DİZDAR sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 23242159

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah MİLLİ ŞAİR sk bölgelerinde 31/05/2022 09:00:00 - 31/05/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

NO: 23280317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2197., 2198., D, E sk bölgelerinde 31/05/2022 10:00:00 - 31/05/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.