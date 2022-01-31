İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 31 Ocak 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 31 Ocak Pazartesi 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 31 Ocak Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 31 Ocak Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

31 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 10451692

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AKSU, BALABAN, BEYAZZAMBAK, BEŞEVLER, BİRDAL, CAMİ YOLU, CUMHURİYET, DAR, DR SADIK AHMET, GAZETE, GÜLERYÜZ, GÜNGÖR, GÜVEN, HARMANYERİ, HUZUR, IRMAK, KORKMAZ, LOJMAN, MARMARA SAHİL, MARTI, MELTEM, PLAJ YOLU, PROF. DR. MEHMET SAFA KARATAY, RÜZGARLI, SAHİL YOLU, TOPRAK, YALI, ÇELİK, ÇEŞME, ÇİMENLİ, ÖĞRETMENLER, ÜRKMEZ, İHSANBEY, İSKELE, İZCİ sk / DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET, ERSOY, KESKİN, ORHAN VELİ, REYHAN, RÜZGARLI, SEÇKİN, TEL, ZAFER, İYİBAŞ sk bölgelerinde 31/01/2022 09:30:00 - 31/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10241324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1272., 1273., 1275., 1276., 1277., 1279., 1280., 1281., 1282., 1283., 1284., 1285., 1286., 1294., 1323., 1324., 1325., ANAFARTALAR, KİRAZLI, MAHMUTBEY, VAKIFLAR sk / KİRAZLI mah BELEDİYE sk bölgelerinde 31/01/2022 00:00:00 - 31/01/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10241326

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 31/01/2022 03:30:00 - 31/01/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451830

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2398., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 09:00:00 - 31/01/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10451831

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2377., 2380., 2381., 2382., 2383., 2384., 2389., 2391., KARANFİL, ORHAN GAZİ, İNÖNÜ, ŞEHİT MEHMET EROL sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 13:00:00 - 31/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 10491317

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM, BAĞCILAR, UMUT, ÜLKÜ sk bölgelerinde 31/01/2022 11:00:00 - 31/01/2022 12:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533987

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ALTIN sk bölgelerinde 31/01/2022 15:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533996

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah OKUL, RÜSTEMPAŞA sk bölgelerinde 31/01/2022 15:00:00 - 31/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 10503321

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah HAMAM, MUHASEBECİ, İSTANBUL, İZZET MOLLA sk // ZEYTİNLİK mah EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, FAHRİ KORUTÜRK ÇIKMAZI, FİŞEKHANE, TAŞEVLER, YAKUT, ÖMER NACİ sk bölgelerinde 31/01/2022 10:00:00 - 31/01/2022 12:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 10533875

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ŞAHİNTEPE mah sk bölgelerinde 31/01/2022 12:00:00 - 31/01/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



