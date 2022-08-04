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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
- 04.08.2022 - 09:28
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 4 Ağustos Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
4 Ağustos hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?
AVCILAR
NO: 25937318
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 04/08/2022 09:00:00 - 04/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 26196997
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, AZİZE ÇIKMAZI, FİRUZKÖY BULVARI, MUSTAFA KEMAL PAŞA sk bölgelerinde 04/08/2022 09:00:00 - 04/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 26061645
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU, G-105, G-108, G-202, G-204, G-205, G-206, G-32, G-33, G-34, G-36, G-37, G-38, G-40, G-41, G-410, G-42, G-43, G-44, G-45, G-46, G-47, G-48, G-49, G-54, G-57, G-588, G-76, G-83, G-84, G-85, G-86, G-87, G-88, G-91, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah BALIK YOLU sk bölgelerinde 04/08/2022 10:00:00 - 04/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 26196807
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 714., 716., 718., 719., 720., 721., 722., 723., 726., 727., 729., DR. SADIK AHMET sk bölgelerinde 04/08/2022 09:00:00 - 04/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 25868343
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 04/08/2022 00:00:00 - 04/08/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 25869329
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM sk bölgelerinde 04/08/2022 02:30:00 - 04/08/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 26196959
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah FERİT SELİMPAŞA, SİTE sk bölgelerinde 04/08/2022 09:30:00 - 04/08/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 26196962
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah KANA, ULUBATLI HASAN, YONCA sk bölgelerinde 04/08/2022 10:30:00 - 04/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY
NO: 26284316
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 52., 53., 54/9. sk / YEŞİLTEPE mah 52., 52/1., 53. sk bölgelerinde 04/08/2022 09:00:00 - 04/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 26197062
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah BOSTAN, DOĞRUYOL, SÜBYAN MEKTEBİ, İSTASYON sk bölgelerinde 04/08/2022 09:00:00 - 04/08/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 26283316
İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 13., 15., 16., 218., 22/5., 223., 224., ZÜBEYDE HANIM sk bölgelerinde 04/08/2022 09:00:00 - 04/08/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 26197065
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah LİMON ÇİÇEĞİ, PEMBE AY, SAYFİYE sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 04/08/2022 12:00:00 - 04/08/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.