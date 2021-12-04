İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Aralık 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 4 Aralık 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 4 Aralık 2021 Cumartesi günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 4 Aralık 2021 Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

4 ARALIK 2021 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

BAĞCILAR

NO: 8381703

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 210., 216., 217., 218., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 241., 242., KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU sk bölgelerinde 04/12/2021 09:00:00 - 04/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 8384333

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 30., 50. YIL, 58., 60., 61., 69., ABDURRAHİM KARAKOÇ, FATİH, HEKİM, HÜLYA, MEVLANA, NAZLI, RECEP YAZICIOĞLU, SÜLEYMAN ŞAH, TAŞPINAR, ÇALDIRAN, ÇALIKUŞU, ÇELEBİ, ÇUKUROVA, ÇİMENZAR, ÇİÇEK, ÜRGÜPLÜ, İREM sk bölgelerinde 04/12/2021 09:00:00 - 04/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227595

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, OBA, PAK, SAMYELİ, YAŞAR DOĞU sk bölgelerinde 04/12/2021 13:00:00 - 04/12/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8385316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, CİCOZ YOLU, KANARYA, SÜMBÜL, ŞENER sk / MURATPAŞA mah AKASYA, AKPINAR, ATA, AYANCIK, BAHÇELİ, CEMİYET, CUMHURİYET, CİCOZYOLU, HASAN PAŞA, KOSOVA, MANİSA, MERKEZ, NAME, ORHANGAZİ, PINAR, SİPAHİ, YABANGÜLÜ, ŞEHZADEBAŞI, ŞEHİT CEVAT TUYAN sk bölgelerinde 04/12/2021 13:00:00 - 04/12/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227596

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah 29 EKİM, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, ELMAS, KORKMAZ, YAŞAR DOĞU sk / VATAN mah ELMAS, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgelerinde 04/12/2021 14:00:00 - 04/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8385318

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah 100. YIL, 4. ÇIKMAZI, ALİYA İZZETBEGOVİÇ, ANT, BAYRAK, BAŞAK, BUĞDAY, GÜLVEREN, GÜNAYDIN, GÜR, GÜRSEL, KEŞANLI, KINALIADA, KOÇ, MÜCAHİT, MİLLET, SAKARYA, SEYHAN ÇIKMAZI, UĞUR, YAKUT, YAPRAK, YENGEÇ, ZAFER, ŞİRİNCE ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/12/2021 16:00:00 - 04/12/2021 19:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 8304271

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah ABDUSSALAH, ARAP CAMİ ÇIKMAZI, AYLAK, BAKIR, BANKALAR, FÜTUHAT, GALATA MAHKEMESİ, HEDİYE, HOCA HANIM, KALYON, KERESTECİ FAZIL, NAFE, PERŞEMBE PAZARI, SAMUR, SARI ZEYBEK, SIRMALI, TERSANE, YANIK KAPI, YEMENİCİLER, YENİ CAMİİ ÇEŞME, ZENCEFİL sk / EMEKYEMEZ mah ABDUSSALAH, ABDUSSALAH ÇIKMAZI, AKİK, BUĞULU, DEMİRCİ FETTAH ÇIKMAZI, DEVE DİKENİ, FÜTUHAT, SARI ZEYBEK, TERSANE, YANIK KAPI, YAPRAK ÇIKMAZI sk bölgelerinde 04/12/2021 00:00:00 - 04/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 8357490

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah FOTO, GÖNEN, GÖNLÜM, GÖNÜL, GÜLCAN, GÜLEY, GÜLEÇ, GÜLSUYU, GÜLTEKİN, GÜLÜM, GÜLŞAH, GÜMÜŞ, GÜMÜŞSOY ÇIKMAZI, GÜNDAY, GÜÇLÜ, HACILAR, KIŞLA, MEHMET AKİF İNAN sk bölgelerinde 04/12/2021 09:00:00 - 04/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 8237316

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah ÇİLİNGİR, ÖZLEM, ŞÜKRAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 861., 864., 950., 951., 952., ŞÜKRAN sk / MEVLANA mah 838., 910., AKŞEMSETTİN sk bölgelerinde 04/12/2021 00:05:00 - 04/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8296341

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ sk bölgelerinde 04/12/2021 09:30:00 - 04/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 8165392

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah BEZM-İ ALEM, DR. AHMETPAŞA, GUREBA HASTANESİ, MÜRETTİP, OĞUZ KAAN ÇIKMAZI, ÖRDEK KASAP ÇIKMAZI, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk / TOPKAPI mah GUREBA HASTANESİ sk bölgelerinde 04/12/2021 00:00:00 - 04/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 8227479

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 541/1., 594., 595., CEBECİ sk bölgelerinde 04/12/2021 09:30:00 - 04/12/2021 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8227482

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ sk / KARAYOLLARI mah 568/1., 568/2., 568/5., 569., 569/1., CEBECİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAHADIR, ERTUĞRULGAZİ sk bölgelerinde 04/12/2021 10:00:00 - 04/12/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 8378405

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU sk / PTT EVLERİ mah HACIOSMAN BAYIRI sk bölgelerinde 04/12/2021 09:00:00 - 04/12/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8378425

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KUMKÖY mah BASRİ KAPTAN, BAY BAŞKANLAR, ERİKBELİ, GÜLŞEN, GÜZEL GEÇİT, KAHYAOĞLU, KILIÇ BALIĞI, KURUÇAM, MANİVELA, MAVİ SU, MECİT KAPTAN, MİHVER, PALANGA, PINAR, TAHİR REİS, TATLISU, TAYFA, TURBAN, ÇAKIL, ÇAĞIRANKAYA, ÇUKUR DENİZ, ÖMER KAPTAN, ŞAHİNAĞA sk bölgelerinde 04/12/2021 09:00:00 - 04/12/2021 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8378426

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah USKUMRU sk bölgelerinde 04/12/2021 10:00:00 - 04/12/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8378376

ISTANBUL SARIYER ilce -CUMHURİYET mah sk / PTT EVLERİ mah sk İSTANBUL SARIYER ilce -PTT EVLERİ mah sk / ÇAMLITEPE mah sk bölgelerinde 04/12/2021 13:00:00 - 04/12/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 8381944

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 04/12/2021 10:00:00 - 04/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8382004

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah VATAN, ŞAN sk bölgelerinde 04/12/2021 16:30:00 - 04/12/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 8236320

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1384/3., 1413., 1414., 1415., 1416., 1416/1., 1417/1., 1417/2., 1418., 1418/1., 1419., 1420., 1421., 1421/1., 1422., 1422/1., 1423/1., 1425., İSMETPAŞA sk bölgelerinde 04/12/2021 00:05:00 - 04/12/2021 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.