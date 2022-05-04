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İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Mayıs 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
- Haber Merkezi
- 04.05.2022 - 08:53
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 4 Mayıs 2022 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
4 Mayıs 2022 Çarşamba elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Fatih
NO: 20966316
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ALEMDAR mah ALAY KÖŞKÜ, CAĞALOĞLU HAMAMI, HACI BEŞİR TEKKESİ ÇIKMAZI, HÜKÜMET KONAĞI, ZEYNEPSULTAN CAMİİ sk / CANKURTARAN mah ALEMDAR, TAYAHATUN sk / DEMİRTAŞ mah AYRANCI, FETVA YOKUŞU, HOCA GIYASETTİN, KATİP ŞEMSETTİN, KATİP ŞEMSETTİN CAMİİ, KEPENEKÇİ, KEPENEKÇİ SABUNHANESİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, NAMAHREM, NAZIR İZZETEFENDİ, ODUN KAPISI YOKUŞU, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, YÜKSEKLER sk / HACI KADIN mah TİRENDAZ, VEFA, VEFA TÜRBESİ 1. ÇIKMAZI sk / HOBYAR mah ANKARA, ARPACILAR, AŞİREFENDİ, BANKACILAR, BÜYÜK POSTANE, CELALBEY, DERVİŞOĞLU, EMİRLER HANI, EMİRNAME, FINDIKÇI REMZİ, HAMİDİYE, HAMİDİYE TÜRBESİ, HANIMELİ, HEKİM ÇIKMAZI, HOCA KASIM KÖPRÜSÜ, HOCAHANI, KAFKAS GEÇİDİ ÇIKMAZI, KÖPRÜCÜ, MUHZIRBAŞI, MİMAR KEMALETTİN, MİMAR VEDAT, POSTANEYANI, PİRİ REİS, RAHVANCI, REŞADİYE, SULTAN HAMAMI, VAKIF HANI, YALIKÖŞKÜ, YENİ CAMİİ, ZAHİRE BORSASI, ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ sk / HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, DİVANEFENDİ, HOCA GIYASETTİN, KASNAKÇILAR, KATİP ŞEMSETTİN, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, MESLEK, MOLLA ŞEMSETTİN CAMİİ, SÜLEYMANİYE İMARETİ, TAVANLI MASLAK, TİRENDAZ, VEFA, YOĞURTÇUOĞLU, ŞİFAHANE sk / HOCAPAŞA mah ALEMDAR, ANKARA, DARÜSSAADE, DERVİŞLER, EBUSSUUD, ERDOĞAN, HOCAPAŞA, HOCAPAŞA CAMİİ, HOCAPAŞA HAMAMI, HÜDAVENDİGAR, KARGILI, KARGILI ÇIKMAZI, MEHMET MURAT, MURADİYE, NÖBETHANE, NÖBETHANE ÇIKMAZI, ORHANİYE, SAFVETİPAŞA, SERDAR, SİRKECİ İSTASYON, TAYAHATUN, VEZİR CAMİİ ÇIKMAZI, İBN-İ KEMAL, İSTASYON ARKASI sk / MERCAN mah FİNCANCILAR, ÇAKMAKÇILA bölgelerinde 04/05/2022 02:00:00 - 04/05/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20967317
KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / ALİ KUŞÇU mah sk / ATİKALİ mah sk / AYVANSARAY mah sk / CİBALİ mah sk / DERVİŞ ALİ mah sk / HIRKA-İ ŞERİF mah sk / HOCAPAŞA mah sk / KALENDERHANE mah sk / KARAGÜMRÜK mah sk / MOLLA GÜRANİ mah sk / MOLLA HÜSREV mah sk / MUHSİNE HATUN mah sk / SEYYİD ÖMER mah sk / YAVUZ SULTAN SELİM mah sk / ZEYREK mah sk / İSKENDERPAŞA mah sk / ŞEHSUVAR BEY mah sk bölgelerinde 04/05/2022 03:00:00 - 04/05/2022 03:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20916954
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, GAYE, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, KERESTECİ VELİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MÜCEVHER, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI, NECEF, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, SEZAİ HASAN, TARSUSLU CAMİİ, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALYANAK, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, BOSTANİÇİ, CEVDETPAŞA, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, ESKİ VEZİR, ESKİ VEZİR ARALIĞI, EVLİYA ATA, HALİDE EDİP ADIVAR, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, KEŞKEKÇİ, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, MECİTBEY, MİSMARCI 1., ONDALIKÇI, PİLAVCI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, UZUN HALİL, UZUN bölgelerinde 04/05/2022 04:00:00 - 04/05/2022 04:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 20916956
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KURU SEBİL, KÖPRÜLÜ ÇIKMAZI sk / HASEKİ SULTAN mah AHMET HİKMET, CEVDETPAŞA, HATİP NACİ, KIZILELMA, MÜNİFPAŞA, PAZVANT, TOPÇU EMİNBEY, TOPÇU EMİNBEY ÇIKMAZI sk / HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MEVLANAKAPI mah ASMALI AKTAR, AYNALI BAKKAL, BARUTÇU, BIÇKI, DUTLU BAKKAL, ELİF LAMET, GAYE, GÜHERCİLER, HACI EVLİYA CAMİİ, HASIRCI MELEK, KALEDİBİ, KARABAŞ AKARCASI, KARABAŞ BOSTANI, KERESTECİ VELİ, KÜÇÜK SARAY MEYDANI, MEVLANAKAPI, MÜCEVHER, MİMAR ACEM CAMİİ, MİMAR KASIM, MİMAR KASIM ARALIĞI, NECEF, NİŞASTAHANE, PEYK DEDE, PEYK DEDE ARALIĞI, SEZAİ HASAN, TARSUSLU CAMİİ, TİRYAKÇI, YAYLA, ÇARIKHANE, ÇORLULU ALİPAŞA sk / MOLLA GÜRANİ mah AKKOYUNLU, DEDEPAŞA, EMİN ALİ YAŞİN, FINDIKZADE, KARAKEÇİLİ, KARAKOYUNLU, LÜTUFPAŞA, MOLLA GÜRANİ, NAKİBU'L-EŞRAF, OĞUZHAN, SARAY HAMAMI, SELİM SABİT, TURGUT ÖZAL MİLLET, UYGAR, YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ, ÇAĞANAK, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, ŞAKRAK, ŞEHİT CENGİZ KURTULUŞ ÇIKMAZI sk / MUHSİNE HATUN mah BATUMLU sk / SEYYİD ÖMER mah ALAY MÜFTÜSÜ, ALTIMERMER, ALYANAK, ALİ ŞİR NEVAİ, BEKİRPAŞA CAMİİ, BOSTANİÇİ, CEVDETPAŞA, DEVİRHAN, EMRULLAH EFENDİ, ESKİ VEZİR, ESKİ VEZİR ARALIĞI, EVLİYA ATA, HALİDE EDİP ADIVAR, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, HÜSEYİN KAZIM, KAPIAĞASI İBRAHİM EFENDİ, KARAGÖZ TEKKESİ, KERESTECİ VELİ, KEŞKEKÇİ, KIRIMLI AZİZ, KIZILELMA, KÖPRÜLÜZADE, MECİTBEY, MİSMARCI 1., ONDALIKÇI, PİLAVCI, SEYYİD ÖMER CAMİİ, SEYYİD ÖMER CAMİİ ARALIĞI, SIRRIPAŞA, TAŞKÖPRÜLÜZADE, TUTYA, TÜRKÇÜ, UZUN HALİL, UZUN bölgelerinde 04/05/2022 04:00:00 - 04/05/2022 04:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.