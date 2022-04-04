- Haberler
- Yaşam Haberleri
- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
- Haber Merkezi
- 04.04.2022 - 09:52
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 4 Nisan Pazartesi 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?
İşte 4 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
4 NİSAN 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?
ARNAVUTKÖY
NO: 14485650
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİLYOS, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 04/04/2022 08:00:00 - 04/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14532332
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KÜMBET, TURUNÇ sk bölgelerinde 04/04/2022 08:00:00 - 04/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14530333
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah BELDE sk bölgelerinde 04/04/2022 13:00:00 - 04/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14485602
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah ADİL, AHMER, AKÇA, ATABEK, AYPARE, BAHTİYAR, BERKSU, BİLEN, DOSTLUK, ELA, EMEK, ERKILIÇ, GÖLDERE, GÖÇMENKENT, GÜMÜŞÇAY, GİRAY, HARAÇÇI, HARİKA, KARAGÖZ, KURAL, KUTLU, MENEVİŞ, MOR MENEKŞE, NUH, SAHABİLER, SAKIZ GÜLÜ, SARUHAN, SELANİK, SIRAEVLER, SUNAR, TEMİZ, TEZCAN, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YENİHAMAM, YENİYIL, ZEKAT, ZERRİN, ÇATALÇEŞME, İSTEMİHAN sk / KARLIBAYIR mah SEMA sk bölgelerinde 04/04/2022 16:00:00 - 04/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 14341754
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, ALİ ERDOĞAN, ASİL, AYHAN, BAHÇIVAN, BALCI, BALCIBÜK, BASIN, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BULUT, EFLATUN, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, GÖL, GÖL BOYU, HANDE, HARMAN, HASAN ÖNEL, HAVUZ ÜSTÜ, KADİR ÖZDEMİR, KARAGÖZ, KARAY, KATIKÇI, KOCADERE, KORUTÜRK, KOSPAK, KURTER, KİRAZLI BAHÇE, MERMER, MEVLANA, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, PEMBE, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YALDIZ, YAĞMUR, YILMAZ, ÇİÇEKBAHÇESİ, ÖZKAN, İNÖNÜ sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 04/04/2022 08:00:00 - 04/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14365780
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah AVCI sk bölgelerinde 04/04/2022 12:00:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR
NO: 14150299
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776., 1777., 1778., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1876., 1877., 1878., 1879., 1881., 1882., 1883., 1884., 1885., 1886., 1887., 1888., 1897., 1912., 1916., 1921., 1923., 1924., 1928., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 04/04/2022 00:00:00 - 04/04/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14150310
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1730., 1731., 1732., 1734., 1737., 1742., 1744., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1754., 1755., 1756., 1757., 1759., 1766., PAZAR, VELİOĞLU, ŞEHİT HACI ALKAN sk bölgelerinde 04/04/2022 03:00:00 - 04/04/2022 04:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14365581
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14365787
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 947., 950., 951., 962. sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 14485457
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah ALBAYRAK, BİLGE, DEDEKORKUT, GÜNAYDIN, HALİDE EDİP ADIVAR, HAYIRLI, HÜDAVERDİ, HÜLYA, KAAN, MEKTEP, MUSTAFA KEMALPAŞA, SERBAŞ, SOKULLU, ÇAVUŞPAŞA sk bölgelerinde 04/04/2022 09:00:00 - 04/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 14365895
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADNAN MENDERES, BAHÇE, BAĞCILAR, BİRLİK, CAMİ, EGE, ERGENE, KINALI, MERİÇ, ORDU, PANAYIR, PARMAK, SAKARYA, SEFA, SEYRAN, SÖNMEZ, YILDIZ, İLKYUVA, ŞAFAK sk bölgelerinde 04/04/2022 12:00:00 - 04/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.