İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 4 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 4 Şubat 2022 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 4 Şubat 2022 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 4 Şubat 2022 Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

4 ŞUBAT 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

AVCILAR

NO: 10451705

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-ÜNİVERSİTE mah ARAL, BAĞLARİÇİ, CAN, CEYHUN, DERMAN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİRUZKÖY BULVARI, KALENDER, KOMİSER, KİRAZ, MANDIRA, MAREŞAL, NAZ, ORTANCA, SARIGÜL, SELVİ, SEYHUN, SIHHİYE, ÇİMLİ, ŞEHİT DOĞAN ÇABUK, ŞİFA sk bölgelerinde 04/02/2022 09:30:00 - 04/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10533709

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK, PAZAR sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 04/02/2022 00:00:00 - 04/02/2022 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533710

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1808., 1809., 1811., 1814., 1822., 1823., 1824., 1825., 1826., 1827., MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 04/02/2022 03:00:00 - 04/02/2022 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10766465

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 714., 727., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 04/02/2022 09:00:00 - 04/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10784568

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 680., 701., 702., 705., 714., 727., 728., 729., GÜNGÖREN sk bölgelerinde 04/02/2022 09:00:00 - 04/02/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 10672316

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah KUYUMCULAR, LADİN sk bölgelerinde 04/02/2022 13:00:00 - 04/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 10922316

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah DEMET, SAHİL YOLU, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 04/02/2022 13:00:00 - 04/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 10612330

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, CENK KORAY, DALGIÇKUŞU, KEMAL SUNAL, SÜZER sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI, LİMAN, MERCAN, OKYANUS, YELKEN sk bölgelerinde 04/02/2022 00:00:00 - 04/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10784570

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah 2726., 2727., 2735., AKSER, AKYOL, AZİM, BAŞKOMUTAN, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HÜNKAR, HÜRRİYET, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, NARİN, SARUHAN, SELVİ, SEYİT ONBAŞI, TAŞKENT, İDEAL, ŞENAY sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ÇİLEK sk bölgelerinde 04/02/2022 09:00:00 - 04/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 10734108

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 04/02/2022 09:00:00 - 04/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 10608330

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah DAYIBEY, KÜÇÜKBEBEK, İBRİKTAR sk bölgelerinde 04/02/2022 09:00:00 - 04/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10589316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah GÜNDOĞDU, NECATİ CUMALI, ZEYTİNOĞLU sk bölgelerinde 04/02/2022 10:00:00 - 04/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 10884316

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, GONCA sk bölgelerinde 04/02/2022 09:00:00 - 04/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10852373

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah 19 MAYIS, GONCA sk bölgelerinde 04/02/2022 09:00:00 - 04/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 10533645

ISTANBUL BEYOĞLU ilce -ÖRNEKTEPE mah sk İSTANBUL BEYOĞLU ilce -SÜTLÜCE mah sk / ÖRNEKTEPE mah sk bölgelerinde 04/02/2022 09:30:00 - 04/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533664

ISTANBUL BEYOĞLU ilce -ÖRNEKTEPE mah sk İSTANBUL BEYOĞLU ilce -ÖRNEKTEPE mah sk bölgelerinde 04/02/2022 09:30:00 - 04/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10818320

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CAMİİKEBİR mah BAYRAM YERİ, DEREBOYU, HAKİM, KASIMPAŞA FIRINI sk / KÜÇÜK PİYALE mah BAYRAM YERİ, BOSTAN ÇIKMAZI, DEREBOYU, FİŞEKHANE DERESİ, HAKİM, KASIMPAŞA FIRINI, KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU, MAKARACI ÇIKMAZI, NALINCI BAYIRI, PİŞMANİYE, PİŞMANİYE CAMİİ, TAHTA KADI, YENİ YOL ARA, YOLCU sk bölgelerinde 04/02/2022 10:00:00 - 04/02/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 10597348

İSTANBUL ESENLER ilce -ORUÇ REİS mah sk / ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 04/02/2022 09:00:00 - 04/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 10406729

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ŞEHREMİNİ mah AHMET VEFİKPAŞA, AYIK, AYIK FIRIN, BAŞVEKİL, BESTEKÂR RAHMİBEY, BESTEKÂR ŞEKERCİ CEMİLBEY, BÜYÜK SARAY MEYDANI, CAMİ, DENİZ ABDAL CAMİİ, DENİZ ABDAL ÇEŞMESİ, DERVİŞPAŞA, GASPIRALI, GÜNAYDIN, HACAMATÇI, HACAMATÇI ÇIKMAZI, HACI CAFER, HACI ZİHNİ EFENDİ, HADİ HÜN, KAYGULU BABA, KAŞGARLI MAHMUT, KAŞIKÇI MEKTEBİ, KERPİÇHANE, KÖPRÜLÜ MEHMETPAŞA, NECİP ASIM, SAÇAKLI TÜRBE, SECCADECİ, SECCADECİ ÇIKMAZI, TURGUT ÖZAL MİLLET, VELET ÇELEBİ, ÇITAK, ÇİÇEK BOSTANI, İBRAHİM ÇAVUŞ, İBRAHİM ÇAVUŞ ÇIKMAZI, İMAM FERDİ, ŞAİR MEHMET EMİN sk bölgelerinde 04/02/2022 00:00:00 - 04/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 10496316

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1014., 1015., 1016., 1017., 1018., 1019., 1020., 1021., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1038., 1038/1., 1039., 1047., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOCA ALİ ASLAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 04/02/2022 00:05:00 - 04/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10734183

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CENGİZ TOPEL sk / YENİ MAHALLE mah 507., 508., 509/1., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 539., 540., 540/1., 540/2., 540/3., 540/4., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HACI SALİH EFENDİ, YENİMAHALLE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/2. sk bölgelerinde 04/02/2022 10:00:00 - 04/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

NO: 9206925

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah PERPA sk bölgelerinde 04/02/2022 00:00:00 - 04/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10861316

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah TAŞKIŞLA sk bölgelerinde 04/02/2022 10:00:00 - 04/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 10504319

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2148. sk / CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, DERGAH, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MEVLANA, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk bölgelerinde 04/02/2022 00:05:00 - 04/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10504317

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKŞEMSETTİN, BOSNA, FAZİLET, SAFAHAT, SİTELER CAMİİ, YEŞİL ADALILAR, ÖĞRETMENLER sk bölgelerinde 04/02/2022 00:05:00 - 04/02/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533736

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1335., 1336., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275., 1275/1., 1276., 1279., 1280., 1280/1., 1280/2., 1289., 1293/1., 1293/3., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1300/1., FEVZİ ÇAKMAK, GAZİ sk bölgelerinde 04/02/2022 09:30:00 - 04/02/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10734183

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CENGİZ TOPEL sk / YENİ MAHALLE mah 507., 508., 509/1., 521., 522., 523., 524., 525., 526., 527., 528., 529., 530., 531., 532., 533., 539., 540., 540/1., 540/2., 540/3., 540/4., CEBECİ, CENGİZ TOPEL, HACI SALİH EFENDİ, YENİMAHALLE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1328/2. sk bölgelerinde 04/02/2022 10:00:00 - 04/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.