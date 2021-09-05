İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 5 Eylül 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini paylaştı. İşte 5 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanırken, Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, BEDAŞ internet sitesi üzserinden öğrenilebiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 5 Eylül 2021 Pazar günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 5 Eylül 2021 Pazar İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

TUZLA

10:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KARAAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KÖMÜRCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SEÇKİNLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KIDEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇEKİRDEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: EMİROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TAŞKAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BORAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SELİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ZİYA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ARŞIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HACETTEPE Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TOLGAHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ANDAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ASUDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: AKTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: BAŞAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SABIR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YAZGÜLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İĞDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ALTAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GELİNCİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NARGÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TECELLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEKERPINAR Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KAPLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KALYON

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ŞEHSUVAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ENES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÇATAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ÖZMEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: POYRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NESLİŞAH

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ŞEKERPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: EMİROĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ÜNAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: ÜRETEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: KARTEKİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞİFA - Sokak: CESARET

ÜMRANİYE

09:00 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: KERMES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: MANDIRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ELMALIKENT - Sokak: ATATÜRK

ÜSKÜDAR

09:30 - 15:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SELİMİYE - Sokak: TIBBİYE

ARNAVUTKÖY

NO: 6704323

ISTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -NENE HATUN mah sk İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -NENEHATUN mah sk bölgelerinde 05/09/2021 09:00:00 - 05/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6687340

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, ANIL, ARZU, AYDINTEPE, AYYILDIZ, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, CENGAVER, EDİP, EZEL, FİKRET, HELAL, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, KURU ÇAYIR, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TATLIKUYU, TAYYAR, VİLDAN, YAY, YAYLA, YÖN, ÖĞÜT sk / YAVUZ SELİM mah GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, ÇAMLIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 05/09/2021 10:00:00 - 05/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6700325

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, KIBRIS, SANTRAL sk / TAŞOLUK mah KENT sk / YAVUZ SELİM mah AHBAP, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, CANTÜRK, CİHANSER, DEVA, DİLRUBA, ERTEKİN, HANDEGÜL, HASANKEYF, IŞIKLAR, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MAZHAR, MEHVEŞ, MESUDİYE, MÜRVET, MİKAİL, MİRCAN, SAFİR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TESTİ, YEDİ GÖLLER, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM sk / İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KIBRIS, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 05/09/2021 14:00:00 - 05/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 6651323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1432., 1433., 1434., 1436., 1438., 1439., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 05/09/2021 09:00:00 - 05/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6651318

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 1435., 1438., 1439., 1442., CAMİ YOLU, HALKALI sk bölgelerinde 05/09/2021 09:00:00 - 05/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6662350

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2152., 2261., MATBAACILAR 1., MATBAACILAR 2., MATBAACILAR 3., MATBAACILAR 4. sk bölgelerinde 05/09/2021 16:00:00 - 05/09/2021 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 6668316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah FİLİZ sk / YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, AHMET YESEVİ, AYYILDIZ, BURCU, CENGİZ TOPEL, HENDEK, KAHRAMAN, KIZILAY, MALKOÇOĞLU, NUMUNEBAĞI, PARK, RÜZGARLI, ULUBATLI, YALI, YAYLA, ÖZTÜRK, ŞAFAK sk bölgelerinde 05/09/2021 09:00:00 - 05/09/2021 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6697316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah FEZA, FUNDA, GÜNEŞ, GÜRSOY, KARAMAN, OBA, RÜYA, SEMA sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgelerinde 05/09/2021 11:00:00 - 05/09/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6669316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ULUYOL sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah 1.ÇINAR ÇIKMAZI, RAMİ KIŞLA, ÖZÜT sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALDEMİR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 05/09/2021 13:00:00 - 05/09/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 6696317

ISTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -MURATPAŞA mah sk bölgelerinde 05/09/2021 14:00:00 - 05/09/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.