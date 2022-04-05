İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 5 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 5 Nisan 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 5 Nisan 2022 Salı günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek? İşte 5 Nisan 2022 Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

5 NİSAN 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 14531322

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, ELVAN, GÖK, SALİME sk / HASTANE mah AYASOFYA, BALABAN, BERA, GÖKYÜZÜ, GÜLFER, HADIMKÖY-İSTANBUL, HAYRETTİN, KAÇKAR, TERAKKİ, ŞEHMUZ sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485665

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURUSU mah BAŞÖĞRETMEN, BOYACI MUSTAFA, DARI ALİ, DURUSU-YENİKÖY, ESEN, FERHAT TOKER, GENCAY, HASAN ÇAVUŞ, KAYAHAN, KRAL, MÜZE, PEMBE, TAŞTEPELER, VATANSEVER, ÇAM, ÇAVUŞ, ÖZTAŞ sk / TERKOS mah ASMALI, BAYIRGÜLÜ, BİRSEN, DEMOKRASİ, DEMİRCANLAR, DUMAN, DURUSU-YENİKÖY, EYÜP MUSTAFA, GÜLLÜ, HACI İZZET, HAVVA NİNE, HOCA AHMET EFENDİ, KURT, KÜLTÜR, MAKİNİST MUSTAFA, MEHRİBEY, MUHSİN ÇAVUŞ, MUSA TAN, PAZAR YERİ, PEHLİVAN AHMET, PEHLİVAN MEHMET, RASİM AĞA, SEZENER, SUCU BASRİ, TERKOS-KARABURUN, UĞURALP, YUSUF BİLGİÇ, ZEYNEL ÇAYLAN, ÇAKIR MUSTAFA, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÖMER İSMAİL, İPEK, ŞABANAĞA sk / YENİKÖY mah DURUSU-YENİKÖY sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 14524316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365783

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah KASAPOĞLU, YENİYOL sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 14150312

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1758., 1759., 1760., 1761., 1762., 1763., 1764., MEHMET AKİF, ŞEHİT HACI ALKAN sk / KEMALPAŞA mah HACI BEKTAŞİ VELİ sk bölgelerinde 04/04/2022 04:30:00 - 04/04/2022 06:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14200306

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1593., 1597., 1598., 1599., 1600., 1601., 1606., 1607., 1612., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1513., 1514., 1515., 1516., 1517., 1519., 1520., 1526., BAĞCILAR ASFALTI, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 10:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14512323

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885., 888., 889., 890., OSMAN GAZİ sk / ÇINAR mah 842., 863., 864., 865., 866., 867., 868., 869., 870., 871., 872., 873., 874., 875., OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365585

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1995., 2002., 2004., 2005., FATİH sk / SANCAKTEPE mah 885., 886., 887., 890., 915., 916., 917., 918., 919., 920., 921., 922., 923., 924., FATİH, ÇARŞI sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14512325

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 809., 853. sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14512324

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 809., 853. sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

NO: 14547438

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah SERBESTİ, YEŞİL ZEYTİN sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14546330

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14546336

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS sk bölgelerinde 05/04/2022 13:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 14485629

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah ENGİN, ESKİ KALDIRIM, KAR sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485636

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, ALTINTEPE, FEVZİ PAŞA, KUTLU sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 14267174

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KÜLTÜR mah AHMET ADNAN SAYGUN, ARNAVUTKÖY YOLU, HOCA AHMET YESEVİ, UYDU, VİŞNE ÇIKMAZI, YAPRAK, İETT BLOKLARI YOLU sk / NİSBETİYE mah MÜDERRİS SALİH RÜŞTÜ BEY, ZÜMRÜT sk // FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah İBN-İ KEMAL sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365825

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah DİLEKYILDIZI, SARIOBA sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365750

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah ELİFOĞLU, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FİKRİ GÖZE, FİKRİ ÖNEŞ sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14257317

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ALAYBEYİ, IHLAMURDERE, KÖYİÇİ MEKTEP, KÖYİÇİ MEYDAN, LEŞGER, MUMCUBAKKAL, ORTABAHÇE, SİNANPAŞA KÖPRÜSÜ, YENİHAMAM, ÇELEBİOĞLU, ŞAİR NEDİM, ŞAİR VEYSİ, ŞEHİT ASIM sk / VİŞNEZADE mah HACI HALİT ARSA, ŞAİR NEDİM sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365826

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah MURAT, SELÇUKLAR, YAREN, ŞEHİT ERDOĞAN İBAN sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 14485474

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ARAF, ASU, CANSU, DEMETİM, GİRNE, HASAN TAHSİN, LAMİA, SAHİLYOLU, VARAN, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk / GÜRPINAR mah ADNAN MENDERES, AHMET HAŞİM, AKGÜN, AKÇE, ALPEREN, AMBER, AÇELYA, BAHÇEVAN, BELDİBİ, CENGİZ TOPEL, DEDE KORKUT, DEMİRCİ, ELMADAĞ, ERCAN, ERTUĞRUL, EVREN, FİLİZ, GALİP ESMER, GAYE, GÜLDEM, GÜLTEN, GÜLTEPE, GÜNDÜZ, HALİDE EDİP ADIVAR, HASAN TAHSİN, HEYBETLİ, HİCRAN, IŞIK, KALENDER, KARTOPU, KUM, KUĞU, MİL, MİLLET, NAMIK KEMAL, NUR, PEKMEZ, PİLOT, SAHİLYOLU, SAKİN, SEFA, SERA, SERAY, SEZGİ, SOLMAZ, SULTAN, TEVFİK FİKRET, TOLGA, TUTAM, ULUSAL, VATAN, YAHYA KEMAL BEYATLI, YAYLA, YAŞAM, YÜCE, YÜCEL, ZERDALİ, ÇAĞLA, ÇİZGİ, ÖMER SEYFETTİN, ÖMÜR, ÖZNUR, ÜLKÜ, ÜNLÜ, İLKER, İSTİKBAL, ŞAFAK, ŞENOL, ŞEREF, ŞÜKRAN sk / YAKUPLU mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 05/04/2022 02:00:00 - 05/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341737

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah GİRNE, HAYDAR PAŞA, LAMİA, NEDİM, RECEP, RUMELİ, YARASA, ZAMAN, ÇAMÖZÜ sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

NO: 14341758

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah DOĞU 1, GÖZTEPE, KATMAN, METAL, NİLAY 2, SANCAK, TOPRAK 1, TURGUT ÖZAL 1, ŞEHİT CELAL MADENDERE, ŞEHİT OĞUZ PARPALOĞLU sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

NO: 14401316

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah PİRSULTAN sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AKTEKİN ÇIKMAZI, BAŞKAYA, BİLGE, DIRGAZ, EBRULİ, FATİH SULTAN MEHMET, FAİK YUMUŞAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GÜLERYÜZ, KORUK ÇIKMAZI, KUM, KURAL, KURDELE, KURTULUŞ, KUYU, KUZGUN, KUZU, KÜBRA, KÜLHAN, KÜMBET, LAÇİN, SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI, SAMYELİ, SELMA, SEMİH, SEVCAN, TOPRAK, TUNAY, TÜFEK, UĞUR, ZAMAN, ZİŞAN, ÇAMOLUK, ÖZLÜ, ÖZTEKİN sk / FATİH mah AÇANGÜL, BEYZA, CANGÜL, CANSEL ÇIKMAZI, CANSEVER, CANSOY, CANTEKİN, CANTÜRK, CANİK, CEBECİ, CEBRAİL, CEBİR, CEFAKAR, CELİL, CEMAL, CEMRE, CEMİYET, CENGAVER, CENK, CENNET, CEREN, CESARET, CESİM, CEVAHİR ÇIKMAZI, CEVVAL, CEVİZ, CEZMİ, DOLAPDERE, FATİH SULTAN MEHMET, FIRTINA, GAZEL, GAZİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KIRMIZI ÇEŞME, KIRMIZIGÜL, LALEGÜL, MARMARA, PAZAR, PEKMEZ DERESİ, RUHSAR, SARIÇİÇEK, TEFEKKÜR, VADİ, ÖZTUNA, ÜRKMEZ sk bölgelerinde 05/04/2022 08:30:00 - 05/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

NO: 14485632

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1140. sk bölgelerinde 05/04/2022 11:00:00 - 05/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485649

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1035., 1036., 1040., KAZIM KARABEKİR sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

NO: 14518316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1678., 1694., 1695., 1696., 1697. sk bölgelerinde 05/04/2022 00:00:00 - 05/04/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14532391

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581., 3026., 3040., 3078., 3080., 3082., 3084., HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485414

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 284., 287., OKURLAR sk / İNCİRTEPE mah 249., 252., 253., 279., 280., 281., 282., İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14435316

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 649., 650., 651., 652., 653., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah AŞIK ŞENLİK sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485426

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658., 1659., 1664. sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341736

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 936., 948., 949., 950., 952., 954., 958., BAHÇE YOLU, DOĞAN ARASLI, ONDOKUZ MAYIS, URFALILAR sk / SULTANİYE mah DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 05/04/2022 13:00:00 - 05/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14341759

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah 2011. sk bölgelerinde 05/04/2022 13:00:00 - 05/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

NO: 14502316

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK sk / VATAN mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HAYAT, IŞIL sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, HASTANE YOLU sk bölgelerinde 05/04/2022 00:01:00 - 05/04/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365522

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah BEREKET, CİHAD, ZAFER, İHLAS sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365519

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ARI, CENGİZ TOPEL, VURAL sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

NO: 14267176

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR HAYRETTİN mah ASMALIHAN, BAHÇELİKAHVE, BALİPAŞA YOKUŞU, CİLAVCI, ESİRCİ KEMALETTİN, GEDİKPAŞA, GEDİKPAŞA FIRINI, KURBAN, MÜSELLİM, PEŞTAMALCI SELİM, SANDALCI İHSAN, SEMİH, TATLIKUYU, TAYYARECİ KEMAL, TİYATRO, ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ sk / SARAÇ İSHAK mah ESİRCİ KEMALETTİN CAMİİ, TİYATRO sk / ZEYREK mah HALİÇ sk / ŞEHSUVAR BEY mah GEDİKPAŞA, YENİBAHAR sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485652

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah SİMİTÇİ ŞAKİR sk bölgelerinde 05/04/2022 09:30:00 - 05/04/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14267177

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah DARÜSSAADE, DERVİŞLER, HÜDAVENDİGAR, KARGILI, KARGILI ÇIKMAZI, NÖBETHANE, NÖBETHANE ÇIKMAZI, ORHANİYE, SERDAR, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

NO: 14365521

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 883., 884., 885. sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365640

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah ADSIZ NEFER, AKINCILAR, ARAS, ASLAN, AYDINLAR, BAĞLARBAŞI, CANAN, DESTEGÜL, GÖKTEPE, GÜLLÜ, IŞIK, KAMER, ORTA, ÇEŞMELİ, ŞEHİT CİHAN ELKAN sk / SARIGÖL mah ADA ÜSTÜ, GÜLLÜ, KAMBER, KAMER, KEMER, ORTA sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

NO: 14521316

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLİZAR, HALDUN TANER, NADİDE sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14521317

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, BARBAROS HAYRETTİN, DORUK, ENGİN, ERGENEKON, KAVAK, MALAZGİRT, NAZLI, OĞUZHAN, PİYALE, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485689

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, BARBAROS HAYRETTİN, DORUK, ENGİN, ERGENEKON, KAVAK, MALAZGİRT, NAZLI, OĞUZHAN, PİYALE, VALİ, YEŞİLYURT, YILDIRAN, YUNUS EMRE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 14365781

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜZELDERE sk / SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE, GÜZELDERE sk / ŞİRİNTEPE mah ABİDE, ADA, AKAN YILDIZ ÇIKMAZI, AKYAZI, AKŞEN, ALTINDAL, AMAÇ, AMBER, ANIT, ANT, ARDIÇ, ARMAĞAN, ASIM, ATILGAN, ATILGAN ÇIKMAZI, ATLI, AYLA, AZMİ, AZİZ, AŞKIN, AŞİYAN, FATİH, GÜLŞAH, GÜMÜŞHANE, GÜNDAY, GÜZELDERE, KAVİM, LOKMAN, NURTANESİ, ÖZER sk bölgelerinde 05/04/2022 09:30:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14532367

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

NO: 14532356

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah UÇAR sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14365591

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah BALIKÇIN, SÜLÜN, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇOBAN ALDATAN, İSPİNOZ sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14418316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1., GARDENYA sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14419316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah GARDENYA sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485622

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 1.LEYLAK, 1.SÜMBÜL, 2.LALE, 711., 714., AŞIK VEYSEL, DOKTOR, HATBOYU, IHLAMUR, KAYNAK, KESTANE, LİMON ÇİÇEĞİ, OKTAR, ORKİDE, SALKIM SÖĞÜT, SEREN, İSLAM DEDE sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14418320

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1. sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14257316

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 221., TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER

NO: 14547330

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARABA YOLU, AVCILAR, BAYRAMOĞLU, ELMALIK, ERTUĞRULGAZİ , IHLAMUR AĞACI, KATİP, KÖŞKLER YANI, SABIR, YAZLIK ÇIKMAZI, YELKEN sk / KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, DALYAN ÇIKMAZI, KÖŞKLER YANI sk bölgelerinde 05/04/2022 08:00:00 - 05/04/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485421

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY-KARANFİL , ARIKÖY-MEŞE., ARIKÖY-ORKİDE., ARIKÖY-SELVİ, ARIKÖY-ÇİĞDEM sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14392316

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah CENGİZ TOPEL, GİRNELİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, KUTU ÇIKMAZI, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 05/04/2022 09:30:00 - 05/04/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14547333

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah AKAY ÇIKMAZI, AKINCILAR, ARABAYOLU, DEREM ÇIKMAZI, KAYACI ÇIKMAZI, KÖŞKLER YANI, PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL sk / TARABYA mah 25 EVLER, AKINCILAR, ARABAYOLU, NAZARLIK sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485431

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DEMİRCİKÖY mah AKGÖL YAYLASI, ARGIN YAYLASI, DEMİRCİKÖY, GÜVENDE YAYLASI, HARMAN, KALSIN, KEYFALAN YAYLASI, ÇAMBAŞI YAYLASI sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

NO: 14373317

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah BAŞKIŞLA, BEDİR, EKİNÖZÜ, ELMALIK, ERENKAVAK, GÖZTEPE, GÜLDERE, KARACAÖREN, KARTALBEY, KIZILKURT, NARLIDERE, PAŞABAĞI, PINARKAYA, SALUR, SARAYBURNU, SAZLIYAKA, TUNCAY, YILDIZTABYA, ZAĞNOSPAŞA, ZEN, ÖZYURT, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14544319

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah KADRİ TEZEL, DİKKAYA sk bölgelerinde 05/04/2022 09:00:00 - 05/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14411316

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah AKYURT, GAZZE, ÇAYIRLAR MEVKİİ sk bölgelerinde 05/04/2022 09:30:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14485690

ISTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk İSTANBUL SİLİVRİ ilce -SELİMPAŞA MERKEZ mah sk bölgelerinde 05/04/2022 13:00:00 - 05/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14547445

İSTANBUL SİLİVRİ ilce -MİMAR SİNAN mah İBRİŞİM sk bölgelerinde 05/04/2022 13:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

NO: 14365634

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 14343327

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 198., 199., 200., 200/1., 203., ORDU sk bölgelerinde 05/04/2022 10:00:00 - 05/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

NO: 14547443

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-KAZLIÇEŞME mah ABAY, BEŞKARDEŞLER, HACI REŞİT BEY, KENNEDY sk bölgelerinde 05/04/2022 12:00:00 - 05/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.