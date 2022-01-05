İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 5 Ocak 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 5 Ocak Çarşamba 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 5 Ocak Çarşamba 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

5 OCAK 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 8927316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEYAZ ZAMBAK, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, CEPHANELİK, CEPHANELİK ÜSTÜ, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KARANFİL, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MEZARLIK ARKASI , MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8821855

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKYAYLA, ALYAPRAK, ATANUR, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BESTEGÜL, DEMİRTÜRK, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KAYYUM, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, NARDALI, ONBAŞI, REŞADİYE, SAİT, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 8880094

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah MEHMET YEŞİLGÜL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ADA, BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DERE YOLU, DOĞALGAZ, FERAH, LİMON, PARK, TOMURCUK, YAKAMOZ, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, ÖZEN, İKLİM, İĞDE sk / OSMANGAZİ mah 2607. sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET, KİRAZLI, OKUL, ÇAYIR sk / ŞEHİTLER mah CEREN, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, GÜRGEN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KESTANE, MAUN, MEŞE, OKALİPTUS, SİMA, TOMRUK, YAYLA, ÇAM, ÇINAR, İNCİR sk bölgelerinde 05/01/2022 09:30:00 - 05/01/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8940352

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1685., 1686., 1690., 1691., 1692., 1693., 1694., 1721., 1722., 1723., 1724., 1725., 1727., 1728., 1729., 1735., 1736., 1737., 1738., 1739., 1740., 1741., 1742., 1743., 1744., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1590., BAĞCILAR ASFALTI sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8879807

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2341., 2343. sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 8941682

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AMİRAL NECDET URAN, DELİ HÜSEYİNPAŞA, DEMET, ELVAN, ESER, FERİT SELİMPAŞA, KADER, MELTEM 2, MELTEM ARALIĞI, RÖNTGEN, ZEKİ KARSAN sk / SOĞANLI mah ASLAN 1, FERİT SELİMPAŞA, YAVUZ, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE 1.ARA sk bölgelerinde 05/01/2022 02:30:00 - 05/01/2022 03:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 8970316

ISTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ŞİRİNEVLER mah sk İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ŞİRİNEVLER mah sk bölgelerinde 05/01/2022 20:59:00 - 05/01/2022 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 8893419

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah GONCA, KIVILCIM, YASEMİN, ÇARŞI, ÇARŞIARKASI, İRİS sk bölgelerinde 05/01/2022 09:00:00 - 05/01/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.