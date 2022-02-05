İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 5 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 5 Şubat Cuma 2022 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 5 Şubat Cuma 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Elektrikler hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

İşte 5 Şubat Cuma İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

5 Şubat 2022 HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

ARNAVUTKÖY

NO: 10811318

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah BÜŞRA, ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/02/2022 02:00:00 - 05/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10784587

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah İSMET İNÖNÜ sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ALBAYRAK, ALPGİRAY, AYSUNAY, BÜŞRA, DEVLET, DOĞUHAN, EBER, EMRE, ERCİYES, GÜLAÇTI, KEMALİYE, MÜDAFA, MİLLİ EGEMENLİK, NADİDE, NURTEN, PAŞALI, TAŞDEMİR, TÜRKSOY, ULUDOĞAN, YEŞİLAY, YONCA, ZİYALI, İKBAL, İLKDURAK, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 05/02/2022 02:00:00 - 05/02/2022 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10817316

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk / ANADOLU mah sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah sk / ATATÜRK mah sk / BAKLALI mah sk / BALABAN mah sk / BOLLUCA mah sk / BOYALIK mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / DURSUNKÖY mah sk / DURUSU mah sk / HACIMAŞLI mah sk / HARAÇÇI mah sk / HİCRET mah sk / KARABURUN mah sk / KARLIBAYIR mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MAVİGÖL mah sk / MEHMET AKİF ERSOY mah sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah sk / NENEHATUN mah sk / TAYAKADIN mah sk / TAŞOLUK mah sk / TERKOS mah sk / YASSIÖREN mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / YENİKÖY mah sk / YUNUS EMRE mah sk / İMRAHOR mah sk / İSLAMBEY mah sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah sk / KAYABAŞI mah sk / ŞAMLAR mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah sk / YEŞİLPINAR mah sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah sk / FEVZİ ÇAKMAK mah sk / HÜRRİYET mah sk / KARADENİZ mah sk / KARAYOLLARI mah sk / MERKEZ mah sk / MEVLANA mah sk / YENİDOĞAN mah sk / ŞEMSİPAŞA mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk / ESENTEPE mah sk / YUNUS EMRE mah sk bölgelerinde 05/02/2022 04:00:00 - 05/02/2022 05:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10815316

KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah sk / ANADOLU mah sk / ATATÜRK mah sk / BOLLUCA mah sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah sk / FATİH mah sk / HİCRET mah sk / MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah sk / MAVİGÖL mah sk / TAYAKADIN mah sk / YAVUZ SELİM mah sk / ÇİLİNGİR mah sk / İMRAHOR mah sk / İSLAMBEY mah sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah sk / AKŞEMSETTİN mah sk / AĞAÇLI mah sk / IŞIKLAR mah sk / ODAYERİ mah sk / PİRİNÇÇİ mah sk / İHSANİYE mah sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah sk / ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 05/02/2022 04:00:00 - 05/02/2022 05:00:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10808316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 05/02/2022 09:00:00 - 05/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 10766466

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 675., 676., 677., 683., İSTANBUL sk bölgelerinde 05/02/2022 09:00:00 - 05/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10597360

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YILDIZTEPE mah sk bölgelerinde 05/02/2022 09:00:00 - 05/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942388

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1297., 1298., 1299., 1300., 1306., 1307., 1308., 1309., 1311., 1312., 1360., 1371., MAHMUTBEY, ÜSKÜP, ŞEHİT ERDAL ÜNLÜ sk bölgelerinde 05/02/2022 13:00:00 - 05/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 10597361

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -KOCASİNAN MERKEZ mah sk // BAĞCILAR ilce -BARBAROS mah sk / KAZIM KARABEKİR mah sk bölgelerinde 05/02/2022 09:00:00 - 05/02/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10942386

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 05/02/2022 10:00:00 - 05/02/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

NO: 10734072

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ADA, AHMET TANER KIŞLALI, DENİZATI, KASIRGA, OKYANUS, PAZARTÜRK, SANDAL, YAKAMOZ, YOSUN, ŞELALE sk bölgelerinde 05/02/2022 00:00:00 - 05/02/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

NO: 10939333

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / MURATPAŞA mah DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 05/02/2022 13:00:00 - 05/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10939357

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK, DERİCİLER E BLOK sk bölgelerinde 05/02/2022 13:00:00 - 05/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10939331

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, ATAKAN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER F BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, ULUYOL, YENİTAŞ, ÖZDEN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk bölgelerinde 05/02/2022 13:00:00 - 05/02/2022 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ

NO: 10533826

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AYDINLIK, BEREN, MANDIRA, MEHMETÇİK, ORTABAYIR, SARMACI, TAVUK ÇIKMAZI, URGANCI, YENİKALDIRIM, İNCİ sk bölgelerinde 05/02/2022 09:00:00 - 05/02/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10766504

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah BARBAROS, YENİDOĞAN sk / GAYRETTEPE mah BAYINDIR, EMİRHAN sk bölgelerinde 05/02/2022 10:00:00 - 05/02/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10590316

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, DUTLUK, FANUS, GAZİNO, KALAS, KALKAN, KASAP KAMİL, MAŞUKLAR YOKUŞU, ORTAOYUNCU, REBAP, SALNAMECİ, ÇEŞME YOKUŞU sk bölgelerinde 05/02/2022 10:00:00 - 05/02/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 10533676

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah DERE İÇİ BORSA, DERKA, İMRAHOR sk / ÖRNEKTEPE mah DEREİÇİ BORSA, DERKA, MEHTAP, TAŞLIK, TURNA, TURNA ARALIĞI sk bölgelerinde 05/02/2022 09:30:00 - 05/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 10533677

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah BAŞ, KANARYA, MEHTAP, TAŞLIK, ZAFER, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI sk bölgelerinde 05/02/2022 09:30:00 - 05/02/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



