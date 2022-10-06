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- İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Ekim 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 6 Ekim Perşembe İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
- 06.10.2022 - 10:38
İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor. İ
stanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.
AYEDAŞ ve BEDAŞ, 6 Ekim 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.
Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..
6 Ekim hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?
BEDAŞ'ın ve AYEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan kesintileri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.