İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

BEDAŞ ve AYEDAŞ, kentin iki yakasında yaşanacak elektrik kesintilerini paylaştı. Peki İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İşte 6 Eylül Salı İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgileniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 6 Eylül 2022 günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını İstanbullu vatandaşlarla paylaştı.

Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler..

6 Eylül hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

ARNAVUTKÖY

NO: 29198053

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ALEYNA, AYŞENUR, BARANDE, BAŞARI, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, NURSELİ, ORBAY, ORTAKÖY, SAFİYE, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, ŞAYESTE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk / NENEHATUN mah MASUM, RIFAT ILGAZ, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ÜNER sk / İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AYVAZ, AZMİ, BALA, BAĞCI, BOZKIR, DUATEPE, ERSAN, FEDA, FEYYAZ, FUNDA, FÜSUN, GEZER, LALEGÜL, MECİDİYE, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, REDİF, RIFAT, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, SÜRUR, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 06/09/2022 01:00:00 - 06/09/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29197723

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKINALP, AKÇAM, AMBER, AYDEMİR, BAYSAL, DEMİRKAYA, ERDEM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GAZİOSMANPAŞA, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, LOZAN, MUZAFFER, NECİP FAZIL, SARIÇAM, TERMAL, UFUKHAN, YILDIRIM BEYAZIT, YİĞİTLER, ÖZEL, ŞEFAAT, ŞERİF, ŞULE sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AYŞIL, BENGİSU, BİLLUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FARUK, FATİH, FECİR, GAZİOSMANPAŞA, GÜNEYSU, MABEYN, NECİP FAZIL, POLAT, SELVİLİ, SEMİH, SERHATTER, SULTAN MURAT, SÜHA, YAKACIK sk / MAVİGÖL mah DELFİN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah KAVAKLIDERE sk bölgelerinde 06/09/2022 02:00:00 - 06/09/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 29074316

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah AYDIN, FİRUZKÖY BULVARI, KAYABAŞI, KÖROĞLU, MUTLULUK, ÇETİN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 119. sk / SAADETDERE mah 1., 106., 107., 77., 78., 79., 80., 81., 95., 96., 97., 98., MARMARA, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 - 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29197719

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah FİRUZKÖY BULVARI sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 2., 4. sk bölgelerinde 06/09/2022 13:00:00 - 06/09/2022 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 28770374

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1385., 1386., 1470., 1478., 1479., 1481., 1483., 1484., İSTİKLAL sk bölgelerinde 06/09/2022 00:00:00 - 06/09/2022 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 28770376

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1380., 1381., 1382., 1383., 1384., 1385., 1386., 1470., 1471., 1488., 1502., 1503., FEVZİ ÇAKMAK sk / GÜNEŞLİ mah 1266., 1277., 1334., 1336., 1337., 1338., 1339., 1340., 1341., 1342., 1343., 1344., 1345., 1346., 1347., 1349., 1352., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 06/09/2022 03:00:00 - 06/09/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29360316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1443. sk / MAHMUTBEY mah ., 2592.SK. 2593.SK, 2594.SK, 2595.SK, 2596.SK, 2597.SK, KARAOĞLANOĞLU sk bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 - 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29359316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah., 2592.SK, 2593.SK, 2594.SK, 2595.SK, 2596.SK, 2597.SK, KARAOĞLANOĞLU, bölgelerinde 06/09/2022 09:00:00 - 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29300321

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 307., 312., 317., 324., 328., 329., 330., 331., 332., 333., 334., 335., 336., 337., 338., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 06/09/2022 10:00:00 - 06/09/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 29091950

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 210., 214., 215. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 245., 246. sk bölgelerinde 06/09/2022 11:00:00 - 06/09/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.